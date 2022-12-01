DeviceVM verklagt Phoenix Technologies wegen Patentverletzung
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SAN JOSE, CA — 9. Januar 2010 — DeviceVM, ein privat geführtes Softwareunternehmen, das Splashtop™, eine preisgekrönte Instant-on-Softwareplattform, anbietet, gab heute bekannt, dass es beim Bezirksgericht der Vereinigten Staaten für den nördlichen Bezirk von Kalifornien eine Klage wegen Patentverletzung gegen Phoenix Technologies Ltd. (Nasdaq: PTEC) eingereicht hat. Der Patentanspruch basiert auf der Feststellung von DeviceVM, dass das HyperSpace™ -Produkt von Phoenix ein Patent von DeviceVM für einen „Mechanismus zum intuitiven Aufrufen eines oder mehrerer Hilfsprogramme während eines Computerstartvorgangs“ verletzt. DeviceVM verlangt unter anderem Schadensersatz für die Rechtsverletzung von Phoenix und eine einstweilige Verfügung, die es Phoenix untersagt, Hyperspace™ -Produkte herzustellen, zu verwenden, zum Verkauf anzubieten, zu lizenzieren und/oder zu verkaufen.
„Wir geben uns große Mühe, für unsere Kunden Innovationen zu entwickeln, und Splashtop verfügt über umfangreiche Technologien und geistiges Eigentum“, sagte Mark Lee, Mitbegründer und CEO von DeviceVM. „Wir werden unser geistiges Eigentum rigoros vor Missbrauch durch andere schützen.“
Der Patentanspruch von DeviceVM ergänzt Ansprüche, die DeviceVM im vergangenen Monat gegen Phoenix wegen unlauteren Wettbewerbs, falscher Werbung und Verstößen gegen das Lanham-Gesetz im Zusammenhang mit den HyperSpace™-Produkten von Phoenix eingereicht hat. In diesen Klagen wird behauptet, dass Phoenix mit steigenden finanziellen Verlusten konfrontiert ist, es dem Unternehmen nicht gelungen ist, Kunden anzuziehen, und dass es sich im Vergleich zu seiner Konkurrenz auf dem Markt im Rückstand befindet, und Phoenix daher eine Kampagne gestartet hat, um die Medien, Computerhersteller und Investoren hinsichtlich der schlechten Akzeptanz von HyperSpace™ in der PC-Industrie in die Irre zu führen. Der Patentanspruch von DeviceVM untermauert seine früheren Ansprüche und bietet eine separate und zusätzliche Grundlage für DeviceVM, um im Rechtsstreit Rechtsschutz gegen Phoenix zu erlangen.
Über Splashtop
Splashtop ist die preisgekrönte Instant-On-Plattform, die das persönliche Computererlebnis verbessert. Splashtop ermöglicht es Benutzern, im Web zu suchen und zu surfen, E-Mails zuzugreifen und mit Freunden zu chatten, Sekunden nachdem sie ihren PC eingeschaltet haben. Splashtop ist derzeit auf mehr als 30 Millionen PCs in 400 Modellen von Netbooks, Notebooks, Motherboards und Desktops führender Hersteller wie Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG und Sony verfügbar. Seit seinem Debüt im Oktober 2007 hat Splashtop zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter den prestigeträchtigen „Most Innovative Product“-Award von PC World, den „Best of What’s New“-Award von Popular Science und den „Best of 2010 CES“-Award von Laptop Magazine. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.splashtop.com
Über DeviceVM
DeviceVM, Inc. ist ein privat geführtes Softwareunternehmen, das von Dow Jones als eines der 50 Unternehmen ausgewählt wurde, die es zu beobachten gilt. Mit seinem sofort einsatzfähigen Splashtop-Produkt verbessert DeviceVM das tägliche Erlebnis von Computerbenutzern. DeviceVM wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley mit Niederlassungen in Peking, Hangzhou, Shanghai und Taipeh.
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Mehr über Splashtop: https://www.splashtop.com
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