DeviceVM löst Rechtsstreit mit Phoenix Technologies

San Jose, Kalifornien. — 25. Mai 2010 — DeviceVM, Inc., der führende Anbieter von Instant-on-Betriebssystemplattformprodukten, und Phoenix Technologies Ltd. (NASDAQ: PTEC), der weltweit führende Anbieter von Core-Systemsoftware, gaben heute bekannt, dass die Parteien den Rechtsstreit vor dem US-Bezirksgericht für den Northern District of California in der Rechtssache Phoenix Technologies Ltd. gegen DeviceVM, Inc und Benedict Chong (Fall Nr. C09-04697). Die Bedingungen des Vergleichs sind vertraulich und alle Ansprüche und Gegenansprüche werden vorbehaltlos abgewiesen.

Über DeviceVM

DeviceVM, Inc. ist ein Softwareunternehmen in Privatbesitz, das von Dow Jones als eines der 50 wichtigsten Unternehmen ausgewählt wurde. Mit seinem sofort einsetzbaren Splashtop-Produkt verbessert DeviceVM die alltägliche Erfahrung von Computerbenutzern. DeviceVM wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley sowie Niederlassungen in Peking, Hangzhou, Shanghai und Taipei. Weitere Informationen finden Sie unter: www.splashtop.com

Kontakt für die Medien:

Splashtop PR-Team