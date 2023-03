DeviceVM, Inc., wird offiziell zu Splashtop, Inc.

Der weltweit führende Anbieter von Instant-on-Computing ändert seinen Firmennamen, um der wachsenden Bekanntheit und Anerkennung der Marke Splashtop Rechnung zu tragen

22. Oktober 2010 — San Jose, CA — Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von Instant-on-Computing, gab heute offiziell bekannt, dass der Name des Unternehmens von DeviceVM, Inc. geändert wurde. Mit der Erweiterung der Splashtop-Produktlinie um Splashtop Remote, eine erstklassige Produktivitätsanwendung, die für das iPad verfügbar ist, hat sich das Unternehmen die wachsende Bekanntheit und Bekanntheit der Marke Splashtop zu eigen gemacht und beschlossen, den Firmennamen rechtlich in Splashtop Inc. zu ändern.

„Angetrieben von der wachsenden Dynamik unserer Splashtop-Produktfamilie auf dem Markt freuen wir uns, unseren Firmennamen in Splashtop Inc. zu ändern“, sagte Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop Inc. „Wir liefern weiterhin innovative Softwareprodukte, die unsere größten Kunden und Verbraucher gleichermaßen begeistern, und glauben, dass der Name Splashtop das Versprechen besser widerspiegelt, die Benutzer unserer Software schneller als je zuvor zu den Informationen zu bringen, die sie benötigen.“

Seit seiner Gründung als privat geführtes Softwareunternehmen im Jahr 2006 ist das Unternehmen von seiner Betriebsbasis in San Jose zu Entwicklungszentren in Asien gewachsen. Das Unternehmen führte seine preisgekrönte Splashtop-Plattform erstmals 2007 ein und hat seinen Kundenstamm um große PC-OEMs wie Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG und Sony erweitert. Das Unternehmen wird von namhaften Risikokapitalgebern unterstützt, darunter Storm Ventures, DFJ Dragon Fund, NEA und erhielt kürzlich im Juni 2010 eine strategische Investition in Höhe von 10 Mio. $ von SAP Ventures, einem Geschäftsbereich der SAP AG.

Über Splashtop Inc.

Splashtop Inc. (ehemals DeviceVM, Inc.) ist ein privat geführtes Softwareunternehmen, das von Dow Jones als eines der 50 Unternehmen ausgewählt wurde, die es zu beobachten gilt. Splashtop Inc. hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley und Niederlassungen in Peking, Hangzhou, Shanghai und Taipeh. Mit seiner preisgekrönten Splashtop-Produktfamilie verbessert das Unternehmen das tägliche Computererlebnis und bietet schnellen und bequemen Zugriff auf die Informationen, die den Benutzern wichtig sind. Das Flaggschiffprodukt Splashtop, das 2007 eingeführt wurde, ist eine preisgekrönte Instant-On-Plattform, die es Benutzern ermöglicht, Sekunden nach dem Einschalten ihrer PCs online zu gehen. Splashtop Remote ermöglicht es Benutzern, das volle Windows-Erlebnis von ihrem iPad oder einem anderen mobilen Gerät aus zu genießen, während sie nicht an ihrem PC sind.

Splashtop-Produkte sind derzeit auf mehr als 40 Millionen PCs führender Hersteller wie Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG und Sony erhältlich. Seit seinem Debüt im Oktober 2007 hat Splashtop zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter die prestigeträchtige Auszeichnung „Most Innovative Product“ von PC World, die Auszeichnung „Best of What's New“ von Popular Science und die Auszeichnung „Best of 2010 CES“ vom Laptop Magazine. Weitere Informationen findest du auf https://www.splashtop.com

