DeviceVM ermöglicht uneingeschränkte Windows-Erfahrung auf iPads dank Remote-Lösung von Splashtop
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DeviceVM erweitert die Splashtop-Produktfamilie; Splashtop Remote ist die erste iPad-App, die Windows aus der Ferne bereitstellt, einschließlich Video und Audio.
27. August 2010 — San Jose, CA — DeviceVM, der weltweit führende Anbieter von Instant-on-Computing, gab heute die Verfügbarkeit von Splashtop Remote für das iPad bekannt. Splashtop Remote ermöglicht es Benutzern, mühelos auf ihren PC zuzugreifen und ihn zu steuern und Windows vollständig aus der Ferne über ein iPad zu erleben. Zum ersten Mal können Benutzer ein reichhaltiges und interaktives Remote-PC-Erlebnis genießen, das vollständige Video- und Audiofunktionen in Echtzeit beinhaltet. Mit Splashtop Remote können Benutzer Filme ansehen, Musik hören, auf alle Windows-Dateien und -Anwendungen zugreifen und sogar PC- und Flash-Spiele aus der Ferne spielen.
„Tablets und andere mobile Geräte eignen sich hervorragend für die Nutzung von Inhalten und sind gute Begleiter für den PC. Mit der wachsenden Beliebtheit dieser Nicht-PC-Geräte werden die Computererfahrungen jedoch zunehmend fragmentiert“, sagt Mark Lee, CEO und Mitbegründer von DeviceVM. „Splashtop Remote bringt das gesamte Windows-Computererlebnis auf Nicht-PC-Geräte, angefangen mit dem iPad, und überbrückt so die Kluft zwischen den Computerplattformen.“
Mit Splashtop Remote haben Benutzer folgende Möglichkeiten mit ihrem iPad:
Sehen Sie Videos und spielen Sie Musik ab, die auf ihrem PC gespeichert sind, sei es in iTunes®, Windows® Media Player oder in jedem anderen Format;
Spielen Sie PC- und Flash-basierte Spiele, wie z. B. Bloons™ oder Bejeweled™
Arbeiten Sie an Microsoft Office-Dokumenten, einschließlich Word, Excel und PowerPoint, und greifen Sie auf Microsoft Outlook zu
Öffnen Sie alle Dateien und Dokumente, die Sie auf dem PC anzeigen können.
Den PC vollständig fernsteuern
Splashtop Remote für iPad ist heute im Apple App Store erhältlich. Es wird zu einem regulären Preis von 19,99$ im Einzelhandel erhältlich sein, wobei nach der Markteinführung für eine begrenzte Zeit ein besonderer Einführungspreis verfügbar ist.
Splashtop Remote stellt eine Verbindung zu jedem Windows 7-, Windows Vista- oder Windows XP-Betriebssystem her. Splashtop Remote besteht aus zwei Komponenten: einer Anwendung, die auf dem iPad läuft, und einer Anwendung, die auf dem PC läuft. Das iPad stellt über ein beliebiges Netzwerk eine Verbindung zum PC her. Um mehr über Splashtop Remote zu erfahren, besuche bitte: https://www.splashtop.com/remote
Über Splashtop
Splashtop ist eine Produktfamilie, die das Computererlebnis verbessert und einen schnellen und bequemen Zugriff auf die Informationen bietet, die den Benutzern wichtig sind. Das Flaggschiffprodukt Splashtop, das 2007 eingeführt wurde, ist eine preisgekrönte Instant-On-Plattform, die es Benutzern ermöglicht, Sekunden nach dem Einschalten ihrer PCs online zu gehen, auf E-Mails zuzugreifen und mit Freunden zu chatten. Splashtop Remote ermöglicht es Benutzern, das volle Windows-Erlebnis von ihrem iPad oder einem anderen mobilen Gerät aus zu genießen, während sie nicht an ihrem Windows-PC sind. Benutzer können den Desktop ihres Heim- oder Bürocomputers sehen und steuern, Videos ansehen, Musik hören, auf alle Dateien und Programme zugreifen und sogar aus der Ferne Spiele spielen.
Splashtop-Produkte sind derzeit auf mehr als 40 Millionen PCs führender Hersteller erhältlich, darunter Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG und Sony. Seit seinem Debüt im Oktober 2007 hat Splashtop zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter die renommierte Auszeichnung „Most Innovative Product“ von PC World, die Auszeichnung „Best of What's New“ von Popular Science und die Auszeichnung „Best of 2010 CES“ vom Laptop Magazine. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.splashtop.com.
Über DeviceVM
DeviceVM, Inc. ist ein privat geführtes Softwareunternehmen, das von Dow Jones als eines der 50 Unternehmen ausgewählt wurde, die es zu beobachten gilt. Mit seiner preisgekrönten Splashtop-Produktfamilie verbessert DeviceVM das tägliche Erlebnis von Computerbenutzern. DeviceVM wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley mit Niederlassungen in Peking, Hangzhou, Shanghai und Taipeh.
Kontakt für die Medien:
Splashtop PR-Team
Nützliche Links:
Splashtop-Fernbedienung: https://www.splashtop.com/remote
Splashtop-Startseite: https://www.splashtop.com