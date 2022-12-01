DeviceVM kündigt strategische Investition von 10 Millionen US-Dollar unter der Führung von SAP Ventures an
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Neue Finanzierung wird DeviceVM's Firmengeschäft für bestehende mobile PCs erweitern und Splashtop's preisgekrönte Technologie auf neuen mobilen Geräten zur Verfügung stellen
2. Juni 2010 — San Jose, CA — DeviceVM, der weltweit führende Anbieter von Instant-on-Computing, gab heute eine strategische Investition in Höhe von 10 Millionen $ bekannt, die von SAP Ventures, einem Geschäftsbereich der SAP AG, geleitet wird. Zu den aktuellen Risikokapitalinvestoren, die ebenfalls an der Runde teilnehmen, gehören Storm Ventures, DFJ Dragon und New Enterprise Associates (NEA).
„Die Konsumerisierung der IT schafft neue Herausforderungen für Unternehmen weltweit“, sagte Mark Lee, CEO und Mitbegründer von DeviceVM. „Mitarbeiter möchten ihr bevorzugtes mobiles Gerät unterwegs nutzen. Diese neue Runde, angeführt von SAP Ventures, wird unsere Pläne beschleunigen, diese neue Generation mobiler Internetgeräte (von Netbooks bis Smartphones) „unternehmensbereit“ zu machen, indem IT besser unterstützt wird, sie innerhalb bestehender Management- und Sicherheitsrichtlinien zu integrieren.“
Die zusätzlichen Mittel werden verwendet, um das Wachstum der preisgekrönten Instant-on-Plattform von DeviceVM, Splashtop™, weiter in den mobilen Unternehmensmarkt voranzutreiben. Die Splashtop-Instant-on-Plattform, die von den meisten großen PC-Herstellern auf ihren Geräten für den mobilen Unternehmensanwender vorinstalliert ist, erfüllt die Bedürfnisse der "Road Warriors" eines Unternehmens, indem sie Citrix- und VMware-Clients integriert, um sicheren, sofortigen Zugriff auf virtualisierte Remote-Desktops und Anwendungen zu ermöglichen und dadurch das Risiko von Datendiebstahl zu verringern.
"Wir freuen uns, die Investition in DeviceVM anzuführen, um das Wachstum und die Expansion des Unternehmens zu unterstützen, damit es Instant-on-Plattformen der Enterprise-Klasse für den Markt der mobilen Unternehmen bereitstellen kann", so Jai Das, Partner bei SAP Ventures. "Sicherer Fernzugriff auf Unternehmensdaten von mehreren Geräten aus ist für die zunehmend mobilen Mitarbeiter von heute von größter Bedeutung".
DeviceVM liefert angepasste Versionen von Splashtop für den allgemeinen mobilen Mitarbeiter, um die sofortige Konnektivität mit Outlook-E-Mails, -Kalendern, -Kontakten und -Aufgaben sowie die Anzeige und Bearbeitung von Microsoft Office 2003, 2007 und 2010-Dokumenten zu unterstützen. Alle Versionen bieten sofortige Produktivität ohne die Notwendigkeit, Windows zu starten. Zu den Anbietern, die diese Funktionen anbieten, gehören Acer, Dell und HP.
DeviceVM geht davon aus, bis Ende des Kalenderjahres 2010 profitabel zu sein.
Über Splashtop
Splashtop ist die preisgekrönte, sofort einsatzbereite Plattform, die das persönliche Computererlebnis verbessert. Splashtop ermöglicht es Benutzern, im Web zu suchen und zu surfen, E-Mails zuzugreifen und mit Freunden zu chatten, Sekunden nachdem sie ihre PCs eingeschaltet haben. Splashtop ist derzeit auf mehr als 30 Millionen PCs über 400 Modelle von Netbooks, Notebooks, Motherboards und Desktops führender Hersteller wie Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG und Sony verfügbar. Seit seinem Debüt im Oktober 2007 hat Splashtop zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter den renommierten „Most Innovative Product“-Award von PC World, den „Best of What’s New“-Award von Popular Science und den „Best of 2010 CES“-Award von Laptop Magazine. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.splashtop.com
Über SAP Ventures
SAP Ventures investiert weltweit in innovative und disruptive Software- und Dienstleistungsunternehmen. Wir verfolgen Chancen in allen Phasen für herausragende finanzielle Renditen. Unser Ziel ist es, allen Beteiligten erheblichen Nutzen zu bringen, indem wir die Interaktion zwischen Portfoliounternehmen und SAP sowie seinem Ökosystem von Kunden und Partnern erleichtern. SAP Ventures hat seit 1996 eine erfolgreiche Erfolgsbilanz beim Aufbau von branchenführenden Unternehmen durch Partnerschaften mit herausragenden Unternehmern und erstklassigen Risikokapitalfirmen. Für weitere Informationen besuchen Sie www.sapventures.com.
Über DeviceVM
DeviceVM, Inc. ist ein privat geführtes Softwareunternehmen, das von Dow Jones als eines der 50 Unternehmen ausgewählt wurde, die es zu beobachten gilt. Mit seinem sofort einsatzfähigen Splashtop-Produkt verbessert DeviceVM das tägliche Erlebnis von Computerbenutzern. DeviceVM wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley mit Niederlassungen in Peking, Hangzhou, Shanghai und Taipeh.
SAP und alle SAP-Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und mehreren anderen Ländern.
Alle anderen genannten Produkt- und Dienstleistungsnamen sind Marken ihrer jeweiligen Unternehmen.
Zukunftsgerichtete Aussage von SAP
Alle in diesem Dokument enthaltenen Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Wörter wie „erwarten“, „glauben“, „schätzen“, „erwarten“, „prognostizieren“, „beabsichtigen“, „können“, „planen“, „projizieren“, „vorhersagen“, „sollten“ und „werden“ und ähnliche Ausdrücke, soweit sie sich auf SAP beziehen, sollen solche zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. SAP verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen verschiedenen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen abweichen. Die Faktoren, die die zukünftigen Finanzergebnisse von SAP beeinflussen könnten, sind in den Unterlagen von SAP bei der US-Börsenaufsichtsbehörde („SEC“) ausführlicher erörtert, einschließlich des jüngsten Geschäftsberichts von SAP auf Formular 20-F, der bei der SEC eingereicht wurde. Die Leser werden davor gewarnt, sich übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihres Datums gelten.
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