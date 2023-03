DeviceVM kündigt strategische Investition von 10 Millionen US-Dollar unter der Führung von SAP Ventures an

Neue Finanzierung wird DeviceVM's Firmengeschäft für bestehende mobile PCs erweitern und Splashtop's preisgekrönte Technologie auf neuen mobilen Geräten zur Verfügung stellen

2. Juni 2010 — San Jose, CA — DeviceVM, der weltweit führende Anbieter von Instant-on-Computing, gab heute eine strategische Investition in Höhe von 10 Millionen $ bekannt, die von SAP Ventures, einem Geschäftsbereich der SAP AG, geleitet wird. Zu den aktuellen Risikokapitalinvestoren, die ebenfalls an der Runde teilnehmen, gehören Storm Ventures, DFJ Dragon und New Enterprise Associates (NEA).

"Die Konsumerisierung der IT stellt Unternehmen überall vor neue Herausforderungen", sagte Mark Lee, CEO und Mitgründer von DeviceVM. "Die Mitarbeiter wollen ihr mobiles Gerät auch unterwegs nutzen. Diese neue Runde unter der Leitung von SAP Ventures wird unsere Pläne beschleunigen, diese neue Art mobiler Internetgeräte (von Netbooks bis hin zu Smartphones) "unternehmenstauglich" zu machen, indem die IT-Abteilung in die Lage versetzt wird, sie innerhalb der bestehenden Management- und Sicherheitsrichtlinien besser zu unterstützen".

Die zusätzlichen Mittel werden verwendet, um das Wachstum der preisgekrönten Instant-on-Plattform von DeviceVM, Splashtop™, weiter in den mobilen Unternehmensmarkt voranzutreiben. Die Splashtop-Instant-on-Plattform, die von den meisten großen PC-Herstellern auf ihren Geräten für den mobilen Unternehmensanwender vorinstalliert ist, erfüllt die Bedürfnisse der "Road Warriors" eines Unternehmens, indem sie Citrix- und VMware-Clients integriert, um sicheren, sofortigen Zugriff auf virtualisierte Remote-Desktops und Anwendungen zu ermöglichen und dadurch das Risiko von Datendiebstahl zu verringern.

"Wir freuen uns, die Investition in DeviceVM anzuführen, um das Wachstum und die Expansion des Unternehmens zu unterstützen, damit es Instant-on-Plattformen der Enterprise-Klasse für den Markt der mobilen Unternehmen bereitstellen kann", so Jai Das, Partner bei SAP Ventures. "Sicherer Fernzugriff auf Unternehmensdaten von mehreren Geräten aus ist für die zunehmend mobilen Mitarbeiter von heute von größter Bedeutung".

DeviceVM liefert angepasste Versionen von Splashtop für den allgemeinen mobilen Mitarbeiter, um die sofortige Konnektivität mit Outlook-E-Mails, -Kalendern, -Kontakten und -Aufgaben sowie die Anzeige und Bearbeitung von Microsoft Office 2003, 2007 und 2010-Dokumenten zu unterstützen. Alle Versionen bieten sofortige Produktivität ohne die Notwendigkeit, Windows zu starten. Zu den Anbietern, die diese Funktionen anbieten, gehören Acer, Dell und HP.

DeviceVM geht davon aus, bis Ende des Kalenderjahres 2010 profitabel zu sein.

Über Splashtop

https://www.splashtop.com

Über SAP Ventures

auf www.sapventures.com.

Über DeviceVM



SAP und alle SAP-Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und mehreren anderen Ländern.



Zukunftsgerichtete Aussage von SAP

Alle in diesem Dokument enthaltenen Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Wörter wie „erwarten“, „glauben“, „schätzen“, „erwarten“, „prognostizieren“, „beabsichtigen“, „können“, „planen“, „projizieren“, „vorhersagen“, „sollten“ und „werden“ und ähnliche Ausdrücke, soweit sie sich auf SAP beziehen, sollen solche zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. SAP verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen verschiedenen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen abweichen. Die Faktoren, die die zukünftigen Finanzergebnisse von SAP beeinflussen könnten, sind in den Unterlagen von SAP bei der US-Börsenaufsichtsbehörde („SEC“) ausführlicher erörtert, einschließlich des jüngsten Geschäftsberichts von SAP auf Formular 20-F, der bei der SEC eingereicht wurde. Die Leser werden davor gewarnt, sich übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihres Datums gelten.

Kontakt für die Medien:Splashtop PR-Team