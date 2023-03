Technologie der nächsten Generation bietet auch 3G- und Touch-Unterstützung, Sofortsuche und einen intelligenteren Startbildschirm



LAS VEGAS, NV—7. Januar 2010— Auf der Consumer Electronics Show 2010 kündigte DeviceVM, der in San Jose, Kalifornien, ansässige Marktführer für Instant-on-Computing, offiziell die Verfügbarkeit von Splashtop™ 2.0 an, der nächsten Generation seiner preisgekrönten Softwareplattform. Mit dem neuen Angebot ermöglicht DeviceVM Verbrauchern, ihr Instant-on-Computererlebnis über ein leicht anpassbares Schnellstartdock, das sowohl webbasierte als auch lokale Anwendungen umfasst, wirklich an ihre täglichen Computeranforderungen anzupassen. Die Veröffentlichung des neuen Produkts ist ein bedeutender Fortschritt, wenn es darum geht, den Verbrauchern mehr Flexibilität, verbesserte Konnektivität und sofortige Zufriedenheit zu bieten.

Die heutige Ankündigung folgt auf die Einführung des neuen Lenovo Ideapad S10-3t, eines berührungsempfindlichen Netbooks mit QuickStart™, der ersten öffentlich verfügbaren Implementierung des neuen Splashtop-Produkts. Die verbesserte Benutzerfreundlichkeit und die einfachen Anpassungsfunktionen des Splashtop 2.0 werden nur wenige Sekunden nach dem Einschalten des Geräts sofort verfügbar sein.

"Durch die Auslieferung von bisher mehr als 30 Millionen Splashtop-fähigen Geräten haben wir gelernt, wie wir OEM-Partnern, die ihre Notebook- und Netbook-Produkte mit Instant-on-Technologie differenzieren wollen, am besten einen Mehrwert bieten können", sagte Mark Lee, CEO von DeviceVM. "Aber wir haben auch viel von unserer wachsenden Anwenderbasis gelernt. Mit der Einführung von Splashtop 2.0 bauen wir auf unserem anfänglichen Erfolg auf, indem wir ein rationalisiertes, anpassbares, verbraucherorientiertes Produkt liefern, das von den Anwendern gesucht, personalisiert und jeden Tag weiter verwendet wird".

DeviceVM ist bestrebt, mit führenden Technologiepartnern in allen Industriesegmenten zusammenzuarbeiten, um Verbrauchern den schnellen Zugriff auf das Internet und wichtige Softwareanwendungen zu ermöglichen, ohne das Hauptbetriebssystem ihres Computers zu starten. Mit Splashtop 2.0 ist der Internetzugang einfach über DSL, WLAN oder 3G (falls aktiviert), sodass Sie überall sofort rechnen können. Die neue Version von Splashtop ist auch die erste, die berührungsfähig ist, und sie ist so optimiert, dass sie noch schneller als zuvor ist und Dienste zu einem einzigen intelligenten Startbildschirm kombiniert, der innerhalb von Sekunden nach dem Einschalten verfügbar ist. Zu den bemerkenswerten neuen Funktionen gehören:

Neu gestaltetes Application Dock — ein hochkonfigurierbares Schnellstartdock kombiniert lokale Anwendungen mit Web-Apps, sodass du das Internet immer griffbereit hast — einfach klicken (oder berühren) und los geht's.

Anpassungsassistent — Mit dem neuen Drag-and-Drop-Tool können Benutzer schnell und einfach ihre Lieblings-Apps und Websites aus den folgenden Kategorien hinzufügen: Web-Apps wie Gmail, Yahoo! E-Mail und Kalender; Soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter, My Space, Plurk und Flickr; Videoseiten wie YouTube und Hulu; Inhaltsseiten wie ESPN, CNN und BBC; Spiele von führenden Entwicklern wie Zynga und 9wee; Sogar native Anwendungen wie Skype, Chat, Music Player und Photo Viewer.

Maßgeschneiderte Designs — genauso wie es einfach ist, Anwendungen zum Dock hinzuzufügen oder daraus zu entfernen, es ist einfach, das Aussehen des Desktop-Hintergrunds zu ändern. Zum Beispiel bietet Lenovo mehrere stylische Varianten an, die als Teil des QuickStart-Pakets vorinstalliert sind.

Personalisierte Pakete — für Benutzer, die das Erscheinungsbild ihres Netbooks häufig ändern möchten, macht es Splashtop 2.0 einfach, ein eigenes „Paket“ zu erstellen, das aus verschiedenen Kombinationen von Anwendungen und Themen besteht — gib jedem Paket einen Namen, füge sogar deine eigenen Lieblingswebsites hinzu.

Regionale Pakete — ein Standardpaket ist auf dem System vorinstalliert, basierend auf der Sprache, die im Rahmen des Ersteinrichtungsprozesses ausgewählt wurde. Zum Beispiel beinhaltet das US-Paket beliebte Social-Media-Websites wie Facebook, Flickr, Twitter und YouTube sowie CNN, ESPN und Pandora. Zum Vergleich: Das China-Paket beinhaltet QQ, Kaixin, Sina, Baidu und Youku. Derzeit bietet Splashtop 2.0 9 Pakete und unterstützt 23 Sprachen.

Sofortsuche — der schnellste Weg zu einem Suchfeld, bevor überhaupt ein Browser gestartet wird, mit globalen Suchpartnern Yahoo! (YHOO), Baidu in China und Yandex in Russland.

Visuelle Navigation — scanne schnell Miniaturansichten deiner am häufigsten besuchten Websites mit Quicklinks zu deinen Lieblings-Lesezeichen, um schneller zu surfen.

Zusätzlich zur Auslieferung auf dem neuen, berührungsfähigen Lenovo Ideapad S10-3t wurde die neue Splashtop 2.0-Plattform für 3G-Konnektivität und das nahtlose Umschalten zwischen 3G und WLAN optimiert, wie es die heutigen Netbook-Nutzer erwarten. Splashtop unterstützt jetzt die beliebtesten 3G-Chipsatzlösungen auf dem Markt — darunter Chipsätze von Ericsson, Hojy, Huawei, Option, Qualcomm und ZTE — und wird weiterhin eng mit Mobilfunkbetreibern zusammenarbeiten, um robuste 3G-Verbindungsmanagementfunktionen bereitzustellen.

DeviceVM gab heute auch bekannt, dass Splashtop jetzt das Instant-on-Betriebssystem der Wahl für alle aktuellen Top-Netbook-Produkte ist, einschließlich des neuen Touchscreen-Tablet-Netbooks ASUS eeePC T91MT sowie weiterer Netbooks von Acer, HP, Lenovo und LG.

