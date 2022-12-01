DeviceVM kündigt Splashtop 2.0 an – das weltweit erste anpassbare Instant-On-Betriebssystem
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Technologie der nächsten Generation bietet auch 3G- und Touch-Unterstützung, Sofortsuche und einen intelligenteren Startbildschirm
Führender PC-Hersteller Lenovo aktualisiert QuickStart™ — unterstützt von Splashtop 2.0 — mit der Einführung des neuen Ideapad S10-3t Touchscreen-Netbooks
LAS VEGAS, NV — 7. Januar 2010 — Auf der Consumer Electronics Show 2010 gab DeviceVM, der in San Jose, CA ansässige Marktführer im Bereich Instant-On-Computing, offiziell die Verfügbarkeit von Splashtop™ 2.0 bekannt, der nächsten Generation seiner preisgekrönten Softwareplattform. Mit dem neuen Angebot ermöglicht DeviceVM den Verbrauchern, ihr Instant-On-Computing-Erlebnis wirklich auf ihre täglichen Computeranforderungen zuzuschneiden, über ein leicht anpassbares Schnellstart-Dock, das sowohl webbasierte als auch lokale Anwendungen integriert. Die Veröffentlichung des neuen Produkts stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Bereitstellung größerer Flexibilität, verbesserter Konnektivität und sofortiger Befriedigung für Verbraucher dar.
Die heutige Ankündigung folgt auf die Einführung des neuen Lenovo Ideapad S10-3t, eines berührungsempfindlichen Netbooks mit QuickStart™, der ersten öffentlich verfügbaren Implementierung des neuen Splashtop-Produkts. Die verbesserte Benutzerfreundlichkeit und die einfachen Anpassungsfunktionen des Splashtop 2.0 werden nur wenige Sekunden nach dem Einschalten des Geräts sofort verfügbar sein.
"Durch die Auslieferung von bisher mehr als 30 Millionen Splashtop-fähigen Geräten haben wir gelernt, wie wir OEM-Partnern, die ihre Notebook- und Netbook-Produkte mit Instant-on-Technologie differenzieren wollen, am besten einen Mehrwert bieten können", sagte Mark Lee, CEO von DeviceVM. "Aber wir haben auch viel von unserer wachsenden Anwenderbasis gelernt. Mit der Einführung von Splashtop 2.0 bauen wir auf unserem anfänglichen Erfolg auf, indem wir ein rationalisiertes, anpassbares, verbraucherorientiertes Produkt liefern, das von den Anwendern gesucht, personalisiert und jeden Tag weiter verwendet wird".
DeviceVM ist bestrebt, mit führenden Technologiepartnern in allen Industriesegmenten zusammenzuarbeiten, um Verbrauchern den schnellen Zugriff auf das Internet und wichtige Softwareanwendungen zu ermöglichen, ohne das Hauptbetriebssystem ihres Computers zu starten. Mit Splashtop 2.0 ist der Internetzugang einfach über DSL, WLAN oder 3G (falls aktiviert), sodass Sie überall sofort rechnen können. Die neue Version von Splashtop ist auch die erste, die berührungsfähig ist, und sie ist so optimiert, dass sie noch schneller als zuvor ist und Dienste zu einem einzigen intelligenten Startbildschirm kombiniert, der innerhalb von Sekunden nach dem Einschalten verfügbar ist. Zu den bemerkenswerten neuen Funktionen gehören:
Neugestaltete Anwendungs-Dock — ein hochkonfigurierbares Schnellstart-Dock kombiniert lokale Anwendungen mit Web-Apps, um das Internet direkt an Ihre Fingerspitzen zu bringen – einfach klicken (oder berühren) und loslegen.
Anpassungsassistent — Mit dem neuen Drag-and-Drop-Tool können Benutzer schnell und einfach ihre Lieblings-Apps und Websites aus den folgenden Kategorien hinzufügen:
Web-Apps wie Gmail, Yahoo! E-Mail und Kalender;
Soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter, My Space, Plurk und Flickr;
Videoseiten wie YouTube und Hulu;
Inhaltsseiten wie ESPN, CNN und BBC;
Spiele von führenden Entwicklern wie Zynga und 9wee;
Sogar native Anwendungen wie Skype, Chat, Music Player und Photo Viewer.
Maßgeschneiderte Designs — genauso wie es einfach ist, Anwendungen zum Dock hinzuzufügen oder daraus zu entfernen, es ist einfach, das Aussehen des Desktop-Hintergrunds zu ändern. Zum Beispiel bietet Lenovo mehrere stylische Varianten an, die als Teil des QuickStart-Pakets vorinstalliert sind.
Personalisierte Pakete — für Benutzer, die das Aussehen und die Haptik ihres Netbooks häufig ändern möchten, macht es Splashtop 2.0 einfach, Ihr eigenes „Paket“ aus verschiedenen Kombinationen von Anwendungen und Themen zu erstellen – geben Sie jedem Paket einen Namen, fügen Sie sogar Ihre eigenen Lieblingswebsites hinzu.
Regionale Pakete – ein Standardpaket wird basierend auf der Sprache auf dem System vorinstalliert, die im Rahmen des Ersteinrichtungsprozesses ausgewählt wurde. Das US-Paket umfasst beispielsweise beliebte Social-Media-Seiten wie Facebook, Flickr, Twitter und YouTube sowie CNN, ESPN und Pandora. Zum Vergleich: Das China-Paket umfasst QQ, Kaixin, Sina, Baidu und Youku. Derzeit bietet Splashtop 2.0 9 Pakete und unterstützt 23 Sprachen.
Sofortsuche – der schnellste Weg zu einem Suchfeld, bevor ein Browser gestartet wird, mit den globalen Suchpartnern Yahoo! (YHOO), Baidu in China und Yandex in Russland.
Visuelle Navigation — schnell Miniaturansichten Ihrer meistbesuchten Websites scannen mit Schnellzugriffen auf Ihre Lieblings-Lesezeichen für schnelleres Surfen.
Zusätzlich zur Auslieferung auf dem neuen, berührungsfähigen Lenovo Ideapad S10-3t wurde die neue Splashtop 2.0-Plattform für 3G-Konnektivität und das nahtlose Umschalten zwischen 3G und WLAN optimiert, wie es die heutigen Netbook-Nutzer erwarten. Splashtop unterstützt jetzt die beliebtesten 3G-Chipsatzlösungen auf dem Markt — darunter Chipsätze von Ericsson, Hojy, Huawei, Option, Qualcomm und ZTE — und wird weiterhin eng mit Mobilfunkbetreibern zusammenarbeiten, um robuste 3G-Verbindungsmanagementfunktionen bereitzustellen.
DeviceVM gab heute auch bekannt, dass Splashtop jetzt das Instant-on-Betriebssystem der Wahl für alle aktuellen Top-Netbook-Produkte ist, einschließlich des neuen Touchscreen-Tablet-Netbooks ASUS eeePC T91MT sowie weiterer Netbooks von Acer, HP, Lenovo und LG.
Über Splashtop
Splashtop ist die preisgekrönte Instant-On-Plattform, die das persönliche Computererlebnis verbessert. Splashtop ermöglicht es Benutzern, im Web zu suchen und zu surfen, E-Mails zuzugreifen und mit Freunden zu chatten, Sekunden nachdem sie ihren PC eingeschaltet haben. Splashtop ist derzeit auf mehr als 30 Millionen PCs über 400 Modelle von Netbooks, Notebooks, Motherboards und Desktops führender Hersteller wie Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG und Sony verfügbar. Seit seinem Debüt im Oktober 2007 hat Splashtop zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter den prestigeträchtigen „Most Innovative Product“-Award von PC World und den „Best of What’s New“-Award von Popular Science. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.splashtop.com
Über DeviceVM
DeviceVM, Inc. ist ein privat geführtes Softwareunternehmen, das von Dow Jones als eines der 50 Unternehmen ausgewählt wurde, die es zu beobachten gilt. Mit seinem sofort einsatzfähigen Splashtop-Produkt verbessert DeviceVM das tägliche Erlebnis von Computerbenutzern. DeviceVM wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley mit Niederlassungen in Peking, Hangzhou, Shanghai und Taipeh.
Nützliche Links:
Splashtop-fähige Produkte: https://www.splashtop.com/oem
Kontakt für die Medien:
Splashtop PR-Team