Designairspace arbeitet mit Splashtop zusammen, um Designern aus der Ferne eine bessere Leistung zu bieten
Technologie, die flexibles Arbeiten einfach macht. Treten Sie unserer kundenorientierten Mission bei. Entdecken Sie unsere Karrieremöglichkeiten.
2. März 2022 — Nürnberg, Deutschland und Amsterdam
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Designairspace, der führende virtuelle Desktop-as-a-Service Anbieter für CAD- und BIM-Designer, gab heute eine neue Partnerschaft mit Splashtop bekannt, einem weltweit führenden Anbieter von sicherer Fernzugriffs- und Supportsoftware. Durch die Partnerschaft werden Designairspace-Kunden nun den Splashtop-Client für den Zugriff auf ihre virtuellen Desktops verwenden, was eine bessere Leistung und mehr Sicherheit bei der Arbeit an großen Architektur- und Ingenieurdateien in der Cloud bieten wird.
Immer mehr Ingenieure, Designer und Architekten verwenden Cloud-Umgebungen, um an großen, komplexen Konstruktionsdateien zu arbeiten und CAD- und BIM-Software auszuführen. Die Cloud ermöglicht es ihnen, jeden mit dem Internet verbundenen Computer zu verwenden und dann die leistungsstarke Cloud-Umgebung von Designairspace aus der Ferne zu nutzen, um ihre Software auszuführen und große Dateien über das Internet zu bearbeiten.
Um eine Verbindung zum Remote-Desktop herzustellen, verwendete Designairspace zuvor einen generischen Remote-Desktop-Client, über den Kunden auf seine Cloud-Umgebung zugreifen konnten. Durch die Entscheidung, mit Splashtop zusammenzuarbeiten, werden Endbenutzer jetzt jedoch eine noch bessere Leistung haben, wenn sie große Dateien online bearbeiten.
Splashtop ist die Branchenreferenz für sichere Remote-Desktop-Client-Software. Es wird bereits in der Medien-, Architektur- und Ingenieurbranche häufig verwendet, da es eine reibungslose Fernbearbeitung ermöglicht. Splashtop bietet eine leistungsstarke Engine und bis zu 60 Bilder pro Sekunde, was die Erfahrung der Remote-Bearbeitung großer Dateien für die Kunden von Designairspace deutlich verbessern wird.
Neben einer verbesserten Erfahrung für den Fernzugriff bietet Splashtop auch hohe Sicherheit, einschließlich TLS-Verschlüsselung, Benutzerauthentifizierung auf jedem Gerät und Anmeldung mit einem Klick. Dadurch wird das Einloggen in Dateien, die Benutzer in Designairspace bearbeiten, schneller und einfacher als je zuvor.
Designairspace kündigte außerdem an, dass sich diese technologische Verbesserung nicht auf die monatlichen Abonnements der Kunden auswirken wird – die Kosten für die Nutzung von Designairspace bleiben gleich.
Ein Sprecher von Designairspace sagte:
„Wir arbeiten kontinuierlich daran, sicherzustellen, dass unsere Endnutzer das reibungsloseste Erlebnis haben. Wenn sie außerhalb des Büros arbeiten, möchten Architekten, Designer und Ingenieure, dass ihre Remote-Desktops genauso schnell und reaktionsschnell sind wie herkömmliche Maschinen. Durch die Partnerschaft mit Splashtop werden unsere Endnutzer es schneller und einfacher finden, große Dateien aus der Ferne zu bearbeiten.“
Ein Splashtop-Sprecher fügte hinzu:
„Wir freuen uns sehr, mit Designairspace zusammenzuarbeiten und unsere Unterstützung für Fachleute aus den Bereichen Design, Technik und Architektur, die aus der Ferne arbeiten möchten, weiter auszubauen.“
Über Designairspace
Designairspace wurde 2016 als Reaktion auf die wachsende Nachfrage nach cloudbasierter CAD-Software gegründet. Ihre virtuellen High-End-Desktops mit Grafikleistung entlasten Designer von ihren Schreibtischen und ermöglichen es Produktentwicklungsteams, Hardwaredesignern, Architekturbüros und& Ingenieurbauunternehmen — sowohl in Start-ups als auch in etablierten Unternehmen —, remote zu arbeiten und hochwertige virtuelle Desktops zu nutzen, die monatlich bezahlt werden.
Über Splashtop
Splashtop mit Hauptsitz im Silicon Valley und Amsterdam ist der führende Anbieter von sicherem Fernzugriff und Support und bietet ein persönliches Erlebnis, das Benutzer benötigen, mit Sicherheit, der die IT vertrauen kann. Im Gegensatz zu klobigen und langsamen Fernzugriffslösungen ist die persönliche Erfahrung von Splashtop so schnell, einfach und sicher wie vor der Maschine vor Ort. Unsere 4K-Qualität bei 60 Bildern pro Sekunde mit Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit auf Unternehmensniveau setzt den Leistungsstandard. Splashtop optimiert den Zugriff und die Unterstützung für Windows, Mac, Linux, iOS und Android in einer einzigen Anwendung. Mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung und integriertem Single Sign-On sowie der Einhaltung von SOC2, GDPR, CCPA und HIPAA sorgen sie für vertrauenswürdige Sicherheit. Der sofortige globale Support von Splashtop ermöglicht es Benutzern, direkt mit einem Experten zu sprechen, unabhängig von der Unternehmensgröße. Erfahre mehr auf www.splashtop.com.