Designairspace arbeitet mit Splashtop zusammen, um Designern aus der Ferne eine bessere Leistung zu bieten

Designairspace, der führende virtuelle Desktop-as-a-Service Anbieter für CAD- und BIM-Designer, gab heute eine neue Partnerschaft mit Splashtop bekannt, einem weltweit führenden Anbieter von sicherer Fernzugriffs- und Supportsoftware. Durch die Partnerschaft werden Designairspace-Kunden nun den Splashtop-Client für den Zugriff auf ihre virtuellen Desktops verwenden, was eine bessere Leistung und mehr Sicherheit bei der Arbeit an großen Architektur- und Ingenieurdateien in der Cloud bieten wird.

Immer mehr Ingenieure, Designer und Architekten verwenden Cloud-Umgebungen, um an großen, komplexen Konstruktionsdateien zu arbeiten und CAD- und BIM-Software auszuführen. Die Cloud ermöglicht es ihnen, jeden mit dem Internet verbundenen Computer zu verwenden und dann die leistungsstarke Cloud-Umgebung von Designairspace aus der Ferne zu nutzen, um ihre Software auszuführen und große Dateien über das Internet zu bearbeiten.

Um eine Verbindung zum Remote-Desktop herzustellen, verwendete Designairspace zuvor einen generischen Remote-Desktop-Client, über den Kunden auf seine Cloud-Umgebung zugreifen konnten. Durch die Entscheidung, mit Splashtop zusammenzuarbeiten, werden Endbenutzer jetzt jedoch eine noch bessere Leistung haben, wenn sie große Dateien online bearbeiten.

Splashtop ist die Branchenreferenz für sichere Remote-Desktop-Client-Software. Es wird bereits in der Medien-, Architektur- und Ingenieurbranche häufig verwendet, da es eine reibungslose Fernbearbeitung ermöglicht. Splashtop bietet eine leistungsstarke Engine und bis zu 60 Bilder pro Sekunde, was die Erfahrung der Remote-Bearbeitung großer Dateien für die Kunden von Designairspace deutlich verbessern wird.

Neben einer verbesserten Erfahrung für den Fernzugriff bietet Splashtop auch hohe Sicherheit, einschließlich TLS-Verschlüsselung, Benutzerauthentifizierung auf jedem Gerät und Anmeldung mit einem Klick. Dadurch wird das Einloggen in Dateien, die Benutzer in Designairspace bearbeiten, schneller und einfacher als je zuvor.

Designairspace kündigte außerdem an, dass sich diese technologische Verbesserung nicht auf die monatlichen Abonnements der Kunden auswirken wird – die Kosten für die Nutzung von Designairspace bleiben gleich.

Ein Sprecher von Designairspace sagte:

„Wir arbeiten kontinuierlich daran, sicherzustellen, dass unsere Endnutzer das reibungsloseste Erlebnis haben. Wenn sie außerhalb des Büros arbeiten, möchten Architekten, Designer und Ingenieure, dass ihre Remote-Desktops genauso schnell und reaktionsschnell sind wie herkömmliche Maschinen. Durch die Partnerschaft mit Splashtop werden unsere Endnutzer es schneller und einfacher finden, große Dateien aus der Ferne zu bearbeiten.“

Ein Splashtop-Sprecher fügte hinzu:

„Wir freuen uns sehr, mit Designairspace zusammenzuarbeiten und unsere Unterstützung für Fachleute aus den Bereichen Design, Technik und Architektur, die aus der Ferne arbeiten möchten, weiter auszubauen.“

