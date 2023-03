Carahsoft und Splashtop bieten gemeinsam sichere Fernzugriff- und Supportlösungen für Kunden aus dem öffentlichen Sektor und dem Bildungswesen

Splashtops Lösungen für Telearbeit, Bildung und IT-Support sind jetzt über Vertragsfahrzeuge von Carahsoft auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene erhältlich

RESTON, Virginia und SAN JOSE, Kalifornien — 3. November 2021 — Carahsoft, The Trusted Government IT Solutions Provider®, und Splashtop, ein führender Anbieter von Fernzugriffs- und Fernsupportsoftware der nächsten Generation, haben heute eine Partnerschaft angekündigt. Im Rahmen der Vereinbarung wird Carahsoft als Master Government Aggregator® von Splashtop fungieren und die sicheren Fernzugriffs- und Support-Lösungen des Unternehmens dem öffentlichen Sektor über Carahsofts Verträge NASA Solutions for Enterprise-Wide Procurement (SEWP) V, Information Technology Enterprise Solutions — Software 2 (ITES-SW2), National Cooperative Purchasing Alliance (NCPA) und OMNIA Partners sowie über die Reseller-Partner von Carahsoft zur Verfügung stellen.

Die sicheren und leistungsstarken Fernzugriffs- und Support-Lösungen von Splashtop ermöglichen es Bundes-, Landes-, Kommunalverwaltungen und Bildungseinrichtungen, einen produktiven, hybriden Arbeitsplatz zu implementieren, um Kontinuität zu gewährleisten, indem sie aus der Ferne wie gewohnt weitermachen können. Ministerien und Behörden können ihre Aufgaben erfüllen und ihre Wähler von überall aus betreuen.

„Während die Pandemie Organisationen des öffentlichen Sektors und Bildungseinrichtungen dazu zwang, sich schnell an die Arbeitsumgebung von zu Hause anzupassen, gibt es kein Zurück mehr. Telearbeit oder Hybridarbeit ist das neue „de facto“ -Betriebsmodell für Bundes-, Landes-, Kommunal- und Bildungsorganisationen „, sagte Justin Windsor, Splashtops Channel Chief für Amerika. „Darüber hinaus benötigt die Regierung angesichts der Zunahme von Ransomware und anderen bösartigen Bedrohungen eine überlegene Zero-Trust-Alternative zu unzuverlässigen VPN/RDP-Lösungen, die Sicherheits- und Datenschutzrisiken darstellen. Als Ergebnis unserer strategischen Partnerschaft mit Carahsoft sind unsere Lösungen für sicheren Fernzugriff und Remote-IT-Support jetzt für Kunden aus dem öffentlichen Sektor und dem Bildungswesen leicht zugänglich, um sichere Arbeit und Schule von überall aus zu ermöglichen.“

Splashtop for Education verbessert das Lernen und hilft Schülern, ihr volles Potenzial auszuschöpfen, indem sie über die Fernzugriffslösungen von Splashtop auf die Ressourcen zugreifen, die sie am dringendsten benötigen. Schüler können Laborcomputer und lizenzierte Software von Adobe, Autodesk oder anderen Anbietern von ihren Laptops, iPads, Chromebooks oder anderen Geräten aus verwenden, auch außerhalb der Vorlesungszeiten. IT-Teams können ganz einfach Fernzugriffssitzungen für Schüler planen, um die Nutzung von Laborcomputern und teuren Softwarelizenzen zu optimieren, und Lehrer und Schüler unterstützen, die möglicherweise nicht an anderen Standorten unterwegs sind.

„Wir freuen uns sehr, diese Partnerschaft mit Splashtop bekannt zu geben, um unseren Wiederverkäufern sowie unseren Kunden aus dem Regierungs- und Bildungswesen Fernzugriffs- und Support-Software zur Verfügung zu stellen“, sagte Brandi Hiebert, Vertriebsleiterin, die das Splashtop-Team bei Carahsoft leitet. „Der öffentliche Sektor hat jetzt Zugriff auf sicherecloud Fernzugriffslösungen vor Ort, sodass von überall aus gearbeitet werden kann.“

Die Plattform von Splashtop ist über die SEWP V-Verträge NNG15SC03B und NNG15SC27B, den ITES-SW2-Vertrag W52P1J-20-D-0042, den NCPA-Vertrag NCPA01-86 und den OMNIA-Partnervertrag #R191902 verfügbar. Für weitere Informationen kontaktiere das Splashtop-Team von Carahsoft unter (703) 889-9730 oder Splashtop@carahsoft.com.

Über Carahsoft

Carahsoft Technology Corp. ist The Trusted Government IT Solutions Provider®, der Organisationen des öffentlichen Sektors in Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden sowie im Bildungs- und Gesundheitswesen unterstützt. Als Master Government Aggregator® für unsere Anbieterpartner liefern wir Lösungen für Cybersicherheit, MultiCloud, DevSecOps, Big Data, künstliche Intelligenz, Open Source, Kundenerlebnis und Engagement und mehr. In Zusammenarbeit mit Wiederverkäufern, Systemintegratoren und Beratern bieten unsere Vertriebs- und Marketingteams branchenführende IT-Produkte, Dienstleistungen und Schulungen über Hunderte von Vertragsfahrzeugen an. Besuche uns auf www.carahsoft.com.

Über Splashtop

Splashtop Inc. mit Sitz im Silicon Valley bietet Fernzugriff und Fernsoftware und -dienstleistungen der nächsten Generation für Unternehmen, akademische und Forschungseinrichtungen, Regierungsbehörden, kleine Unternehmen, MSPs, IT-Abteilungen und Einzelpersonen. Splashtops cloudbasierter, sicherer und einfach zu verwaltender Fernzugriffsansatz ersetzt zunehmend herkömmliche Ansätze wie virtuelle private Netzwerke (VPNs) und erzielt gleichzeitig einen beeindruckenden Net Promoter Score (NPS) von 93, einen Standard zur Bewertung der Kundenzufriedenheit. Mehr als 30 Millionen Nutzer, darunter 85 Prozent der Fortune-500-Unternehmen, nutzen Splashtop-Produkte weltweit. Weitere Informationen findest du auf splashtop.com.