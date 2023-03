Bestseller Splashtop Remote-Desktop HD soll meistverkaufte App auf dem BlackBerry PlayBook von RIM werden

Millionen von Tablet-Benutzern erfreuen sich heute bereits an Splashtop, und BlackBerry PlayBook-Benutzer können sich jetzt der Begeisterung anschließen

11. Januar 2012 — San Jose, CA —Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Computing, hat gerade die Veröffentlichung von Splashtop Remote Desktop HD für BlackBerry PlayBook angekündigt, das eine einfache Ein-Klick-Lösung für den Fernzugriff vom RIM BlackBerry PlayBook auf einen PC oder Mac ermöglicht, um Personal Cloud Computing von deinem Heim- oder Arbeitscomputer aus zu ermöglichen.

„Viele BlackBerry PlayBook-Benutzer haben uns kontaktiert, um zu fragen, wann Splashtop für sie verfügbar sein wird, und wir halten unser Versprechen, unsere Kunden mit dem breitesten Angebot an Tablet-Unterstützung zu erfreuen“, so Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop. „Wir freuen uns darauf, Splashtop Anfang 2012, einem Jahr der kontinuierlichen Tabletausweitung, für PlayBook einzuführen!“

BlackBerry PlayBook-Benutzer können jetzt Splashtop Remote Desktop HD nutzen, um ihre eigene persönliche Cloud zu erstellen, um auf Dateien zuzugreifen, all ihre Anwendungen zu verwenden und Inhalte direkt von einem PC oder Mac aus anzusehen und anzuhören, ohne dass Dateien geräteübergreifend synchronisiert oder kopiert werden müssen.

Für den mobilen Überall-Arbeiter oder einfach für die Arbei von zu Hause aus ermöglicht Splashtop Remote Desktop HD den einfachen Zugriff auf wichtige Arbeitsdateien und Büroanwendungen wie Outlook, PowerPoint, Excel und Word. Inhalte zur persönlichen Unterhaltung können ebenfalls aus der Ferne betrachtet werden. Gehen Sie einfach überall hin und nehmen Sie mit Ihrem BlackBerry PlayBook mit einem installierten Splashtop-Streamer vollen Zugriff auf Ihren PC oder Mac mit.

Mit Splashtop Remote Desktop HD können jetzt BlackBerry PlayBook-Benutzer:

* Vollständige Steuerung von PCs oder Macs mit intuitiver Berührungssteuerung und Gesten für den Fernzugriff auf Dateien und die Interaktion mit Anwendungen

* Greifen Sie auf iPhoto, Quicken, Keynote und andere Anwendungen zu, die auf dem BlackBerry PlayBook nicht verfügbar sind

* Greifen Sie mit Lesezeichen, bevorzugten Plug-ins und Erweiterungen auf IE-, Firefox-, Chrome- und Safari-Browser zu



Zusätzlich zur neuen BlackBerry PlayBook Remote-Desktop-Lösung unterstützt Splashtop derzeit viele Geräte und Betriebssysteme, darunter iOS, Android, webOS, Windows und Mac. Splashtop Remote Desktop ermöglicht Millionen von Mobilgeräten, von Tablets bis hin zu Smartphones, den Fernzugriff auf PCs und Macs.

Splashtop Remote Desktop HD für BlackBerry PlayBook kann für eine begrenzte Zeit für $4,99 aus der BlackBerry App World heruntergeladen werden.

Splashtop Remote Desktop HD besteht aus zwei Komponenten:

* Die kostenlose Splashtop Streamer-Software, die auf jedem Computer läuft, auf dem Windows 7, Vista, XP oder Mac OS X 10.6 oder höher installiert ist

Über Splashtop

Splashtop strebt danach, das Leben der Menschen zu berühren, indem es das beste geräteübergreifende Computererlebnis seiner Klasse bietet - eine Brücke zwischen Tablets, Telefonen, Computern und Fernsehern. Die Produkte von Splashtop wurden bereits auf mehr als 100 Millionen Geräten von HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Intel und anderen Partnern ausgeliefert. Splashtop Remote Desktop, XDisplay, Whiteboard, CamCam, FileHound und andere sind die meistverkauften Anwendungen in über 60 Ländern im Apple App Store, Google Android Market, HP App Catalog, BlackBerry App World und Amazon Appstore for Android und erfreuen Millionen mobiler Nutzer mit leistungsstarkem, interaktivem Zugriff auf ihre Lieblingsanwendungen, Medieninhalte und Dateien jederzeit und überall.

Für Unternehmen, die eine sichere, verwaltete Konnektivität zwischen Geräten und Cloud-Diensten benötigen, ist Splashtop Pro die Antwort. Mit Splashtop Pro können IT- und Service Provider eine Belegschaft in weniger als 30 Minuten "mobilisieren". Benutzer können auf ihren Geräten eine erstklassige Benutzererfahrung genießen und gleichzeitig die Sicherheits- und Compliance-Anforderungen des Unternehmens erfüllen.

Splashtop-Produkte werden von den Benutzern hoch bewertet und haben viele prestigeträchtige Auszeichnungen erhalten – „Innovativstes Produkt“ von PC World, „Best of What's New“ von Popular Science und „Best of 2011 CES“ vom LAPTOP Magazine. Splashtop hat seinen Hauptsitz in San Jose mit Teams in Peking, Hangzhou, Shanghai und Taipeh. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.splashtop.com.

