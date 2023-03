AK Networks bietet exklusiv die sicheren Fernzugriffs- und Fernunterstützungslösungen von Splashtop in Brasilien an

Splashtop erweitert seine globale Präsenz mit Brasilien als neuestem Markt für seine sichere, leistungsstarke Software, die produktives, flexibles Arbeiten und IT-Fernsupport für alle Geräte ermöglicht

Cupertino, Kalifornien und Sao Paulo, 24. August 2022 – Splashtop, ein führendes Unternehmen für sichere Fernzugriffs- und Fernunterstützungslösungen, und AK Networks, ein IT-Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen, haben heute eine Partnerschaft bekannt gegeben, die die gesamte Produktlinie von Splashtop für die Kunden von AK Networks in ganz Brasilien einführt und somit die globale Präsenz von Splashtop erweitert.

Remote- und Hybridarbeit sind nicht mehr wegzudenken. Laut dem Bericht „The 2021 ISG Provider Lens™ Future of Work – Services and Solution“ bieten brasilianische Unternehmen ihren Mitarbeitern nach der COVID-19-Pandemie flexible Arbeitsmöglichkeiten an. Nur wenige Unternehmen erwarten eine vollständige Rückkehr ins Büro.

Unternehmen jeder Größe müssen ihren Mitarbeitern ermöglichen, von überall aus zu arbeiten. Splashtop bietet Benutzern überall sicheren Fernzugriff auf jedes Gerät und erfüllt damit alle Remote-Benutzeranforderungen von Unternehmen und IT. Remote- und Hybrid-Mitarbeiter können von überall aus auf ihre Desktops zugreifen, und die IT kann jedes verwaltete oder private Gerät von der Ferne aus unterstützen.

Darüber hinaus bietet Splashtop Fernzugriff auf Internet of Things (IoT)-Geräte, sodass Remote-Techniker fehlerhafte Geräte sowie den zentralen Computer, der sie steuert, schnell diagnostizieren und reparieren können. Funktionen wie Splashtop AR, ein Augmented Reality (AR)-Tool für die Fernunterstützung, ermöglichen es externen Technikern, Technologieprobleme vor Ort durch die gemeinsame Nutzung mobiler Kameras und interaktive AR-Anmerkungen einfach zu erkennen, zu beheben und schnell zu lösen.

„Wenn Technologie nicht mehr funktioniert, muss sie schnell repariert werden – unabhängig davon, ob es sich um den PC eines Mitarbeiters, ein POS-Gerät, einen Kiosk usw. handelt. Wenn es sich um einen Bildschirm oder ein Betriebssystem handelt, bietet Splashtop Remote-Technikern eine einfache, sichere und effektive Möglichkeit, Ausfallzeiten zu minimieren und sicherzustellen, dass die Technologie durchgängig funktioniert“, so Grant Murphy, VP of Americas Sales bei Splashtop. „AK Networks ist ein fantastischer Partner, und wir freuen uns, dass sie ihren Kunden in ganz Brasilien unsere sicheren Fernzugriffs- und Fernunterstützungstools anbieten werden.“

„Splashtop bietet die sichersten und leistungsstärksten Fernzugriffslösungen, was für unsere Kunden die beiden wichtigsten Eigenschaften und Anforderungen sind“, erklärt Sergio Fabossi, Direktor von AK Networks. „Wir freuen uns, ihre Produkte exklusiv für unsere Kunden anbieten zu können, die auf der Suche nach Fernzugriffslösungen sind.“

Besuchen Sie AK Networks, um mehr darüber zu erfahren, wie Sie die Lösungen von Splashtop in Brasilien erwerben können.

Über Splashtop

Splashtop ist ein führendes Unternehmen für sicheren Fernzugriff und Fernunterstützung. Die Lösungen des Unternehmens für flexibles Arbeiten, Lernen und IT-Support bieten eine Erfahrung, die so schnell, einfach und sicher ist wie vor einer Maschine vor Ort. Splashtop bietet hohe Leistung mit 4K-Qualität bei 60 Bildern pro Sekunde, erweiterte Sicherheitsfunktionen und Compliance, eine Anwendung für den Zugriff und Support für alle Geräte und Betriebssysteme sowie sofortigen globalen Support mit direktem Zugang zu einem Experten. Mehr als 30 Millionen Benutzer, darunter 85 % der Fortune-500-Unternehmen, nutzen Splashtop-Produkte weltweit.

Über AK Networks

AK Networks ist ein nationales, dynamisches Unternehmen mit umfangreicher Erfahrung in hochkomplexen IT-Infrastrukturprojekten in nationalen und internationalen Unternehmen. AK Networks wurde 2006 gegründet und konzentriert sich darauf, innovative Lösungen durch Partnerschaften mit Start-ups aus mehreren Ländern anzubieten, wobei der Schwerpunkt auf IT-Sicherheit, Infrastruktur, Cloud und Netzwerktechnik liegt. AK hat mit diesen Lösungen mehrere erfolgreiche Fälle bei Kunden wie Bradesco, C&A, XP Investimentos, PagSeguro, Ascenty, UOL, Equinix und anderen entwickelt.