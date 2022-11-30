Zugriff auf Ihre PC-Medien über ein iPhone mit Splashtop Remote Desktop
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Splashtop stellt die erste iPhone- und iPod Touch-App vor, die das Windows-PC-Erlebnis, einschließlich Video und Audio, aus der Ferne bereitstellt
18. November 2010 — San Jose, CA — Splashtop Inc, der führende Anbieter für mobilen Zugriff auf PC-Inhalte, gab heute die Verfügbarkeit von Splashtop Remote-Desktop für iPhone und iPod touch bekannt. Die Anwendung verbindet Ihr iPhone oder Ihren iPod touch mit Ihrem Windows-PC für ein nahtloses Remote-Desktop-Erlebnis. Bereits als die Nr. 1 der kostenpflichtigen Business-App für das iPad in den USA und die Nr. 1 der kostenpflichtigen iPad-App insgesamt in vielen Ländern im Oktober 2010 eingestuft, ermöglicht Splashtop Remote-Desktop für iPhone und iPod touch den Nutzern, Filme zu schauen, Musik zu hören oder auf andere Windows-Dateien und -Programme zuzugreifen, einschließlich vollständiger Webbrowser mit Flash, direkt vom mobilen Gerät aus. Die neue Anwendung funktioniert über ein Wi-Fi-Netzwerk und bietet den Nutzern einfachen Zugriff auf PC-Inhalte von jedem Raum des Hauses oder Büros aus.
„Wir haben eine Technologie erfunden, die es Ihnen ermöglicht, Ihren PC in die Tasche zu stecken“, sagte Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop Inc. „Stellen Sie sich vor, Sie lehnen sich auf Ihrer Couch zurück und nutzen Ihr iPhone, um ein Hulu-Video anzusehen oder ein Farmville-Flash-Spiel zu spielen, das auf Ihrem Heim-PC läuft. Sie haben auch die volle MS Office-Funktionalität, um Ihre arbeitssüchtige Seele zu befriedigen. Was wir gebaut haben, ist eine nahtlose Brücke zwischen Ihrem iPhone und Windows-PC. Mit Splashtop Remote haben Sie nicht nur das coolste iPhone im Block, Sie werden auch viel produktiver sein.“
Mit Splashtop Remote-Desktop können Benutzer ihr iPhone oder iPod touch verwenden, um:
Sehen und steuern Sie Ihren Windows-PC, als wären Sie direkt davor.
Greifen Sie auf alle Windows-Dateien und -Programme zu, einschließlich Microsoft Office, ohne Dateien synchronisieren zu müssen
Sehen Sie Videos (einschließlich Flash) und hören Sie Musik (Streaming oder aus Ihrer Bibliothek)
Mit derselben iPhone- oder iPod touch-App mit mehreren PCs verbinden
Interagiere mit jeder Windows-Anwendung mithilfe intuitiver Steuerelemente wie Berühren, Zusammenziehen und Zoomen
Splashtop Remote Desktop für iPhone und iPod touch ist heute im Apple App Store erhältlich. Es erfordert iOS3.2 oder höher und funktioniert auf dem iPhone 4, iPhone 3GS und iPod touch (3. Generation).
Splashtop Remote Desktop verbindet sich mit jedem Gerät mit dem Betriebssystem Windows 7, Windows Vista oder Windows XP. Splashtop Remote besteht aus zwei Komponenten: einer Anwendung, die auf dem iOS-Gerät läuft, und einer Desktop-Anwendung, die auf dem PC läuft. Um mehr über Splashtop Remote zu erfahren, besuchen Sie https://www.splashtop.com/remote.
Über Splashtop
Splashtop Inc. (früher bekannt als DeviceVM, Inc.) wurde 2006 mit dem Ziel gegründet, das Computererlebnis zu optimieren, sodass Menschen überall schnell zu dem gelangen, was ihnen wichtig ist. Das Flaggschiffprodukt Splashtop OS, das 2007 erstmals vorgestellt wurde, ist eine preisgekrönte Instant-On-Plattform, die es Benutzern ermöglicht, Sekunden nach dem Einschalten ihrer PCs online zu gehen, auf E-Mails zuzugreifen und mit Freunden zu chatten. Zur erweiterten Produktfamilie gehört Splashtop Remote, das es Benutzern ermöglicht, das volle Windows-Erlebnis von ihrem iPad oder einem anderen mobilen Gerät aus zu genießen, während sie nicht an ihrem Windows-PC sind.
Heute sind Splashtop-basierte Produkte auf mehr als 40 Millionen PCs von führenden Herstellern wie Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG und Sony erhältlich. Splashtop hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter die prestigeträchtige Auszeichnung „Innovativstes Produkt“ von PC World, „Best of What's New“ von Popular Science und „Best of 2010 CES“ vom Laptop Magazine. Splashtop Inc. hat seinen Hauptsitz in San Jose mit Niederlassungen in Peking, Hangzhou, Shanghai und Taipeh. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.splashtop.com.
Kontakt für die Medien:
Splashtop PR-Team
Nützliche Links:
Splashtop-Startseite: https://www.splashtop.com
Splashtop-Fernbedienung: https://www.splashtop.com/remote
Splashtop Remote für iPhone im App Store: https://itunes.apple.com/us/app/splashtop-remote-desktop-for/id402056323?mt=8