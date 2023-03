Zugriff auf Ihre PC-Medien über ein iPhone mit Splashtop Remote Desktop

Splashtop stellt die erste iPhone- und iPod Touch-App vor, die das Windows-PC-Erlebnis, einschließlich Video und Audio, aus der Ferne bereitstellt

18. November 2010 — San Jose, CA — Splashtop Inc., der Marktführer für mobilen Zugriff auf PC-Inhalte, gab heute die Verfügbarkeit von Splashtop Remote Desktop für iPhone und iPod touch bekannt. Die Anwendung verbindet dein iPhone oder deinen iPod touch mit deinem Windows-PC für ein nahtloses Remote-Desktop-Erlebnis. Splashtop Remote Desktop für iPhone und iPod touch wurde bereits im Oktober 2010 auf Platz #1 der kostenpflichtigen Business-App für das iPad in den USA und Platz #1 in vielen Ländern eingestuft. Mit Splashtop Remote Desktop für iPhone und iPod touch können Benutzer direkt vom Mobilgerät aus Filme ansehen, Musik hören oder auf andere Windows-Dateien und -Programme zugreifen, einschließlich vollständiger Webbrowser mit Flash. Die neue Anwendung funktioniert über ein Wi-Fi-Netzwerk und ermöglicht Benutzern einfachen Zugriff auf PC-Inhalte von jedem Raum des Hauses oder Büros aus.

"Wir haben eine Technologie erfunden, mit der Sie Ihren PC immer in der Tasche haben können", sagte Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop Inc. "Stellen Sie sich vor, wie Sie sich auf Ihrer Couch ausruhen, Ihr iPhone benutzen, um ein Hulu-Video anzusehen oder Farmville zu spielen, das auf Ihrem Heim-PC läuft. Sie werden auch in der Lage sein MS Office-Programme zu nutzen, um Ihre Workaholic-Seele zu befriedigen. Was wir gebaut haben, ist eine nahtlose Brücke zwischen Ihrem iPhone und Ihrem Windows-PC. Mit Splashtop Remote haben Sie nicht nur das coolste iPhone auf dem Markt, Sie werden auch viel produktiver sein".

Mit Splashtop Remote Desktop können Benutzer ihr iPhone oder ihren iPod touch verwenden, um:

Sieh und kontrolliere deinen Windows-PC, als ob du direkt davor stehst

Greifen Sie auf alle Windows-Dateien und -Programme zu, einschließlich Microsoft Office, ohne Dateien synchronisieren zu müssen

Sieh dir Videos an (einschließlich Flash) und höre Musik (Streaming oder aus deiner Bibliothek)

Verbinde dich mit derselben iPhone- oder iPod touch-App mit mehreren PCs

Interagiere mit jeder Windows-Anwendung mithilfe intuitiver Steuerelemente wie Berühren, Zusammenziehen und Zoomen

Splashtop Remote Desktop für iPhone und iPod touch ist heute im Apple App Store erhältlich. Es erfordert iOS3.2 oder höher und funktioniert auf dem iPhone 4, iPhone 3GS und iPod touch (3. Generation).

Splashtop Remote Desktop verbindet sich mit jedem Gerät mit dem Betriebssystem Windows 7, Windows Vista oder Windows XP. Splashtop Remote besteht aus zwei Komponenten: einer Anwendung, die auf dem iOS-Gerät läuft, und einer Desktop-Anwendung, die auf dem PC läuft. Um mehr über Splashtop Remote zu erfahren, besuchen Sie https://www.splashtop.com/remote.

Über Splashtop

Splashtop Inc. (früher bekannt als DeviceVM, Inc.) wurde 2006 mit dem Ziel gegründet, das Computererlebnis zu optimieren, sodass Menschen überall schnell zu dem gelangen, was ihnen wichtig ist. Das Flaggschiffprodukt Splashtop OS, das 2007 erstmals vorgestellt wurde, ist eine preisgekrönte Instant-On-Plattform, die es Benutzern ermöglicht, Sekunden nach dem Einschalten ihrer PCs online zu gehen, auf E-Mails zuzugreifen und mit Freunden zu chatten. Zur erweiterten Produktfamilie gehört Splashtop Remote, das es Benutzern ermöglicht, das volle Windows-Erlebnis von ihrem iPad oder einem anderen mobilen Gerät aus zu genießen, während sie nicht an ihrem Windows-PC sind.

Heute sind Splashtop-basierte Produkte auf mehr als 40 Millionen PCs von führenden Herstellern wie Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG und Sony erhältlich. Splashtop hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter die prestigeträchtige Auszeichnung „Innovativstes Produkt“ von PC World, „Best of What's New“ von Popular Science und „Best of 2010 CES“ vom Laptop Magazine. Splashtop Inc. hat seinen Hauptsitz in San Jose mit Niederlassungen in Peking, Hangzhou, Shanghai und Taipeh. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.splashtop.com.

Nützliche Links:

Splashtop-Startseite: https://www.splashtop.com

https://www.splashtop.com/remote

https://itunes.apple.com/us/app/splashtop-remote-desktop-for/id402056323?mt=8