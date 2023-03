Platz 1 der meistverkauften Fernzugriffsanwendungen, Splashtop 2, jetzt kostenlos für Mac und Windows

Splashtop-Software der nächsten Generation ist jetzt im Windows Store von Microsoft, im Mac App Store von Apple und Splashtop.com zum kostenlosen Download verfügbar

19. Dezember 2012 — San Jose, CA — Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifender Zusammenarbeit, gab heute die kostenlose Veröffentlichung seiner Macintosh- und Windows-Client-Versionen der Splashtop 2-Software für den nichtkommerziellen Gebrauch bekannt. Nach den jüngsten Veröffentlichungen von Splashtop 2 für iOS- und Android-Geräte wird die neueste Generation der preisgekrönten Remote-Desktop-Software nun Verbindungen zwischen Macs und PCs unterstützen und einer kombinierten Nutzerbasis von über zwei Milliarden Computer- und Mobilgerätenutzern zur Verfügung stehen.

In Benchmarks zeigt die Splashtop-Software deutlich höhere Video-Bildraten als Remote-Desktop-Produkte von LogMeIn, GoToMyPC, Citrix und Software, die auf VNC- und RDP-Protokollen basiert. Darüber hinaus bietet die branchenführende Latenzzeit von unter 30 Millisekunden von Splashtop eine dramatisch überlegene Benutzererfahrung für Touch-basierte Geräte.

Bis heute haben die Produktlinien Splashtop 2 Consumer und Splashtop for Business mehr als 11 Millionen Anwendern den Fernzugriff auf ihre Computer von überall her ermöglicht, um Anwendungen auszuführen, Dateien anzuzeigen und zu bearbeiten, HD-Videos anzuschauen und Grafikintensive Spiele zu spielen.

"Unser Geschäft ist es, jeden Bildschirm auf jeden Bildschirm zu bringen, egal welches Gerät Sie benutzen oder wo Sie sich befinden", sagte Mark Lee, CEO und Mitgründer von Splashtop. "Jetzt, mit der Veröffentlichung von Mac- und Windows-Versionen, ist unsere Unterstützung für verschiedene Plattformen nahezu universell - es sei denn, Ihr Betriebssystem stammt aus der Zeit vor den 1990er Jahren oder Sie kommen nicht vom Planeten Erde, wir haben dein Betriebssystem wahrscheinlich abgedeckt.

Damit Kunden mit Splashtop 2 beginnen können, ist die einzige Konfiguration, die erforderlich ist, ein Benutzername und ein Passwort. Es ist nicht nötig, Router oder Firewalls einzurichten oder IP-Adressen oder Sicherheitscodes manuell einzugeben. Mit dem Splashtop Anywhere Access Pack, das per In-App-Kauf erhältlich ist, ermöglicht dasselbe einfache Verfahren Benutzern, sich zuverlässig von überall auf der Welt über das Internet mit ihren Geräten zu verbinden.

Splashtop 2 verfügt über eine sich selbst optimierende Technologie, die sich an die Bedingungen des Netzwerks anpasst und es dem Benutzer ermöglicht, die Bandbreite eines 3G- oder 4G-Netzwerks oder einer Internetverbindung voll auszuschöpfen. Splashtop schützt Benutzerdaten über sein eigenes Netzwerk von Relay-Servern, die „Bridging Cloud“, und setzt branchenübliche Verschlüsselungstechnologie ein, um ein hohes Maß an Sicherheit zu gewährleisten.

Hauptfunktionen

Fernzugriff auf Windows- oder Mac-Anwendungen, Spiele, Multimediainhalte und Dateien, ohne dass Dateien oder Daten synchronisiert werden müssen

Unterstützung für LAN-, Wi-Fi-, 3G- und 4G-Verbindungen (für den Zugriff über das Internet ist der In-App-Kauf des Anywhere Access Pack erforderlich)

Unterstützung für Apple Retina Display (bei Verwendung der nativen Auflösung)

Streaming von hochauflösenden Videos und anderen Multimediainhalten mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde

Latenz unter 30 Millisekunden, was eine extrem reaktionsschnelle Benutzererfahrung für interaktive 3D-PC-Spiele wie Witcher, Shogun, Diablo oder EA Sports ermöglicht

Wake-on-LAN-Unterstützung, sodass der Remote-Computer in den Ruhemodus wechseln kann, bis darauf zugegriffen wird

Splashtop Streamer

Splashtop 2 erfordert das Herunterladen und Installieren der kostenlosen Splashtop Streamer-Software auf einem Windows-PC oder Mac. Unterstützte Plattformen: Windows 8, 7, Vista und XP (einschließlich Home Premium), Mac OS X 10.6+ (Snow Leopard oder Lion sind für Mac-Benutzer erforderlich). Für die beste Leistung wird ein Computer mit Dual-Core-CPU empfohlen. Splashtop 2 beinhaltet eine Lizenz für den Zugriff auf bis zu 5 Computer.

Über Splashtop Inc.

Splashtop strebt danach, das Leben der Menschen zu berühren, indem es die Klassenbeste geräteübergreifende Zusammenarbeit bietet, indem es Tablets, Telefone, Computer, Fernseher und Cloud-Dienste überbrückt. Die Splashtop-Technologie ermöglicht Privat- und Geschäftsanwendern einen leistungsstarken, sicheren und interaktiven Zugang zu ihren bevorzugten Anwendungen, Medieninhalten und Dateien - jederzeit und überall.

Die Produkte von Splashtop sind die meistverkauften Apps im Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore für Android, Microsoft Windows Store und anderen. Mehr als zehn Millionen Menschen haben Splashtop-Produkte aus App Stores heruntergeladen, und mehr als 100 Millionen Geräte von HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel und anderen Partnern wurden mit Splashtop ausgeliefert.

Die Splashtop for Business-Produktlinie verfügt über einen lokalen Relay-Server und eine Verwaltungskonsole. Splashtop for Business ist eine Lösung, die mit aktuellen Branchentrends wie BYOD und der Verbraucherisierung der IT Schritt hält. Splashtop for Business erfüllt die Mobilitätsanforderungen von Unternehmen, indem es zuverlässige, sichere und leistungsstarke Konnektivität für mehrere Geräte bietet und gleichzeitig den IT-Abteilungen eine richtliniengesteuerte Kontrolle bietet.

Das weltweite Netzwerk von leistungsstarken Relay-Servern von Splashtop, die „Splashtop Bridging Cloud™“, eine SaaS-Infrastruktur, gewährleistet schnellen, sicheren Fernzugriff für Benutzer, die unterwegs sind, von jedem Gerät, überall und jederzeit.

Splashtop wurde von PC World mit dem renommierten Preis „Most Innovative Product“, von Popular Science mit dem Preis „Best of What's New“ und vom LAPTOP Magazine mit dem Preis „Best of 2012 CES“ ausgezeichnet Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Jose und zahlreiche internationale Niederlassungen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.splashtop.com.

