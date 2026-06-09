Warum sich Foxpass lohnt

Foxpass ist wie jedes gute DevOps- oder IT-Tool darauf ausgelegt, Ihrem Unternehmen sowohl Zeit als auch Geld zu sparen. Es erleichtert die Verzeichnisverwaltung und reduziert den Entwicklungsaufwand durch verbesserte Sicherheit, Automatisierung und Effizienz.
Werfen wir also einen kurzen Blick auf Foxpass, darauf, was es leistet, und welche Einsparungen es Ihrem Unternehmen bringen kann, die die Anfangsinvestition mehr als rechtfertigen.
Sicherheit
Der größte Vorteil von Foxpass für Ihr Unternehmen ist die Verbesserung Ihrer Sicherheit. Foxpass schützt die sensibelsten Bereiche Ihrer Infrastruktur, indem es unbefugte Nutzer fernhält, ohne autorisierten Nutzern unnötige Hürden in den Weg zu legen. Im Allgemeinen lässt sich der Vorteil verbesserter Sicherheit schwer messen, aber bedenken Sie Folgendes: Wie viel ist Ihnen der Zugriff auf Ihre Hosts wert? Ihr Quellcode? Ihre internen Tools?
Foxpass kann unbefugten Zugriff auf diese Systeme verhindern, indem der Zugriff auf Wi-Fi- und SSH-Hosts auf aktive Mitarbeiter mit gültigen Anmeldedaten beschränkt wird. Wenn Sie gemeinsame Anmeldedaten verwenden, müssen Sie daran denken, die Anmeldedaten zu wechseln und Ihre Hosts jedes Mal zu aktualisieren, wenn jemand das Unternehmen verlässt oder ein Vertrag endet. Jeder manuelle Prozess ist ein potenzielles Sicherheitsrisiko, insbesondere wenn Sie skalieren.
Foxpass macht es einfach, die SSH-Schlüssel und Passwörter Ihrer Mitarbeitenden regelmäßig zu ändern. Gleichzeitig protokolliert es alle LDAP- und RADIUS-Anmeldeversuche, um auf bösartige Aktivitäten zu prüfen und Ihre Netzwerke sicher zu halten.
Automatisierung
Foxpass hilft auch dabei, standardmäßige Verwaltungsaufgaben zu automatisieren. Stellen Sie sich den Zeitaufwand vor, der entsteht, wenn Sie einen Benutzer zu Ihren Hosts hinzufügen oder daraus entfernen – ganz gleich, ob Sie den SSH-Zugriff manuell verwalten oder ein Puppet- oder Chef-Skript verwenden: Sie müssen den Vorgang jedes Mal wiederholen, wenn sich Ihre Mitarbeiterzahl ändert. Das ist eine Menge Routinearbeit, die Ihnen bei jeder Einstellung oder jedem Austritt Zeit aus dem Tag nimmt.
Das kann ein besonders akutes Problem sein, wenn Sie mit Praktikanten oder Auftragnehmern arbeiten, die nur für ein paar Monate da sind. Wenn es ein paar Tage dauert, bis sie eingerichtet sind, ist das eine erhebliche Zeitspanne, in der sie ihre Arbeit nicht erledigen können.
Mit Foxpass können Sie sie in der Zeit einrichten, die Sie zum Erstellen ihres E-Mail-Kontos benötigen.
Denken Sie außerdem daran, was passiert, wenn Sie Ihr Wi-Fi®-Passwort ändern: Sie müssen es im gesamten Unternehmen bekannt geben und warten, bis alle ihre Clients aktualisiert haben. Kleine Ablenkungen wie diese können sich im Laufe des Arbeitstags summieren.
Mit Foxpass verwendet jeder sein persönliches Passwort, um sich bei Wi-Fi® anzumelden. Foxpass hilft bei der Automatisierung der Verwaltung von SSH-Schlüsseln, Passwörtern und Host-Berechtigungen, und falls das noch nicht reicht, bietet es außerdem eine unkomplizierte API, auf der Sie aufbauen können.
Effizienz
Die Arbeit mit LDAP oder RADIUS gehört für die meisten Softwareentwickler nicht zu den Standardaufgaben. Ihre Unvertrautheit mit diesen Protokollen führt zu längeren Projektlaufzeiten, aufwendigerem Debugging und einer allgemeinen Verlangsamung der Entwicklung. Diese Zeit, die Sie für die Entwicklung aufwenden, lenkt Sie vom Kerngeschäft Ihres Unternehmens ab.
Wenn Ihre Techniker an internen Projekten arbeiten, verringert das Ihre Effizienz und hindert Sie daran, kundenorientierte Funktionen zu entwickeln. Sie würden keinen Baum fällen, nur um einen Schreibtisch fürs Büro zu bauen – warum sollten Sie dann Ihre Entwickler bitten, einen LDAP- oder RADIUS-Server zu bauen? Unser gesamter Fokus bei Foxpass liegt darauf, LDAP- und RADIUS-Server rund um die Uhr betriebsbereit zu halten.
Außerdem ist Foxpass darauf ausgelegt, mit Ihrem Datenverkehr zu skalieren. Wir machen Verfügbarkeit zu unserer Priorität und können Lastspitzen abfangen, wenn Sie neue Server hochfahren. Unser Bereitschaftsteam kümmert sich darum, diese Server zu warten, damit Ihre Techniker es nicht müssen.
Wenn Sie unseren größten Standardtarif abonnieren (der bis zu 50 Ingenieure und 200 Mitarbeiter unterstützt), kostet Foxpass nur $3,000 pro Jahr. Selbst bei sehr konservativen Schätzungen von engineerworth.com würde es mehr kosten, als Foxpass zu abonnieren, wenn einer Ihrer 50 Ingenieure nur eine einzige Arbeitswoche im ganzen Jahr damit verbringt, einen einfachen LDAP-Server einzurichten, zu konfigurieren und zu warten. Diese Schätzung berücksichtigt auch keine Hosting-Kosten, die selbst im Minimum bei mehreren hundert Dollar pro Jahr liegen können.
Außerdem müssen Sie sicherstellen, dass der Ingenieur, der dieses System betreut, im Unternehmen bleibt, da künftige Administratoren viel Zeit benötigen werden, um sich damit vertraut zu machen und es am Laufen zu halten. Die Kosten für den internen Aufbau können die Vorteile schnell überwiegen.
Foxpass nimmt Ihnen den Aufwand für einen selbst eingerichteten LDAP- und RADIUS-Server ab und gibt Ihnen ein gutes Gefühl in puncto Sicherheit – und das alles zu einem großartigen Preis!
Wie auch immer Sie es betrachten, Foxpass bietet Unternehmen sowohl große Vorteile als auch erhebliche Einsparungen. Mit Foxpass können Sie Ihr Netzwerk absichern, Zeit sparen und die Effizienz in Ihrem gesamten Unternehmen verbessern – worauf warten Sie also noch? Starten Sie noch heute eine kostenlose 30-Tage-Testversion! Wir sind sogar kostenlos für Unternehmen mit weniger als 5 Ingenieuren und insgesamt 10 Mitarbeitern.
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