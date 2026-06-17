Zertifikat‑basiertes Wi‑Fi ist eine der stärksten Methoden, um verwaltete Chromebooks in Unternehmensnetzwerken zu schützen. Doch für viele IT-Teams kann aus einem Wi‑Fi-Projekt schnell ein Albtraum rund um die Zertifikatsinfrastruktur werden.
Foxpass entfernt diesen zusätzlichen Schritt, indem es einen Google-konformen, cloudnativen Connector als Teil des Dienstes bereitstellt. Dadurch erhalten IT-Teams einen direkteren Weg, zertifikatsbasierten Zugriff auf verwalteten Chromebooks bereitzustellen.
Mit EAP-TLS verbinden sich ChromeOS-Geräte mit 802.1X-Wi‑Fi mithilfe von Client-Zertifikaten statt gemeinsam genutzter Passwörter. Dadurch haben IT-Teams eine bessere Kontrolle darüber, welche Geräte dem Netzwerk beitreten können, und das Risiko wird verringert, dass ein gestohlenes Passwort erneut verwendet werden kann.
In vielen Google Workspace-Bereitstellungen ist der Weg zu zertifikatsbasiertem Zugriff jedoch mit mehr verbunden, als nur eine Richtlinie zu aktivieren. Teams benötigen oft zusätzliche Zertifikatsinfrastruktur, um Google Admin, die Zertifikatregistrierung und die Bereitstellung von Wi-Fi-Richtlinien miteinander zu verbinden.
Die Herausforderung bei der Einführung von zertifikats‑basiertem Wi‑Fi
In einer standardmäßigen Google Workspace-Bereitstellung hat zertifikatsbasiertes WLAN für ChromeOS einige bewegliche Teile. Administratoren müssen ein SCEP-Profil einrichten, Zertifikatseinstellungen definieren, den ausstellenden CA- und die RADIUS-Server-Zertifikate als vertrauenswürdig einstufen und WLAN-Einstellungen in Google Admin für WPA2-Enterprise/WPA3-Enterprise bereitstellen, also im Grunde nur WP mit 802.1X und EAP-TLS.
Das Modell von Google basiert auf dem Google Cloud Certificate Connector, einem Windows-Dienst, der Zertifikatsanfragen zwischen Google und der Zertifikatquelle weiterleitet. Unter ChromeOS wird der private Schlüssel auf dem Gerät erzeugt, und das Zertifikat wird über diesen Prozess angefordert und bereitgestellt.
Es ist ein solides Sicherheitsmodell, kann jedoch vor der Einsatzbereitschaft einer verwalteten Chromebook-Flotte echten Aufwand bei Hosting, Serviceeinrichtung, Berechtigungen, Fehlerbehebung und Wartung verursachen.
Wie Foxpass den Weg zu sicherem Zugriff vereinfacht
Foxpass verändert diese Einrichtung, indem es die Connector-Ebene als Teil des Dienstes übernimmt, statt Kunden sie selbst bereitstellen und betreiben zu lassen.
Für Teams, die ChromeOS-Geräte in Google Workspace verwalten, bedeutet das: weniger Zeit für das Hosting und die Wartung von Connector-Services und mehr Zeit für die Teile des Rollouts, die den Zugriff tatsächlich bestimmen: Zertifikatrichtlinie, SCEP-Registrierungseinstellungen, Wi‑Fi-Profile und RADIUS-Validierung.
Foxpass nimmt einen echten Bereitstellungsschritt aus der Umstellung auf zertifikatbasierten Netzwerkzugang heraus. Dadurch lässt sich EAP-TLS für Organisationen einfacher einführen, die eine stärkere Wi-Fi-Sicherheit möchten, ohne ein weiteres System verwalten zu müssen. Es unterstützt außerdem Cloud-First-Umgebungen für Identitäts- und Gerätemanagement, die auf Google Workspace und anderen Identitätsplattformen basieren.
Foxpass kann außerdem dabei helfen, den Zugriffslebenszyklus für Google-orientierte Umgebungen durch die Gerätesynchronisierung mit Google Admin zu vereinfachen. Durch die Synchronisierung von Informationen zu verwalteten Geräten aus Google Admin kann Foxpass IT-Teams dabei helfen, den Netzwerkzugriff am Gerätestatus und an Änderungen im Gerätelebenszyklus auszurichten, statt die Zertifikatsausstellung als einmalige Einrichtungsaufgabe zu behandeln.
Das ist für Chromebook-Flotten wichtig, weil sich Zugriffsentscheidungen weiterentwickeln sollten, wenn Geräte registriert, neu zugewiesen, gesperrt, außer Betrieb genommen werden oder aus der verwalteten Geräteflotte herausfallen. In Kombination mit zertifikatsbasiertem WLAN bietet die Gerätesynchronisierung von Google Admin Teams eine praktischere Möglichkeit, Geräteverwaltung, Zertifikatsregistrierung und Netzwerkszugriffskontrolle miteinander zu verbinden.
Vorteile für Unternehmen, die stark auf Google Workspace und Chromebook‑setzen
Weniger Connector-Infrastruktur, die IT-Teams hosten und warten müssen.
Weniger Schritte zwischen der Zertifikatsausstellung und der Bereitstellung von Wi‑Fi-Profilen.
Weniger Aufwand bei SCEP-Registrierung, Vertrauenseinrichtung und dem Betrieb von Konnektoren.
Ein praxisnäheres Verfahren zur Bereitstellung von EAP-TLS in Cloud-First-Geräteumgebungen.
Einfachere Abstimmung des Zugriffslebenszyklus durch die Synchronisierung verwalteter Chromebook-Gerätedaten aus Google Admin mit Foxpass.
Ein besser verwaltbarer Ansatz für die Bereitstellung
Für die meisten IT-Teams ist die Frage nicht, ob sich EAP-TLS lohnt. Sondern, ob sie es einführen können, ohne einen weiteren Dienst warten zu müssen. Das ist in Chromebook-Umgebungen wichtig, in denen die Zertifikatsausstellung, Vertrauenseinstellungen und die Bereitstellung von Wi‑Fi-Richtlinien auf verwalteten Geräten bereits zusammenspielen müssen.
Durch die Reduzierung der Konnektorarbeit, die normalerweise zwischen Google Workspace und der Zertifikatsregistrierung liegt, hilft Foxpass Teams dabei, weniger Zeit für die Support-Infrastruktur und mehr Zeit für die Validierung von Richtlinien, das Testen des Netzwerkverhaltens und die Einführung von Zugriff im großen Maßstab aufzuwenden.
Stärkeren Netzwerkzugriff praktikabler machen
Für Unternehmen, die Google Workspace und verwaltete Chromebooks nutzen, liegt der Nutzen von zertifikatbasiertem Wi‑Fi klar auf der Hand.
Die eigentliche Frage ist, wie viel Connector- und Zertifikatsinfrastruktur ein Team betreiben muss, um dorthin zu gelangen. Foxpass verkürzt diesen Weg, indem es die Connector-Ebene als Teil des Dienstes übernimmt und IT-Teams so einen direkteren Weg bietet, EAP-TLS auf ChromeOS bereitzustellen, ohne ein weiteres System hosten und warten zu müssen.