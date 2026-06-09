Sicherheitsvorfälle und Datenschutzverletzungen werden in der heutigen technologischen Welt alarmierend häufig. Jeden Tag gibt es neue Meldungen über kompromittierte Daten. Berichten zufolge werden täglich 7 Millionen Datensätze kompromittiert.
Während viele Unternehmen außerhalb ihrer Organisation nach der Ursache dieser Datenschutzverletzungen suchen, liegt das Problem meist intern. Unzureichende Zugriffskontrollmechanismen können – und tun es allzu oft – zu Verstößen gegen die Zugriffskontrolle führen.
Die meisten Unternehmen setzen umfangreiche Zugangskontrollsysteme ein, um Sicherheitsverletzungen zu verhindern. Diese Systeme können jedoch manchmal große Schwachstellen haben, die Tür und Tor für Katastrophen öffnen.
Manchmal sieht Zugriffskontrolle in der Theorie effektiv aus, kann sich in realen Situationen aber als nutzlos erweisen. In anderen Fällen könnten böswillige Mitarbeiter hinter Verstößen gegen die Zugriffskontrolle stecken. Unabhängig von der Ursache können diese Verstöße verheerend sein.
Es gibt verschiedene Arten von Verstößen gegen die Zugriffskontrolle, die Unternehmen lahmlegen und wertvolle Informationen Neugierigen preisgeben können. Sehen wir uns die gängigen Arten von Verstößen gegen die Zugriffskontrolle an und schauen wir, wie Foxpass dabei helfen kann, sich dagegen zu schützen.
Missbrauch von Privilegien
Ihre Mitarbeitenden kennen den genauen Speicherort Ihrer sensiblen Daten und die Schwachstellen im Zugriffssteuerungsmechanismus. Daher erfolgt eine der gravierendsten Arten von Verstößen gegen die Zugriffskontrolle durch Mitarbeitende innerhalb einer Organisation.
Sie können das beste Zugangskontrollsystem für Ihr Unternehmen bereitstellen, aber ein böswilliger Mitarbeiter kann seine Berechtigungen dennoch leicht missbrauchen, um auf die kritischsten Daten eines Unternehmens zuzugreifen.
Selbst mit Standardbenutzerrechten kann ein Benutzer auf den Speicher aller Prozesse zugreifen, die unter einem Benutzerkonto ausgeführt werden. Von dort aus kann ein Mitarbeiter problemlos schädlichen Code in die Benutzerprozesse integrieren, auf die Hintertür des Systems zugreifen, Tastenanschläge abfangen und die Inhalte im Browser verändern.
Standardbenutzerrechte reichen aus, damit ein Benutzer ein Plugin herunterladen und eine Hintertür sowie einen Keylogger in das System integrieren kann.
Der Missbrauch von Berechtigungen ist daher eine der häufigsten und gefährlichsten Arten von Verstößen gegen die Zugriffskontrolle und muss überwacht werden.
Fahrlässigkeit
Fahrlässigkeit ist eine weitere Art von Verstoß gegen die interne Zugriffskontrolle, die eine Bedrohung für ein Unternehmen darstellt.
Menschen machen ständig Fehler. Daher ist es vernünftig anzunehmen, dass jemand mit administrativem Zugriff auf Unternehmensdaten bei der Datenverarbeitung einen dummen Fehler machen kann. Ein nachlässiger Umgang der Geschäftsleitung oder der Mitarbeitenden mit Sicherheitsfragen hat in vielen Fällen verheerende Folgen verursacht.
Wertvolle Daten oder Geräte unbeaufsichtigt zu lassen, ist ein weiterer schwerwiegender Fehler, den Menschen häufig machen und der zu Sicherheitsvorfällen und Datenschutzverletzungen innerhalb der Organisation führen kann.
Unbefugte Mitarbeitende oder neugierige Außenstehende können diese Nachlässigkeit ausnutzen, auf die kritischen Daten des Unternehmens zugreifen und so eine erhebliche Bedrohung für die Sicherheit darstellen.
Domänenangriff
Domänenkonten sind die Konten der meisten Unternehmensnutzer innerhalb einer Organisation. Diese Konten ermöglichen Benutzern den Zugriff auf die Netzwerkdienste eines Unternehmensnetzwerks und gewähren in der Regel standardmäßig Zugriff auf Netzwerkdienste.
Wenn infolgedessen ein infizierter Benutzer oder ein böswilliger Insider Zugriff auf die Unternehmensdatenbank hat, ist es leicht, Unternehmensdaten zu kompromittieren.
Der Zugriff auf die Domain und entsprechende Berechtigungen ermöglichen Angreifern außerdem den Zugriff auf die Netzlaufwerke und Netzwerkordner des Benutzers, das Teilen interner Ressourcen und sogar den Zugriff auf andere Arbeitsstationen im selben Netzwerk.
Während einer aktiven Sitzung können Angreifer Netzwerkdienste wie Fernzugriff, SVN, FTP, TFS, GIT und SSH problemlos nutzen, um in die Workstations von Benutzern mit höheren Berechtigungen einzudringen.
Sicherheitsverletzung durch Außenstehende aufgrund mangelhafter Zugriffskontrollmechanismen
Ein unzureichender Zugriffskontrollmechanismus kann Außenstehenden unbefugten Zugriff auf Unternehmensdaten ermöglichen. Sicherheitsverletzungen durch externe Angreifer lassen sich in der Regel direkt auf das Fehlen geeigneter Zugriffskontrollmechanismen zurückführen.
Manchmal werden Administratorrechte innerhalb einer Organisation nur unzureichend überwacht. Zu anderen Zeiten können die innerhalb der Organisation verwendeten Anwendungen von Drittanbietern Schwachstellen und Sicherheitsverletzungen verursachen. Ein Angreifer kann diese Schwachstellen leicht ausnutzen, um an kritische Unternehmensdaten zu gelangen.
Unbeabsichtigte Offenlegung im Web
Unternehmen verlagern heute immer mehr Daten in die Cloud. Mit der Einführung cloudbasierter Architektur steigt jedoch die Gefahr erheblich, kritische Informationen versehentlich im Web offenzulegen. Cloud-Sicherheit ist außerordentlich wichtig, insbesondere wenn Unternehmen sensible Informationen in der Cloud speichern und der Zugriff auf die Cloud streng verwaltet und überwacht werden muss.
Sicherheitsverletzungen durch Remote-Mitarbeitende
Remote-Mitarbeitende sind heutzutage für Unternehmen oft unverzichtbar. Als bedauerlicher Nebeneffekt kommen Sicherheitsverletzungen bei Remote-Mitarbeitenden immer häufiger vor.
Manche Mitarbeitende arbeiten dauerhaft remote, während andere dies nur gelegentlich tun. Während Remote Work die Lebensqualität und Produktivität verbessert, kann dies auf Kosten der Unternehmenssicherheit gehen.
Es gibt zwei Fälle, in denen Remote-Arbeit eine Bedrohung für die Sicherheit eines Unternehmens darstellen kann:
Erstens besteht die Möglichkeit, dass eine Remote-Mitarbeiterin oder ein Remote-Mitarbeiter eine unsichere Internetverbindung nutzt, um auf das Arbeitssystem zuzugreifen. Dieses Problem ist bei der Nutzung eines Heimnetzwerks weniger gravierend, wird jedoch verstärkt, wenn Remote-Mitarbeiter über öffentliches Wi‑Fi® auf das Arbeitssystem zugreifen.
Ein erfahrener Hacker kann sich leicht über öffentliche Wi‑Fi®-Netzwerke Zugang über Hintertüren verschaffen, Keystroke-Logger installieren und den Computer des Opfers beschädigen.
Eine weitere Sicherheitsbedrohung entsteht, wenn das Gerät des Remote-Mitarbeiters gestohlen wird. Wenn das Opfer in einem geschäftlichen Konto angemeldet ist, steigt die Wahrscheinlichkeit erheblich, dass ein kompetenter Hacker Zugriff auf sensible Daten erhält.
Wie Foxpass helfen kann
Bei all den Bedrohungen und Schwachstellen, mit denen Unternehmen konfrontiert sind, ist Cybersicherheit wichtiger denn je. Unternehmen benötigen eine Lösung, die ihre Netzwerke und Nutzer schützt und gleichzeitig sicheren Zugriff auf ihre Netzwerke bietet.
Hier kommt Foxpass ins Spiel. Foxpass bietet erweiterte Zugriffskontrolle und gibt Unternehmen eine robuste Kontrolle darüber, worauf Nutzer in ihrem Netzwerk zugreifen können, sodass unbefugte Nutzer ferngehalten werden. Foxpass nutzt Cloud-RADIUS, PKI, Cloud-LDAP und SSH Keys, um zu verwalten, welche Geräte sich verbinden können, und den Zugriff zu überwachen, unterstützt die Sicherheit und erfüllt IT-Compliance-Vorgaben. Gleichzeitig sind Benutzerkonten mit Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) geschützt, um vor unbefugtem Zugriff zu schützen.
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