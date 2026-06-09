Das Problem, wenn Mitarbeitende Passwörter teilen

Seien wir ehrlich: Sich mehrere Passwörter für Konten, Geräte, Netzwerke und Websites zu merken, kann frustrierend sein. Daher ist es kein Wunder, dass Menschen Passwörter oft wiederverwenden und teilen. Tatsächlich ergab eine von dem Passwortverwaltungsunternehmen LastPass durchgeführte Studie, dass 95 % der Befragten bis zu 6 Passwörter mit anderen Personen teilen und 59 % Passwörter wiederverwenden.
Am Arbeitsplatz fallen die Umfrageergebnisse ebenfalls nicht besser aus: 61 % der Menschen teilen eher berufliche Passwörter als persönliche.
In der LastPass-Studie gehören zu den wichtigsten Gründen für das Teilen von Passwörtern innerhalb einer Organisation: für den Notfall, zum Teilen von Teamkonten und zur Delegation von Aufgaben an andere.
Das Teilen von Passwörtern bringt jedoch eine Vielzahl von Risiken mit sich, derer sich Mitarbeitende bewusst sein müssen. Sehen wir uns vor diesem Hintergrund die Risiken der Passwortfreigabe an und wie sie sich sicher angehen lassen.
Sicherheitsverletzungen in Netzwerken sind zu häufig
Menschen verwenden oft Passwörter mehrfach, weil sie sich von der Erstellung und Speicherung von Passwörtern überfordert fühlen. Das führt zu schlechten Passwortgewohnheiten am Arbeitsplatz, die zu einer deutlich größeren Bedrohung werden können, als vielen bewusst ist.
"Passwörter sind veraltet, sie sind für Benutzer lästig, sie nerven IT-Teams, sie sind schwer zu merken," sagte Malcolm Harkins, Chief Security and Trust Officer beim Sicherheitsunternehmen Cylance, als er erklärte, warum sich schlechte Passwortgewohnheiten so leicht entwickeln.
Insgesamt braucht es Zeit und Aufwand, um die Sicherheit von Passwörtern zu gewährleisten, was oft eine grundlegende Ursache dafür ist, dass Ihre Systeme anfällig für Angriffe bleiben. Das einfache Ausschließen möglicher Wege, über die Systeme und Netzwerke kompromittiert werden können, ist eine bewährte Vorgehensweise.
Die Vernachlässigung der Passwortsicherheit kann jedoch schwerwiegende Folgen haben. Eine unglückliche Folge zeigt sich zum Beispiel darin, dass die Wiederverwendung eines Passworts durch einen Dropbox-Mitarbeiter zum Diebstahl von mehr als 60 Mio. Nutzerzugangsdaten führte.
Durch die Einführung stärkerer Sicherheitsmaßnahmen, etwa indem Sie neue Mitarbeitende während des Onboardings darin schulen, niemals dieselben Anmeldedaten wiederzuverwenden, können Sie kostspielige Sicherheitsverletzungen verhindern.
Befreien Sie sich von manuellen Prozessen für die Zugriffsverwaltung
Wenn es um das Onboarding und Offboarding von Mitarbeitenden geht, hängt die Sicherheit Ihres Unternehmens davon ab, das beste Tool für diese Aufgabe zu finden. Der Einsatz automatisierter Sicherheitstools ist beispielsweise eine praktische Möglichkeit, die Sicherheit aufrechtzuerhalten, ohne Ihre Mitarbeitenden zu belasten. Dadurch können sich Benutzer einfacher bei ihren Konten und im Netzwerk anmelden, ohne sich mehrere Passwörter merken zu müssen oder zu riskieren, dass diese in die Hände böswilliger Akteure geraten.
Wenn Sie die Sicherheit Ihrer AWS- oder Google-Netzwerkserver automatisieren, sparen Sie Ihrem Team Zeit und Geld. Darüber hinaus bringt dies eine Vielzahl von Vorteilen mit sich, darunter:
Geringeres Risiko, dass Mitarbeitende Passwörter weitergeben.
Kosteneinsparungen, da Sie nicht bei null anfangen müssen.
Vermeidung kostspieliger Netzwerksicherheitsverletzungen.
Hunderte Stunden Zeitersparnis beim Onboarding oder Offboarding von Mitarbeitenden.
Foxpass spart Ihrem Unternehmen Zeit und Geld
Mit Foxpass haben Sie nur ein Passwort, das über G Suite oder O365 mit Ihrer primären Mitarbeiteranmeldung verknüpft ist. Dadurch müssen Sie sich weniger mehrere Passwörter merken, und das Teilen von Passwörtern wird verhindert. So bleiben Konten sicher, während sich Nutzer weiterhin einfach anmelden können.
Foxpass ist ein Single Sign-On für Ihre Infrastruktur und bietet Mitarbeitenden einfachen Zugriff sowie IT-Teams die Gewissheit, die starke Netzwerksicherheit schafft.
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