Die meisten Teams sichern den Zugang zum WLAN, doch offene Ethernet-Anschlüsse sind in Konferenzräumen, Büros und Laboren weiterhin vorhanden. Ein einzelnes Plug-in kann zu einem direkten Zugang zu sensiblen Systemen werden, wenn kabelgebundener Zugriff nicht autorisiert ist.
RADIUS für die Autorisierung im kabelgebundenen LAN schließt diese Lücke. Mit Foxpass Cloud RADIUS wenden Sie dieselben identitätsbasierten Kontrollen, die für drahtlose Verbindungen verwendet werden, auf jede kabelgebundene Verbindung an, sodass sich nur vertrauenswürdige Benutzer und Geräte mit Ihrem Netzwerk verbinden.
In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie die Zentralisierung von Richtlinien in Foxpass die Kontrolle vereinfacht und Ihnen eine konsistente Zero-Trust-Durchsetzung über Wi‑Fi und LAN hinweg ermöglicht.
Warum die Absicherung des kabelgebundenen LAN-Zugriffs wichtig ist
Wenn Menschen an Netzwerksicherheit denken, steht meist Wi-Fi im Mittelpunkt. Aber jeder unverwaltete Ethernet-Port ist eine potenzielle Hintertür. Ohne Autorisierung kann jeder mit physischem Zugriff etwas einstecken und Ihre Drahtloskontrollen vollständig umgehen.
Darum ist die Autorisierung für kabelgebundenes LAN unverzichtbar:
Unbefugte spontane Zugriffe stoppen: Ein Besucher, Auftragnehmer oder sogar ein Student könnte einen Laptop anschließen und sich sofort mit sensiblen Systemen verbinden, wenn Ports offen gelassen werden.
Autorisieren Sie „dumme“ Geräte: Drucker, Whiteboards und Konferenzsysteme unterstützen oft keine Zertifikate, benötigen aber trotzdem Konnektivität. Ohne Sicherheitsvorkehrungen können sie das Netzwerk gefährden.
Segmentieren Sie den Datenverkehr nach Funktion: Mit VLAN-Durchsetzung können Sie eingeschränkten Geräten (wie Druckern oder Videokonferenzausrüstung) die Konnektivität geben, die sie benötigen, ohne sie in dasselbe Netzwerk-VLAN wie die Laptops Ihrer Mitarbeitenden zu setzen.
Wenn Sie Ethernet-Ports ignorieren, entsteht ein blinder Fleck in Ihrer Sicherheitsstrategie. Das Hinzufügen der Autorisierung für kabelgebundene Netzwerke stellt sicher, dass jedes Gerät – ob kabelgebunden oder drahtlos – authentifiziert, registriert oder genehmigt werden muss, bevor es Ihrer Umgebung beitritt.
So funktioniert die Autorisierung im kabelgebundenen LAN
Die Autorisierung im kabelgebundenen LAN stützt sich auf RADIUS-gestütztes 802.1X, um auf Portebene zu validieren, wer und was sich verbindet. Dieser Ansatz erweitert die Zero-Trust-Sicherheit bis hinunter zum Switch und stellt sicher, dass kein nicht verwaltetes oder unbefugtes Gerät durchrutscht.
802.1X mit Zertifikaten: Verwaltete Laptops und Desktop-Computer können sich mit digitalen Zertifikaten (EAP-TLS) oder sicheren Anmeldedaten (EAP-TTLS) authentifizieren. Dies bietet eine starke, passwortlose, identitätsbasierte Zugriffskontrolle.
MAC Authorization Bypass (MAB): Nicht jedes Gerät unterstützt 802.1X. Drucker, Telekonferenzsysteme, Laborgeräte und IoT-Endpunkte können über ihre MAC-Adresse autorisiert werden. Mit Foxpass können Sie a
Fügen Sie diese Geräte in der Foxpass-Konsole einer Zulassungsliste hinzu, sodass Sie keine switchspezifischen Ausnahmen verwalten müssen.
Hybride Umschaltmodi: Enterprise-Switches können zunächst 802.1X versuchen und dann auf MAC-basierte Prüfungen zurückgreifen, wenn das Gerät keine Zertifikate unterstützt. Dieser mehrschichtige Ansatz sorgt für strenge Sicherheit, ohne notwendige Geräte auszusperren.
Durch die Verwendung von RADIUS für die Autorisierung in kabelgebundenen LANs schaffen IT-Teams ein konsistentes Zugriffsmodell für sowohl Wi‑Fi als auch Ethernet. Das Ergebnis: Jede Verbindung wird verifiziert, jedes Gerät wird erfasst, und nicht autorisierte Plug-ins werden direkt am Port gestoppt.
Zentrales Management mit Foxpass Cloud RADIUS
Die Verwaltung der Autorisierung in kabelgebundenen LANs bedeutet oft, dass Sie Switch-Konfigurationen, statische MAC-Listen und separate Wi‑Fi-Richtlinien unter einen Hut bringen müssen. Dieser Flickenteppich wird schnell schwer prüfbar und nahezu unmöglich zu skalieren.
Foxpass Cloud RADIUS beseitigt diese Komplexität, indem es als zentraler Kontrollpunkt für kabelgebundenen und drahtlosen Zugriff dient:
Einheitliche Richtliniendurchsetzung: Wenden Sie dieselben Autorisierungsstandards für Wi‑Fi und Ethernet an, damit kein Gerät Zero-Trust-Regeln umgeht.
Vereinfachte Audits: Anstatt jeden Switch und Access Point zu prüfen, können Sie die Compliance über eine zentrale Konsole nachweisen.
Weniger Aufwand: Keine verstreute Pflege von ACLs oder manuelle Aktualisierung von Portkonfigurationen mehr. Änderungen, die in Foxpass vorgenommen werden, werden in Ihrer gesamten Umgebung konsistent übernommen.
Auf Ausfallsicherheit ausgelegt: Mit hoher Verfügbarkeit und 99,99 % Betriebszeit stellt Foxpass sicher, dass Autorisierungsdienste immer verfügbar sind, wenn Ihre Nutzer sie brauchen.
Durch die Zentralisierung der Kontrolle stärkt Foxpass nicht nur die Sicherheit Ihres kabelgebundenen LANs, sondern reduziert auch den operativen Aufwand für IT-Teams. Sie gewinnen Transparenz, Konsistenz und die Gewissheit, dass jede Verbindung – ob kabelgebunden oder drahtlos – ordnungsgemäß autorisiert ist.
Praxisnahe Anwendungsfälle
Die Autorisierung in kabelgebundenen LANs ist nicht nur Theorie, sondern löst alltägliche Sicherheitsherausforderungen in verschiedensten Branchen:
K-12 und Hochschulbildung: Studierende versuchen oft, Laptops an Ethernet-Anschlüsse in Klassenzimmern oder auf dem Campus anzuschließen. Mit Foxpass Cloud RADIUS können Schulen den Zugriff so einschränken, dass nur autorisierte Geräte von Mitarbeitenden sensible VLANs erreichen.
Unternehmensbüros: Konferenzräume und offene Arbeitsbereiche verfügen häufig über frei zugängliche Ethernet-Ports. Kabelgebundene Authentifizierung verhindert, dass Besucher, Auftragnehmer oder nicht autorisierte Geräte unbemerkt eine Verbindung zu Ihrem Unternehmensnetzwerk herstellen.
Regulierte Branchen: Im Gesundheitswesen, im Finanzsektor und in Laborumgebungen ist man auf kabelgebundene Drucker, Diagnosegeräte oder IoT-Geräte angewiesen, die keine zertifikatsbasierte Autorisierung unterstützen. Durch den Einsatz MAC-basierter Positivlisten bleiben diese wichtigen Tools online und erfüllen gleichzeitig strenge Compliance-Anforderungen.
Durch den Einsatz von RADIUS für die Autorisierung im kabelgebundenen LAN können Unternehmen branchenübergreifend eine verborgene Sicherheitslücke schließen, ohne dabei Benutzerfreundlichkeit oder betriebliche Effizienz zu beeinträchtigen.
Sichern Sie Ihre kabelgebundenen und drahtlosen Netzwerke noch heute
Die Autorisierung im kabelgebundenen LAN muss nicht kompliziert sein. Mit Foxpass Cloud RADIUS können Sie portbasierte Zugangskontrolle in wenigen Minuten bereitstellen, Richtlinien für kabelgebundene und drahtlose Netzwerke vereinheitlichen und eine der am häufigsten übersehenen Sicherheitslücken in modernen Netzwerken schließen.
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