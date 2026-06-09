Als HR-Administrator oder -Manager müssen Sie beim Onboarding und Offboarding von Mitarbeitenden viele Prozesse berücksichtigen. Jedes Mal, wenn jemand Ihrem Team beitritt, vertrauen Sie dieser Person sensible Informationen an – wie stellen Sie also sicher, dass diese Informationen geschützt bleiben?
Hier sehen wir uns an, wie ein Privileged Access Management -System (PAM) wie Foxpass dabei hilft, Sicherheitsverletzungen durch ehemalige und aktuelle Mitarbeitende zu verhindern.
Offboarding von Mitarbeitenden:
Personalteams stellen ständig neue Mitarbeitende ein und verabschieden ausscheidende Mitarbeitende. Wenn Mitarbeitende ein Unternehmen verlassen, nehmen sie jedoch wertvolle Informationen mit, etwa Konto-Anmeldedaten, Wi-Fi®-Passwörter und Zugänge zu Portalen/Terminals. Laut Forbes kann ein unzureichendes Offboarding von Mitarbeitenden erhebliche Cybersicherheitsrisiken verursachen, etwa Datenverlust, Verstöße gegen die IT-Compliance, Verletzungen der Vertraulichkeit, Datenschutzverletzungen, Reputationsschäden und verschwendete Ausgaben.
Unser Cloud-Hosted LDAP ist ein Mitarbeiterverzeichnis, das das Onboarding und Offboarding von Mitarbeitenden erleichtert, indem Anmeldedaten und Zugriffsberechtigungen zentral verwaltet werden. Dies hilft Benutzern, den Überblick darüber zu behalten, wer Berechtigungen hat und wer nicht, um eine häufige potenzielle Ursache für Sicherheitsverletzungen zu vermeiden.
Onboarding von Mitarbeitenden
Das Risiko einer Datenpanne durch aktuelle Mitarbeiter ist sogar noch höher als durch Cyberkriminelle von Drittanbietern, die sich mit Methoden wie Malware Zugang verschaffen. Laut Security Intelligence gehen über 75 % der Sicherheitsverletzungen auf Insider-Bedrohungen zurück. Daher müssen Teams auch darüber nachdenken, den Zugriff für Personen innerhalb des Unternehmens zu verwalten.
Cloud-Hosted Radius ermöglicht es, einzelnen Benutzern Berechtigungen zuzuweisen. Es gibt Administratoren wieder die Kontrolle darüber, wie viel Zugriff Mitarbeitende auf ein Konto oder Gerät haben dürfen und wieder entzogen bekommen können.
Eine weitere Lösung ist Single Sign-On (SSO). So können sich Mitarbeitende mit einer einzigen Anmeldung automatisch bei allen Konten anmelden. Als Administrator können Sie die Anmeldedaten eines Mitarbeiters auch über SSO vergeben und wieder entziehen, nachdem er mit dem Konto fertig ist.
Zusätzlich tragen Zero-Trust-Sicherheitsmodelle dazu bei, sicherzustellen, dass alle Benutzer authentifiziert und autorisiert sind, bevor sie auf Netzwerke oder Ressourcen zugreifen können. Dies erfordert zwar eine wiederkehrende Authentifizierung, ist aber ein sicheres Modell, das den Zugriff auf diejenigen beschränkt, denen er ausdrücklich gewährt wird.
Fazit: PAM als ultimative All-in-one-Lösung
PAM erleichtert HR-Teams Zugriff und Sicherheit und verringert gleichzeitig das Risiko durch potenzielle Bedrohungen. Foxpass bietet Cloud-gehostetes LDAP & Radius und SSO für Ihr Unternehmen, um Ihre Informationen vor allen zu schützen, die einmal Zugriff darauf hatten. Und wenn Sie Google Workspace, Okta oder Office365 in Ihrem HR-Workflow nutzen, integrieren wir uns jetzt mit diesen Diensten.
Erfahren Sie mehr über die Funktionen von Foxpass und darüber, wie Sie in Ihrem HR- und IT-Team bessere Sicherheitsprotokolle implementieren können, um potenzielle Sicherheitsverletzungen zu verhindern.
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