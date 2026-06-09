Ein ständiger Wechsel von Auftragnehmern kann ein Sicherheitsrisiko darstellen, wenn Sie Berechtigungen nicht ordnungsgemäß verwalten. Contract-Engineering-Teams bestehen aus Mitarbeitenden, die nur für kurze Zeit tätig sind, und wenn Sie im Laufe einer Saison zahlreiche Beschäftigte ein- und ausschleusen, kann dadurch ein potenzielles Risiko für Sicherheitsverletzungen und Malware entstehen.
Auftragnehmer, die von überall kommen und überallhin gehen, haben Zugriff auf äußerst wertvolle Informationen und Systeme. Dadurch bleibt Ihr Unternehmen nicht nur während ihrer Beschäftigung, sondern sogar nach ihrem Ausscheiden anfällig für Sicherheitsverletzungen.
Zum Beispiel hackte 2017 ein ehemaliger Mitarbeiter von Tesla die vertraulichen und geschützten Geschäftsgeheimnisinformationen des Unternehmens und übertrug die Daten an Dritte, indem er Software im Computersystem platzierte, die auch nach seinem Ausscheiden aus dem Unternehmen weiterlief.
Sicherheitsmaßnahmen müssen ernst genommen werden, und der erste Schritt ist die Implementierung eines Zugriffsmanagementsystems, das Tools wie PKI-Zertifikate, Cloud LDAP und RADIUS, Single Sign-On (SSO) und so weiter umfasst. So können Sie die Mitglieder Ihres Teams im Blick behalten und nachverfolgen, wann sie kommen und gehen.
Wenn Sie nicht wissen, wo Sie bei Privileged Access Management -Tools (PAM) anfangen sollen, finden Sie hier einen hilfreichen Leitfaden, mit dem Sie mit besseren Sicherheitspraktiken direkt loslegen können:
Just-in-Time-(JIT)-Zugriff
Just-in-Time-(JIT)-Zugriff bedeutet, dass einem Benutzer bei Bedarf Zugriff auf Netzwerke gewährt wird. Als Admin können Sie einem Benutzer für einen festgelegten Zeitraum Berechtigungen erteilen, bevor er an einem gemeinsamen Konto arbeitet.
Dies trägt dazu bei, das Risiko von Sicherheitsverletzungen zu verringern, da Berechtigungen, die länger als vorgesehen bestehen bleiben, Ihre Server anfällig für Hacker und/oder Mitarbeitende mit böswilliger Absicht machen können. Sorgen Sie für Sicherheit, indem Sie dauerhaften Zugriff für Benutzer entfernen, bevor diese online kommen.
Das können Sie über eine All-in-one-PAM-Plattform wie Foxpass erledigen, die leistungsstarke, benutzerfreundliche Tools für das Zugriffsmanagement bietet, die Sie einfach in Ihre Infrastruktur integrieren können.
PKI-Digitalzertifikate/SCEP
Digitale Zertifikate sind der sicherste Weg, um eine sichere Benutzerauthentifizierung für ein Konto, einen Dienst oder ein Gerät zu gewährleisten. PKI Digital Certificates ermöglichen es Administratoren, anderen über Verschlüsselung Zugriff zu gewähren und Daten zu signieren.
Dieses System ermöglicht es einem Benutzer, auf ein Konto, Gerät oder einen Dienst zuzugreifen, ohne einen Benutzernamen oder ein Passwort für ein gemeinsames Konto zu benötigen. Auf diese Weise behalten Sie auch dann den Überblick darüber, wer sich auf Ihren Webseiten, VPNs, Wi-Fi® und anderen Formen mehrstufiger Authentifizierungssysteme befindet, nachdem jemand das Unternehmen verlassen hat.
Erweitertes RADIUS
Cloud-hosted RADIUS ist ein System, das Benutzern über personalisierte Anmeldedaten, die mit einem gemeinsam genutzten Unternehmensnetzwerk verbunden sind, temporären Zugriff gewähren kann. Im Vergleich dazu, jedem Benutzer denselben Benutzernamen und dasselbe Passwort für den Internetzugang bereitzustellen – wobei jeder das Passwort mit beliebigen anderen Personen teilen kann –, können Sie nachverfolgen, wer Ihr gemeinsam genutztes Konto verwendet. Für ein Team erfahrener Auftragnehmer können Sie außerdem konfigurieren, dass ihre Kontologins beim Ausscheiden keinen Zugriff mehr auf das Wi‑Fi®-Netzwerk haben.
Single Sign-On für Produkte mit SAML
Eine weitere Lösung ist Single Sign-On (SSO). Mit dieser Funktion können sich Mitarbeitende per Klick bei ihren Konten anmelden, ohne dass Benutzername und Passwort noch erforderlich sind. Mit dem SSO von Foxpass können Sie Mitarbeitenden Zugriff auf gemeinsame Konten gewähren und wieder entziehen. Diese Konten umfassen Anbieter wie AWS und Github und melden sich automatisch über SSO bei allen Konten an.
Mit diesem Tool können Sie einem Engineer auch die Berechtigungen für seine Anmeldung entziehen, nachdem er das Unternehmen verlassen hat oder sogar schon dann, wenn er mit dem Konto fertig ist, noch während seiner Arbeitszeit.
Sitzungsaufzeichnung
Sitzungsaufzeichnungen ermöglichen es dem Administrator, eine Sitzung im Nachhinein zu überprüfen, zu sehen, was mit dem Code schiefgelaufen ist, und die erforderlichen Änderungen vorzunehmen. Das hilft nicht nur beim Debugging, sondern auch bei der Überwachung der Benutzer online.
Sie können aufgezeichnete SSH-Sitzungen Ihrer Benutzer jederzeit wiedergeben, und Administratoren können nach Schlüsselwort oder Zeitstempel suchen. Sie sehen nicht nur, wer den Code geändert hat, wenn ein Code kompromittiert wurde, sondern können den betreffenden Code auch in Echtzeit ändern.
Fazit
Ganz gleich, ob Ihr Unternehmen wächst, groß ist oder mittelständisch aufgestellt ist – die Unvorhersehbarkeit nimmt zu, wenn die Anzahl Ihrer Mitarbeitenden im Laufe der Jahreszeiten schwankt. Die finanziellen und reputationsbezogenen Kosten einer Sicherheitsverletzung können Ihr Unternehmen über Jahre hinweg belasten. Mit einem Zugriffsmanagement wie Foxpass können Sie jedoch sicherstellen, dass Ihre Konten und Netzwerke geschützt bleiben.
Wir bieten hochwertige Produkte wie SSO, Sitzungsaufzeichnung, RADIUS und digitale Zertifikatsysteme zu einem erschwinglichen Preis. Auf unserer Funktionsseite erfahren Sie mehr oder sprechen Sie mit einem Ansprechpartner unter help@foxpass.com.
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