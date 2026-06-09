K–12-Schulen stehen vor wachsenden Anforderungen, wenn es darum geht, ihre Netzwerke zu schützen. Angesichts der wachsenden Zahl an Geräten, Online-Lernplattformen und Cyberbedrohungen müssen IT-Verantwortliche an Schulen sicherstellen, dass ihre Wi-Fi-Infrastruktur nicht nur zuverlässig, sondern auch sicher und konform ist.
Glücklicherweise ermöglicht das staatliche E-Rate-Programm Schulen, Fördermittel für wichtige Technologie-Upgrades zu erhalten, einschließlich Tools zur Verbesserung der Netzwerksicherheit.
Wenn Ihre Schule E-Rate-Fördermittel beantragt, ist jetzt der ideale Zeitpunkt, sich von veraltetem, passwortbasiertem Wi‑Fi-Zugang zu verabschieden. Herkömmliche WPA2-PSK-Methoden sind nicht nur umständlich, sondern machen Ihr Netzwerk auch anfällig für unbefugten Zugriff und die Weitergabe von Passwörtern.
Stattdessen setzen Schulen im ganzen Land auf zertifikatsbasierte Wi‑Fi-Authentifizierung, die von Cloud-RADIUS- und PKI-Lösungen unterstützt wird.
Foxpass ist ein zugelassener E-Rate-Anbieter, der K–12-Schulbezirken hilft, den drahtlosen Zugriff durch nahtlose identitätsbasierte Authentifizierung sicher zu verwalten. Mit Integrationen für Microsoft Entra ID (ehemals Azure AD), Jamf und Google Workspace bietet Foxpass skalierbaren, sicheren Zugriff für Studierende und Mitarbeitende gleichermaßen.
In diesem Blog erklären wir, wie E-Rate-Fördermittel Ihren Umstieg auf moderne Wi-Fi-Sicherheit unterstützen können und wie Foxpass den Übergang einfach macht.
Was ist E-Rate und wie funktioniert es?
Das E-Rate-Programm, offiziell als Schools and Libraries Program des Universal Service Fund bekannt, bietet Rabatte, damit berechtigte Schulen der Klassen K–12 und Bibliotheken erschwinglichen Zugang zu Telekommunikation und Internet erhalten. Verwaltet von der Universal Service Administrative Company (USAC) und beaufsichtigt von der FCC spielt E-Rate eine wichtige Rolle bei der Ausweitung digitaler Lernmöglichkeiten, indem es die Finanzierung wesentlicher Netzwerkinfrastruktur ermöglicht.
E-Rate ist in zwei Förderkategorien unterteilt. Kategorie 1 umfasst Breitband-Konnektivitätsdienste wie Internetzugang und Weitverkehrsnetze. Kategorie 2 konzentriert sich auf interne Verbindungen, darunter Switches, Access Points, Firewalls und Netzwerksicherheitslösungen. Hier können Schulen Mittel für Tools zur Verbesserung der Wi‑Fi-Sicherheit und der Geräteauthentifizierung bereitstellen.
Um E-Rate-Rabatte zu erhalten, müssen Schulen detaillierte Anträge über Formulare wie Form 470 und Form 471 einreichen, in denen die Dienstleistungen oder Geräte aufgeführt sind, die sie kaufen möchten. Wichtig ist, dass alle beteiligten Anbieter registrierte E-Rate-Anbieter sein müssen (Foxpass erfüllt diese Anforderung und ist damit für die Beschaffung im Rahmen der Finanzierung der Kategorie 2 berechtigt).
Mit der richtigen Planung und Dokumentation können Schulen E-Rate nutzen, um ihre Netzwerke zu modernisieren und sichere, skalierbare Zugriffslösungen wie zertifikatsbasierte Wi‑Fi-Authentifizierung einzuführen.
Anforderungen an die Netzwerksicherheit für E-Rate-Fördermittel
Um E-Rate-Fördermittel zu erhalten, müssen Schulen bestimmte Cybersicherheits- und Sicherheitsanforderungen erfüllen, darunter die Einhaltung des Children’s Internet Protection Act (CIPA).
Eine der zentralen Erwartungen ist die Netzwerksegmentierung. Schulen müssen sicherstellen, dass Schülerinnen und Schüler sowie Mitarbeitende in getrennten Netzwerken platziert werden, jeweils mit angemessenen Zugriffskontrollen. Dies wird in der Regel erreicht durch:
Separate VLANs für Mitarbeitende und Studierende erstellen
Zuweisen verschiedener SSIDs zu Benutzergruppen
Anwenden unterschiedlicher Inhaltsfilterregeln für jede Gruppe
Allerdings sichert Segmentierung allein das Netzwerk nicht. Schulen benötigen außerdem eine Möglichkeit, sicherzustellen, dass sich nur autorisierte Benutzer und Geräte verbinden können. Hier kommen zertifikatsbasierte Authentifizierung und RADIUS ins Spiel.
Durch die Implementierung eines zertifikatsbasierten WLAN-Zugangs können Schulen:
Vermeiden Sie gemeinsam genutzte Passwörter, die leicht preisgegeben oder wiederverwendet werden
Verknüpfen Sie den Wi-Fi-Zugriff direkt mit der Identität eines Benutzers
Stellen Sie automatisch Zugriffe bereit und entziehen Sie sie, wenn Benutzer hinzukommen oder ausscheiden
Richtlinien basierend auf Benutzerrolle oder Gruppe durchsetzen (Schüler, Lehrkraft, Admin)
Diese Funktionen passen eng zu E-Rate’s Fokus auf Sicherheit, Zugriffskontrolle und sichere interne Verbindungen.
Warum zertifikatsbasiertes Wi-Fi die clevere Wahl ist
Viele K–12-Schulen verlassen sich noch immer auf WPA2-PSK-Netzwerke, die ein gemeinsames WLAN-Passwort verwenden. Diese Methode ist zwar einfach einzurichten, bringt jedoch erhebliche Sicherheits- und Verwaltungsprobleme mit sich. Gemeinsam genutzte Passwörter sind leicht weiterzugeben, schwer zu wechseln und bieten keine Möglichkeit, den Zugriff nach Benutzer oder Gerätetyp zu steuern.
Die zertifikatbasierte Wi‑Fi-Authentifizierung begegnet diesen Problemen, indem sie den Zugriff mit der Identität eines Benutzers verknüpft, statt sich auf ein Passwort zu verlassen. Jedem Gerät wird ein digitales Zertifikat ausgestellt, das nachweist, dass es zu einem autorisierten Benutzer gehört. Diese Methode ist sicherer, skalierbarer und besser auf die Anforderungen der E-Rate-Compliance abgestimmt.
Zu den wichtigsten Vorteilen von zertifikatbasiertem Wi‑Fi gehören:
Keine gemeinsam genutzten Passwörter: Benutzer stellen eine Verbindung her, ohne ein Wi‑Fi-Passwort kennen oder verwalten zu müssen.
Bessere Zugriffskontrolle: Der Zugriff wird basierend auf Benutzerrollen wie Schüler, Lehrkraft oder Mitarbeitende gewährt.
Verbesserte Sicherheit: Zertifikate können nicht wie Passwörter wiederverwendet, gestohlen oder erraten werden.
Einfache Sperrung: Wenn ein Gerät verloren geht oder ein Benutzer die Organisation verlässt, kann sein Zertifikat sofort widerrufen werden.
Nahtloses Erlebnis: Nach der Installation ermöglichen Zertifikate Benutzern eine automatische und sichere Verbindung.
Foxpass als E-Rate-berechtigte Cloud-RADIUS- und PKI-Lösung
Foxpass bietet eine moderne, cloudbasierte RADIUS- und PKI-Lösung, die K–12-Schulen eine sichere, zertifikatsbasierte Wi‑Fi-Authentifizierung ermöglicht. Mit integrierten Anbindungen an Plattformen wie Microsoft Entra ID, Google Workspace, Jamf und Intune ermöglicht Foxpass IT-Teams an Schulen, identitätsbasierten Netzwerkzugriff bereitzustellen – ohne die Komplexität der Verwaltung lokaler Hardware oder manueller Zertifikatsprozesse.
So unterstützt Foxpass die E-Rate-Ziele:
Ermöglicht sicheren Wi‑Fi-Zugriff durch identitätsbasierte Authentifizierung
Automatisiert die Ausstellung und den Widerruf von Zertifikaten mithilfe Ihres bestehenden Identitätsanbieters
Unterstützt die Netzwerksegmentierung, indem Benutzern je nach Rolle unterschiedliche VLANs oder SSIDs zugewiesen werden
Lässt sich in bestehende Tools integrieren wie Jamf, Intune und Google Admin Console
Reduziert den IT-Aufwand mit zentralisierter Verwaltung und Zero-Touch-Bereitstellung für Endnutzer
Da Foxpass cloudbasiert ist, müssen Sie keine lokalen Server oder Infrastruktur verwalten. Schulen können schnell loslegen und dabei sowohl Cybersicherheitsstandards als auch die E-Rate-Zulassungsvoraussetzungen erfüllen.
Fallstudie: Wie Los Lunas Schools ihr Netzwerk mit Foxpass absicherten
Los Lunas Schools in New Mexico betreut rund 10.000 Schüler, Studierende und Mitarbeitende auf mehreren Standorten. Wie viele Schulbezirke hatten sie mit den Einschränkungen gemeinsam genutzter WLAN-Passwörter zu kämpfen, darunter häufige Verbindungsprobleme, Sicherheitslücken und der administrative Aufwand, den Netzwerkzugang in großem Maßstab zu verwalten.
Um sowohl die Sicherheit als auch die Nutzererfahrung zu verbessern, führten die Los Lunas Schools Foxpass ein. Durch die Integration mit Microsoft Entra ID und Jamf ermöglichte Foxpass Los Lunas, digitale Zertifikate automatisch für Geräte von Mitarbeitenden und Schülern auszustellen. Dadurch wurde der WLAN-Zugang nahtlos und sicher und mit der Identität jedes Benutzers verknüpft.
Zu den wichtigsten Ergebnissen gehörten:
Skalierbare Bereitstellung: 10.000 Zertifikate wurden mit minimalem IT-Aufwand ausgestellt und verwaltet
Stärkere Sicherheit: Unbefugte Zugriffsversuche gingen deutlich zurück
Keine Passwörter mehr: Schüler und Mitarbeiter wurden automatisch verbunden, ohne Wi‑Fi-Anmeldedaten eingeben oder teilen zu müssen
Einfache Sperrung: Geräte konnten bei Verlust oder Neuzuweisung schnell aus dem Netzwerk entfernt werden
Zukunftssichere Infrastruktur: Der Bezirk verfügt jetzt über eine Grundlage für langfristiges Wachstum und Compliance
So starten Sie mit Foxpass über E-Rate
Der Einstieg mit Foxpass als Teil Ihrer E-Rate-Strategie ist ein unkomplizierter Prozess. Da Foxpass ein zugelassener E-Rate-Anbieter ist, können Sie es in Ihre Finanzierungsanträge der Kategorie 2 für interne Netzwerk-Upgrades aufnehmen, die auf die Verbesserung von Sicherheit und Zugriffskontrolle ausgerichtet sind.
Befolgen Sie diese Schritte, um Foxpass in Ihren nächsten E-Rate-Zyklus aufzunehmen:
Anspruch bestätigen: Stellen Sie sicher, dass Ihre Schule oder Ihr Bezirk berechtigt ist, E-Rate-Fördermittel zu erhalten. Die meisten öffentlichen K–12-Bildungseinrichtungen sind berechtigt.
Ermitteln Sie Ihren Bedarf: Bestimmen Sie, wie Foxpass in Ihre umfassenderen Pläne zur Netzwerkmodernisierung passt. Dazu kann gehören, gemeinsam genutzte WLAN-Passwörter zu ersetzen, die Netzwerksegmentierung zu aktivieren oder identitätsbasierten Zugriff zu integrieren.
Datei Form 470: Führen Sie Foxpass in Ihrem Form 470 als Teil Ihrer Ausschreibung für interne Netzwerkdienste auf.
Fordern Sie Foxpass auf Form 471 an: Sobald Sie Foxpass ausgewählt haben, fügen Sie es Ihrem Form-471-Antrag als Teil Ihres Finanzierungsantrags hinzu.
Verwenden Sie unseren SPIN: Geben Sie die Service Provider Identification Number (SPIN) von Foxpass an, damit Ihre Anfrage korrekt zugeordnet wird. Wenn Sie Hilfe benötigen, es zu finden, kontaktieren Sie uns direkt.
Kontaktieren Sie uns für Support: Unser Team arbeitet gerne mit Ihrem E-Rate-Berater oder IT-Personal zusammen, um Dokumentation, Beratung und Integrationsplanung bereitzustellen.
Mit der richtigen Planung kann Ihre Schule den Übergang zu sicherem, zertifikatsbasiertem WLAN mit Unterstützung durch das E-Rate-Programm und Foxpass vollständig finanzieren.
Bereit, Ihr K–12-WLAN mit E-Rate-Mitteln zu stärken?
Die Modernisierung der Wi-Fi-Infrastruktur Ihrer Schule muss weder kostspielig noch kompliziert sein. Mit E-Rate-Kategorie-2-Fördermitteln können K–12-Schulen in die Sicherheit und Skalierbarkeit investieren, die sie zur Unterstützung des digitalen Lernens benötigen. Foxpass bietet eine bewährte, E-Rate-fähige Lösung, die gemeinsam genutzte Passwörter durch sicheren, identitätsbasierten Zugriff mithilfe von Cloud-RADIUS und PKI ersetzt.
Wenn Ihre Schule in diesem Jahr E-Rate-Fördermittel beantragt, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um zu entdecken, was Foxpass für Ihr Netzwerk leisten kann. Mehr erfahren und jetzt mit Foxpass loslegen!