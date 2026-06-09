Unternehmen leiden immer noch unter einer fast zwei Jahrzehnte alten WLAN-Hacking-Technik, die als Evil-Twin-Angriff bekannt ist. Dieser Angriff ist ein hervorragendes Beispiel für einen Man-in-the-Middle-Angriff (MitM). Obwohl sie bekannt sind, ist es ohne angemessene Sicherheitsmaßnahmen nach wie vor schwierig, Evil-Twin-Angriffe zu verhindern.
Dieser Blog-Artikel befasst sich mit dem berüchtigten GRU-Hack, bei dem russische Hacker mithilfe eines Evil-Twin-Angriffs WLAN-Netzwerke infiltriert und vertrauliche Daten von bekannten Unternehmen extrahiert haben. Wir werden im Anschluss darauf eingehen, wie eine zertifikatbasierte WLAN-RADIUS-Lösung diesen Angriff hätte abschwächen können.
Wie funktionieren Evil-Twin-Angriffe?
Der Aufbau: Der Cyberkriminelle richtet ein gefälschtes WLAN-Netzwerk mit einem Namen (SSID) ein, der einem legitimen Netzwerk sehr ähnlich ist. Diese nachgeahmte SSID mag identisch aussehen, aber das betrügerische Netzwerk ist darauf ausgelegt, zu täuschen.
Die Beute anlocken: Ahnungslose Benutzer, die auf das Internet zugreifen möchten, sehen das betrügerische Netzwerk und stellen in der Annahme, dass es sich um das echte Netzwerk handelt, eine Verbindung zu ihm her.
Daten abfangen: Sobald die Verbindung hergestellt ist, fließt der gesamte Datenverkehr des Benutzers, einschließlich vertraulicher Informationen wie Anmeldeinformationen, Finanzdaten und persönliche Kommunikation, durch das betrügerische Netzwerk des Angreifers.
Tarnung und Vermeidung: Der Angreifer bleibt im Verborgenen, vermeidet Verdacht und erfasst lautlos Daten, ohne dass sich die Opfer jemals der Gefährdung bewusst werden.
WLAN-Spione gefasst: GRU-Hack aufgedeckt
Laut SCEPlicity.org gab es kürzlich einen aufsehenerregenden Hackerangriff, der Hackern innerhalb der russischen Militärbehörde GRU zugeschrieben wurde und bei dem Evil-Twin-Zugangspunkte (AP) eingesetzt wurden.
Die Angreifer führten diese Angriffe aus, um sensible Daten abzufangen, die über WLAN-Netzwerke übertragen wurden. Zu ihren Zielen gehörten renommierte Organisationen und Unternehmen wie Anti-Doping-Agenturen in Colorado, Brasilien, Kanada, Monaco und der Schweiz, die Atomkraftaktivitäten der Westinghouse Electric Company, das chemische Prüflabor Spiez in der Schweiz und die Organisation für das Verbot chemischer Waffen in den Niederlanden.
Die Vorgehensweise der russischen Hacker war sowohl raffiniert als auch dreist. Sie parkten ein Fahrzeug in der Nähe der Zielgebäude, von wo aus sie operierten. Das Auto enthielt ein Arsenal an Werkzeugen, die für den Angriff erforderlich waren, darunter Batterien, ein WiFi Pineapple, eine WLAN-Richtantenne mit hoher Verstärkung, ein 4G-Modem und einen kleinen Computer mit Speicher.
Die Rolle der zertifikatbasierten Wi-Fi-RADIUS-Authentifizierung
Unternehmen müssen fortschrittliche Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, um die Bedrohung durch Evil-Twin-Angriffe zu mindern und die Sicherheit von WLAN-Netzwerken zu stärken. Eine zertifikatbasierte WLAN-RADIUS-Authentifizierungslösung ist ein wirksamer Schutz gegen diese raffinierten Cyberbedrohungen.
Bei einer solchen Lösung, wie sie etwa von Foxpass angeboten wird, basiert der Authentifizierungsprozess auf digitalen Zertifikaten zur Benutzerverifizierung. Die Implementierung digitaler Zertifikate erhöht das Vertrauen und die Sicherheit innerhalb des WLAN-Netzwerks erheblich.
Bei der Bereitstellung innerhalb einer WLAN-Infrastruktur validiert Foxpass die digitalen Zertifikate der verbundenen Geräte und Benutzer. Der Zugriff auf das Netzwerk wird ausschließlich Personen mit legitimen Zertifikaten gewährt, sodass alle Versuche von Hackern, betrügerische WLAN-Netzwerke einzurichten, vergeblich sind.
Foxpass: Implementierung einer sicheren zertifikatbasierten Wi-Fi-RADIUS-Lösung
Foxpass ist ein führender Anbieter SCEP-basierter WLAN-RADIUS-Lösungen und bietet eine robuste Verteidigung gegen Evil-Twin-Angriffe und ähnliche Cyber-Bedrohungen. Die Implementierung von Foxpass bietet folgende Vorteile:
Robuste Sicherheit: Foxpass gewährleistet eine strenge Authentifizierung durch zertifikatbasierte Maßnahmen und verringert so das Risiko eines unbefugten Zugriffs.
Zentralisierte Verwaltung: Mit einer zentralisierten Verwaltungsplattform können Netzwerkadmins Benutzerzugriffe, Zertifikate und Netzwerkgeräte effizient überwachen.
Skalierbarkeit: Foxpass ist für Unternehmen jeder Größe geeignet und erfüllt mühelos sich wandelnde Sicherheitsanforderungen.
Nahtlose Integration: Foxpass lässt sich mühelos in die bestehende WLAN-Infrastruktur integrieren und optimiert so den Bereitstellungsprozess.
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Der GRU-Hack und der Einsatz von Evil-Twin-Angriffen sind eine deutliche Erinnerung an die sich entwickelnden Cyber-Bedrohungen, denen Unternehmen ausgesetzt sind. Bei der Abwehr solch raffinierter Angriffe spielt der Einsatz zertifikatbasierter WLAN-RADIUS-Lösungen wie Foxpass, die die Netzwerksicherheit stärken, eine entscheidende Rolle.Wachsamkeit und modernste Sicherheitsimplementierungen sind für die Sicherheit innerhalb der sich ständig weiterentwickelnden Cyberlandschaft unerlässlich.
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