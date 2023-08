In der Hybrid-Learning-Modalität können Lehrkräfte Studierende gleichzeitig auf dem Campus und online unterrichten. Institutionen wenden eine Vielzahl kreativer Lösungen an, um den Studierenden effektiv ein einheitliches Erlebnis zu bieten.

Nehmen Sie an mehreren 45-minütigen, schnellen Live-Sitzungen unserer Unternehmenslösungsanbieter teil, in denen sie ihre Tools zur Verbesserung des hybriden Lernens vorstellen. Erfahren Sie mehr über den kreativen Einsatz von Technologie zur Unterstützung des hybriden Lernens, sehen Sie sich die neuesten Funktionen an, erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen und hören Sie, was Ihre Kollegen zu sagen haben.