ISTE20 Live
30. November – 4. Dezember 2020 – Online
Splashtop freut sich, ISTE zum dritten Mal zu sponsern!
Splashtop freut sich, ISTE zum dritten Mal zu sponsern! Ganz gleich, ob Sie Fernunterricht, Präsenzunterricht oder Hybridunterricht durchführen, bei Splashtop finden Sie überzeugende Fernzugriffs- und Unterrichtslösungen. Unsere Fernzugriffslösungen für den Fernzugriff auf Labore im Bildungswesen ermöglichen den Zugriff auf Schullaborcomputer sowie Fernzugriffslösungen für Lehrkräfte und Mitarbeiter für den Zugriff auf Schulcomputer. IT-Teams aus dem Bildungsbereich werden sich für die Splashtop-Lösungen für den Fernsupport interessieren, mit denen sie Schülern, Lehrkräften und Mitarbeitenden Fernsupport bieten können (Zugriff auf ihre Computer, Tablets und Chromebooks), während sie von zu Hause aus lernen oder lehren.
Lehrkräfte werden an Mirroring360 Pro für die Bildschirmspiegelung und Bildschirmfreigabe im Klassenzimmer interessiert sein.
ISTE20 Live | Fernzugriff auf Labore | Splashtop für das Bildungswesen