Kommen Sie zu Splashtop auf der FETC in Orlando!
Kommen Sie zu Splashtop auf der FETC in Orlando! Unser Team wird unsere Fernzugriffslösungen für den Bildungsbereich präsentieren, Fernzugriff auf das Labor, um den Zugriff auf Schul-Computersysteme zu ermöglichen, sowie Fernzugriffslösungen für Lehrkräfte und Mitarbeiter, um auf Schulcomputer zuzugreifen. Bildungs-IT-Teams werden an Splashtop Fernsupportlösungen interessiert sein, die verwendet werden können, um Studenten, Dozenten und Mitarbeitern Fernunterstützung anzubieten (Zugriff auf ihre Computer, Tablets und Chromebooks), während sie von zu Hause aus lernen oder unterrichten.
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