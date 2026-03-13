EduTech 2023
5. Oktober 2023 | London
Bounce Old Street - 241 Old St, London EC1V 9EY, Vereinigtes Königreich
12:00 – 15:00 Uhr BST
EduTech ist das erste Splashtop-Event, das speziell für IT-Profis konzipiert wurde, um Sicherheit und Innovation im Hochschulbereich zu fördern.
Splashtop wird eine vielfältige und einflussreiche Gruppe von EdTech-Führungskräften zu einem Networking-Event zusammenbringen, bei dem Sie Ihr Wissen erweitern und wertvolle Einblicke von Kollegen aus der Hochschulbildungsgemeinschaft gewinnen können.
Begleiten Sie uns und ein Expertengremium, während wir wichtige Themen und moderne EdTech-Herausforderungen ansprechen, Erkenntnisse aus unserer neuesten Forschung teilen und die heißesten Trends in der Bildungstechnologie diskutieren.
Erfahren Sie außerdem, wie Sie die Sicherheitslage Ihrer Institution in einer interaktiven Sitzung mit Roy Chua, dem anerkannten internationalen Sicherheitsführer und Gründer von AvidThink, maximieren können.
Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Teil eines spannenden und bereichernden Erlebnisses zu sein, das Ihren Ansatz in Bezug auf Bildung und Sicherheit revolutionieren wird.