Splashtop ist ein wichtiger Integrationspartner der Business Management-Produkte von Datto.
Splashtop ist ein wichtiger Integrationspartner der Business-Management-Produkte von Datto. Datto wird 2021 sein erstes MSP Tech Day Event zum Thema Cyber-Resilienz veranstalten. Die MSP Tech Day-Reihe ist eine sehr erfolgreiche Halbtagesveranstaltung, die sich auf produktspezifische Updates, Live-Demos sowie Verkaufs- und Marketingtipps konzentriert. Unser Team wird Splashtop SOS präsentieren, um MSPs beim Wachstum zu unterstützen, zusammen mit unseren eigenen wachsenden Funktionen wie dem Weiterverkauf von Fernzugriff, dem Einrichten einer On-Prem-Fernsupport-Plattform, der Verwaltung von Bitdefender-Antivirus für Endpunkte und mehr.
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