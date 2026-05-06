Die beste Alternative zu HP Anyware (ehemals Teradici CAS).
Sie zahlen zu viel und haben immer noch zu viele Probleme mit dem Fernzugriff?
Warum Splashtop?
Spitzenleistung
Erleben Sie die hohe Leistung, die Sie benötigen, um auf allen Geräten (einschließlich Windows, Mac und Linux) aus der Ferne an komplexen Apps und riesigen Dateien zu arbeiten. Mit 4K-Streaming mit bis zu 60 fps (und iMac Pro Retina 5K-Streaming), der Möglichkeit zur Feinabstimmung von Einstellungen wie 4:4:4-Farbe und geringer Latenz – es ist keine Zauberei, aber es fühlt sich wirklich so an.
Sicherheit
Splashtop schützt jede Verbindung mit Verschlüsselung auf Unternehmensniveau und berechtigungsbasiertem Zugriff. Wir arbeiten hart daran, Ihre Arbeit und Ihre persönlichen Daten zu schützen, sodass Sie sich darüber keine Sorgen machen müssen.
Einfachheit
Die Fernzugriffslösungen von Splashtop sind einfach einzurichten und zu verwenden – es ist keine IT-Erfahrung erforderlich. Wir gestalten unsere Produkte so, dass sie sowohl leistungsstark als auch benutzerfreundlich sind – für Einzelpersonen und IT-Teams in Unternehmen jeder Größe.
Unschlagbarer Preis
Splashtop bietet erstklassige, qualitativ hochwertige Funktionen zu einem unschlagbaren, transparenten Preis. Unsere Preispläne richten sich je nach Bedarf an einzelne Benutzer, Unternehmen und Bildungseinrichtungen.
Maximieren Sie Ihre Fernzugriffsleistung mit Splashtop
Erweiterte Leistungsfähigkeit
Remote Access Performance
Erleben Sie 4:4:4-Farbe, High-Fidelity-Audio und mehr
Bei 11,25 €/Monat
Jährlich in Rechnung gestellt bei 135 €
Rabatte für mehrere Lizenzen
4-9 Nutzer sparen 20 %
Mehr als 10 Nutzer sparen 25 %
Für zusätzliche Sicherheit und Verwaltbarkeit
Enterprise
All-in-One-Fernzugriff und Fernsupport mit:
SSO-Integration
Granularen Rechten
Geplanter Zugriff
Technikerlizenzen für Ihr Support-Team
Splashtop vs. HP Anyware (ehemals Teradici CAS)
Splashtop Remote Access Performance
Splashtop Enterprise
HP Anyware
Hohe Leistung – 4K-Streaming mit bis zu 60 fps (und iMac Pro Retina 5K-Streaming) mit geringer Latenz, 4:4:4-Farbe und optionaler Feinabstimmung der Einstellungen
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USB-Geräteumleitung und Mikrofon-Passthrough
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Wacom Bridge für kreative Remote-Workflows
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Breite Geräteunterstützung
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Single Sign-On-Anmeldung
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Schnell bereitzustellen und zu verwalten
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Sicherheit
Industriestandard TLS 1.2 mit AES-256-Bit-Verschlüsselung und mehr
Industriestandard TLS 1.2 mit AES-256-Bit-Verschlüsselung und mehr
PCoIP-Technologie, die Pixel verschlüsselt und transportiert, AES-256-Bit-Verschlüsselung
GPU Offloading
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Nur in ihrem Top-Plan verfügbar
Fernzugriff planen
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Konsolidierte Plattform für Fernzugriff und Ferununterstützung
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Kundenservice per Telefon, E-Mail, Ticketing und Chat
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Nur Ticketing und Telefon
Warum Splashtop die beste Parsec-Alternative ist: Die wichtigsten Vorteile
Game Development
Dank geringer Latenz und tadelloser Bildqualität können Sie von überall auf der Welt an Ihren Projekten arbeiten – egal, ob Sie Charaktere entwerfen, Spielmechaniken programmieren, Soundtracks komponieren oder Codes debuggen.
Post-Production
Produzenten, Redakteure, VFX-Spezialisten und Animatoren lieben die hohe Leistung, die großartige A/V-Synchronisierung und den Inhaltsschutz von Splashtop, die es mehreren Künstlern ermöglichen, sicher und effizient teamübergreifend zu arbeiten.
Broadcast
Erleben Sie leistungsstarken, sicheren Fernzugriff auf Ihre Workstation und Ihre Broadcast-Ausrüstung. Stellen Sie eine Verbindung zu leistungsstarken Workstations und Bearbeitungsplätze her, um hochwertige Inhalte von jedem Gerät aus zu erstellen und von überall aus live zu gehen.
Architektur
Arbeiten Sie mühelos an täglichen CAD-Aufgaben, modellieren Sie Innendesigns und führen Sie Simulationen durch, während Sie den sicheren Fernzugriff auf Ihre Workstation und die USB-Geräteumleitung für Ihre 3D-Maus genießen. Arbeiten Sie problemlos in Ihrem Team zusammen, um Ihren Kunden hochwertige Designs zu liefern.
Bildungswesen
Bieten Sie Studenten Fernzugriff auf Campuscomputer und leistungsstarke Software, damit sie jederzeit und überall von ihren Chromebooks, iPads und PCs aus arbeiten können.
Von unseren zufriedenen Kund*innen
Jetzt können Kreative die Grenzen der Kreativität und Zusammenarbeit erweitern, während sie Aufgaben wie Videobearbeitung und AV-Synchronisierung ausführen und gleichzeitig (mit Splashtop) aus der Ferne auf gemeinsam genutzten Speicher und andere Hardware zugreifen, die sie benötigen.
Head of Partner Relations, Adobe Video
Von unseren zufriedenen Kund*innen
Künstler, die Wacom-Geräte in Postproduktions-Workflows verwenden, können Splashtop verwenden, um nahtlos und produktiv zu arbeiten, wenn sie nicht im Büro sind – ein großes Plus für den heutigen Remote-freundlichen Arbeitsplatz.
Director of Business Alliance and Partnership @ Wacom