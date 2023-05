Die beste Alternative zu HP Anyware (ehemals Teradici CAS).

Erleben Sie die hohe Leistung, die Sie benötigen, um auf allen Geräten (einschließlich Windows, Mac und Linux) aus der Ferne an komplexen Apps und riesigen Dateien zu arbeiten. Mit 4K-Streaming mit bis zu 60 fps (und iMac Pro Retina 5K-Streaming), der Möglichkeit zur Feinabstimmung von Einstellungen wie 4:4:4-Farbe und geringer Latenz – es ist keine Zauberei, aber es fühlt sich wirklich so an.