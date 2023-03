Begrüßung des neuen Chief Marketing Officer und VP of Sales von Splashtop, Amerika

Splashtop setzt unsere Entwicklung als Unternehmen fort und hat unsere allererste Chief Marketing Officer (CMO), Michelle Burrows, und unseren allerersten Vice President of Sales für Amerika, Grant Murphy, eingestellt.

Unsere Entscheidung, diese beiden neuen Positionen in unser Führungsteam aufzunehmen, berücksichtigt sowohl das, was Splashtop bereits erreicht hat, als auch, was wir tun müssen, um noch besser zu werden. Im vergangenen Jahr haben wir etwa 65 Millionen $ an neuen Finanzmitteln erhalten, wodurch unsere Bewertung über das Einhorn-Niveau von 1 Milliarde $ gestiegen ist; wir haben seit 2015 ein hohes Wachstum verzeichnet und sind gleichzeitig profitabel geblieben; wir haben unsere globale Reichweite erweitert und wir haben von Capterra eine atemberaubende Nutzerbewertung von 97 erreicht.

Diese beiden Positionen sind entscheidend, um unsere Ziele des kontinuierlichen Wachstums und der Verbesserung als Unternehmen zu erreichen. Deshalb war es wichtig, dass wir die besten Leute für diese Rollen auswählen. Ich bin zuversichtlich, dass wir die richtigen Entscheidungen getroffen haben.

Um diese beiden wichtigen Neuzugänge der Splashtop-Familie offiziell vorzustellen, habe ich mit ihnen beiden darüber gesprochen, warum sie bei Splashtop arbeiten wollen und wie sie ihre neuen Rollen angehen.

Mark Lee: Zuallererst, willkommen bei Splashtop! Kannst du ein bisschen darüber sprechen, wie du Splashtop siehst und warum du daran interessiert warst, zu uns zu kommen?

Michelle Burrows: Danke, Mark. Sobald ich anfing, mich ernsthaft mit dem aktuellen Geschäft von Splashtop zu befassen, wurde klar, dass sich das Unternehmen an einem Wendepunkt befindet. Mit starken Gründern, exzellenten Produkten, einer engen und herzlichen Kultur und namhaften und zufriedenen Kunden ist Splashtop bereit und bereit, richtig durchzustarten, und ich freue mich, Teil des Wachstumskurses des Unternehmens zu sein!

Grant Murphy: Splashtop ist während der Pandemie enorm gewachsen und bot die richtige Technologie zur richtigen Zeit für den plötzlichen Anstieg der Telearbeit auf der ganzen Welt. Jetzt ist es an der Zeit, dass das Unternehmen im vorgelagerten Markt expandiert, größere mittelständische Unternehmen erreicht und proaktivere Vertriebsansätze implementiert. Wie Michelle schon sagte, das ist eine wirklich aufregende Zeit, um Splashtop beizutreten.

Mark: Was sind deine grundlegenden Philosophien in Bezug auf deine jeweiligen Rollen als Marketingleiter und Vertriebsleiter?

Michelle: Marketingexperten sind Vordenker und Geschichtenerzähler darüber, warum und wie Menschen unsere Lösungen nutzen. Ich betrachte Marketing als strategische Strategie für das gesamte Unternehmen — von der allerersten Interaktion, die ein potenzieller Kunde mit uns hat, bis hin zur Customer Journey. Unsere Marke und wer wir als Unternehmen sind und wie unsere Lösungen Organisationen dabei helfen, effektiver zu arbeiten, müssen an jedem Berührungspunkt berücksichtigt werden.

Grant: Meine persönliche Verkaufsphilosophie ist, dass es wichtig ist, eine unterhaltsame Verkaufsorganisation zu haben. Der Verkauf ist sehr stressig, aber wenn du Spaß hast, kannst du die Begeisterung erzeugen, die nötig ist, um die Verkaufsdynamik aufrechtzuerhalten. Und natürlich, ich meine Spaß, der mit Rechenschaftspflicht einhergeht.

Mark: Ich weiß, dass ihr beide viel Wert darauf legt, eure Teams zu fördern. Kannst du ein bisschen über diesen Aspekt deiner Rollen sprechen?

Michelle: Du kannst ohne bemerkenswerte Leute keine bemerkenswerten Dinge tun, also bin ich sehr darauf bedacht, die richtigen Leute an Bord zu holen, sicherzustellen, dass sie alle in den richtigen Positionen im Team sind und an den richtigen Dingen arbeiten, und dann alle Hindernisse zu beseitigen, die sie daran hindern könnten, ihre beste Arbeit zu leisten.

Grant: Für die Art des Verkaufsansatzes, den ein Unternehmen wie Splashtop benötigt, ist es wichtig, dass die Verkäufer in meinem Team eine angeborene Neugier haben, damit sie die Fähigkeiten der Produkte und die Bedürfnisse der Kunden verstehen und wissen, wie wir sie zusammenbringen können, um unsere Verkaufsziele zu erreichen.

Mark: Ihr beginnt beide gleichzeitig mit Funktionen, die zusammenarbeiten müssen. Wie geht jeder von euch an die Beziehung zwischen Marketing und Vertrieb heran?

Michelle: Früher dachten die Leute an Marketing als die Leute, die Leads einbrachten und sie über den Zaun zum Vertrieb warfen oder die als Planer für Verkaufspartys fungierten. Aber so funktionieren die Dinge jetzt nicht, vorausgesetzt, sie haben es jemals wirklich getan. Heute müssen Marketing und Vertrieb einen Kreis bilden, keine Linie. Ich habe vor Jahren im Vertrieb gearbeitet und ich weiß, wie es ist, jeden Monat oder jedes Quartal bei Null zu beginnen, während die nächsten Kontingente vor mir liegen. Ich denke, dass das Marketing für die Verkaufszahlen genauso verantwortlich sein muss wie das Verkaufsteam.

Grant: Ich stimme Michelle zu, dass es wichtig ist, dass Vertrieb und Marketing im Gleichschritt arbeiten — die gleiche Botschaft definieren und beibehalten, damit wir das Unternehmen gemeinsam voranbringen können. Ich möchte auch ein weit verbreitetes Missverständnis korrigieren, das die Leute über den Verkauf haben, nämlich dass wir an der Bar hart arbeiten und hart feiern. Ich würde dieses Bild gerne ändern, um hart zu arbeiten und mit den Kindern hart zu feiern, weil die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben so wichtig ist.

Michelle: Das ist so wahr, Grant. Ich habe vor ein paar Jahren aus erster Hand etwas über die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben gelernt, als ich eine Position als VP of Marketing bei einem Fortune-50-Unternehmen antrat. Ich dachte, ich wäre beruflich angekommen, aber ich fühlte mich einfach aus dem Gleichgewicht geraten. Deshalb ist es wichtig, dass wir erkennen, dass wir alle auch außerhalb der Arbeit Verantwortung tragen.

Mark: Okay, hier ist eine lustige Frage für jeden von euch. Was ist deiner Meinung nach deine professionelle Superkraft?

Grant: Ich denke, ich mache ein paar Dinge im Vertrieb wirklich gut. Erstens kann ich gut herausfinden, wie man den quadratischen Stift eines Kunden in das runde Loch eines Unternehmens einpasst — indem man die Kundenbedürfnisse mit dem, was das Unternehmen anbietet, in Einklang bringt. Die zweite Sache ist, Leute zu motivieren. Meine ideale Situation ist, wenn, anstatt dass ich das Team mitschleppe, sie mich einfach ins Boot setzen und drängen.

Michelle: Ich denke, meine größte Superkraft wäre meine Fähigkeit, das richtige Team zusammenzustellen, um Unternehmen auf den nächsten Schritt zu bringen. Wie ich bereits sagte, ohne bemerkenswerte Menschen kannst du keine bemerkenswerten Dinge tun. Die andere Sache, in der ich gut bin und die ich in meiner Karriere mehrmals gemacht habe, ist das, was ich transformatives Marketing nenne, bei dem ein bestehendes Unternehmen auf eine Reihe von Ebenen angehoben wird. Es geht darum, dass Marke, Nachfrage und Produktmarketing auf dasselbe Ziel hinarbeiten.

Mark: Weißt du, eine weitere Sache, die ihr beide gemeinsam habt, ist, dass ihr beideSplashtop die ersten Remote-Worker seid — Michelle aus Denver und Grant aus Dallas. Wie findest du es, remote zu arbeiten?

Michelle: Ich habe einen Großteil meiner Karriere aus der Ferne gearbeitet, auch auf verschiedenen Kontinenten. Ich fühle mich also sehr wohl damit, in ein paar Zeitzonen zu arbeiten. Gleichzeitig denke ich, dass es wichtig ist, Beziehungen zu den Leuten in meinem Team aufzubauen, also werde ich einige Zeit persönlich bei Splashtop verbringen und diese informellen Gespräche führen, die bei geplanten Zoom-Anrufen schwieriger zu führen sind, die aber so wichtig sind, um einander wirklich kennenzulernen.

Grant: Noch einmal, Michelle und ich sind synchron! Ich arbeite seit 2001 aus der Ferne, obwohl ich sagen muss, dass Remote-Onboarding ein ungewöhnlicher Einstieg ist. Ich habe auch vor, Zeit am neuen und größeren Hauptsitz von Splashtop in Cupertino zu verbringen. Aber es ist nett, Telearbeit auf Führungsebene zu modellieren, wenn man bedenkt, in welchem Geschäft Splashtop tätig ist.

Mark: Vielen Dank für eure Zeit und im Namen aller Mitarbeiter von Splashtop ein herzliches Willkommen — und ich freue mich darauf, mit euch beiden zusammenzuarbeiten, um unser Unternehmen zu noch größeren Erfolgen zu führen.