Splashtop arbeitet mit Japans #1 -Softwarevertriebspartner zusammen — Sourcenext.

Der September war ein sehr geschäftiger Monat. Splashtop setzt seine globale Expansion durch unsere Einzelhandelspartnerschaft mit SOURCENEXT in Japan fort. Jetzt können zehn Millionen registrierte japanische Nutzer neue Annehmlichkeiten mit Splashtop von jedem Gerät aus überall und jederzeit nutzen.

Darüber hinaus wird es laut einem aktuellen Bericht von Cisco bis 2017 mehr als 10 Milliarden Mobilgeräte geben, die die Menschen privat und beruflich nutzen werden. Das rasante Wachstum von BYOD am Arbeitsplatz hat Unternehmen von heute vor große Herausforderungen gestellt. Mobile Mitarbeiter möchten auf ihren Mobilgeräten voll produktiv sein. Die Geschäftsanwendungen, die sie benötigen, sind jedoch nicht alle in mobilen Formfaktoren verfügbar. In meinem letzten Blogbeitrag auf SiliconAngle skizziere ich, wie Unternehmen diese Herausforderungen umgehen und trotz einer sich schnell verändernden mobilen Landschaft erfolgreich eine wirklich mobile Belegschaft unterstützen können.

Die drei Gründe, warum Unternehmen nicht so „mobil bereit“ sind, wie sie denken