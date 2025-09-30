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Splashtop's partnership with Sourcenext, Japan's top software distributor

Splashtop arbeitet mit Japans #1 -Softwarevertriebspartner zusammen — Sourcenext.

Splashtop Team
1 Minuten Lesezeit
Aktualisiert
Splashtop – Erste Schritte
Erstklassig bewertete Lösungen für Fernzugriff, Fernsupport und Endpunktverwaltung.
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Der September war ein sehr geschäftiger Monat. Splashtop setzt seine globale Expansion durch unsere Einzelhandelspartnerschaft mit SOURCENEXT in Japan fort. Jetzt können zehn Millionen registrierte japanische Nutzer neue Annehmlichkeiten mit Splashtop von jedem Gerät aus überall und jederzeit nutzen.

Darüber hinaus wird es laut einem aktuellen Bericht von Cisco bis 2017 mehr als 10 Milliarden mobile Geräte geben, die Menschen für ihr Privat- und Berufsleben nutzen werden. Das rasante Wachstum von BYOD am Arbeitsplatz hat erhebliche Herausforderungen für heutige Unternehmen geschaffen. Mobile Mitarbeiter möchten auf ihren mobilen Geräten voll produktiv sein; jedoch sind die geschäftlichen Anwendungen, die sie benötigen, nicht alle auf mobilen Formfaktoren verfügbar. In meinem kürzlichen Blogbeitrag auf SiliconANGLE skizziere ich, wie Unternehmen diese Herausforderungen meistern und eine wirklich mobile Belegschaft trotz einer sich schnell verändernden mobilen Landschaft erfolgreich unterstützen können.

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