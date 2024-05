Susan Li

VP für Produktmanagement

Susan Li verfügt über mehr als 20 Jahre Produkt- und Führungserfahrung in den Bereichen Cybersicherheit und Netzwerke. Als Vizepräsidentin für Produktmanagement bei Splashtop leitet sie Produktstrategien und Roadmaps für Splashtop Secure Workspace. Bevor sie zu Splashtop kam, hatte sie leitende Positionen bei verschiedenen Anbietern von Unternehmensprodukten und -diensten inne, darunter Anomali, ArcSight/Hewlett Packard Enterprise, Ciena und AT&T. Susan hat eine Leidenschaft für Cybersicherheit und engagiert sich für die Stärkung der Cybersicherheit für KMU. Sie hat einen Master of Science in Wirtschaftsingenieurwesen von der Dalhousie University in Kanada. Als Fürsprecherin für Frauen ist Susan eine aktive Mentorin und Verfechterin der nächsten Generation weiblicher Führungskräfte im Bereich Cybersicherheit.