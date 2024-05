Mark Bautista

Leitender Direktor des US-Vertriebs

Bevor er zu Splashtop kam, war Mark 12 Jahre lang in der Kommunikationsbranche bei 8x8, Inc. tätig, wo er Vertriebsteams aufbaute und skalierte. Er kam zu 8x8 in einer Wachstumsphase, in der sie 80 Millionen $ pro Jahr verdienten, und war für den Aufbau leistungsstarker Vertriebsteams verantwortlich. Im Jahr 2023 überstieg der Jahresumsatz von 8x8 744 Millionen $. Seine Führungserfahrung sammelte er in der Leitung von transaktionalen Account Executive- und Account Management-Teams. Er hat gelernt, dass leistungsstarke Vertriebsteams sich selbst zur Rechenschaft ziehen und gemeinsam das Teamziel erreichen. Mark erhielt seinen Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft von der San Francisco State University. Außerhalb der Arbeit verbringt Mark die meiste Zeit mit seiner Familie. Er ist ein begeisterter Sportfan und unterstützt die 49ers, Warriors, Giants, Sharks und Barracudas. In seiner Freizeit boxt Mark gerne, trainiert gerne, holt MMA nach und ab und zu Bourbon.