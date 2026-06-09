對企業而言，幾乎沒有什麼比數位安全更重要。員工必須能夠安全且有效率地登入其帳戶、裝置和網路，同時所有內容都必須受到保護，防止入侵者或惡意行為者滲透。PKI 憑證是網路安全中常見的工具，但不是每個人都知道它們是什麼、如何運作，或是與傳統密碼相比有何不同。
公開金鑰基礎建設（PKI）是一種可讓您基於安全目的對資料進行加密與簽署的系統。PKI 憑證則會以數位方式驗證使用者身分，確保帳戶、裝置或服務的安全使用。PKI 提供更安全的方式，讓已知使用者能安全地連接公用系統（如網頁）以及私有系統（如 VPN、Wi-Fi® 和其他形式的多因素驗證（MFA）系統）。
對現代企業來說，使用者名稱和密碼正逐漸成為過去式。與此同時，PKI 憑證正變得越來越普及且更具成本效益，讓企業更有理由捨棄標準的使用者名稱與密碼，改用其他驗證機制。
認證很容易遭到駭入
雖然密碼和類似的認證是不錯的起點，但良好的安全性還需要更多。只有單層安全防護的帳戶，很容易受到外部人員與機器人攻擊，他們可能在幾分鐘內就猜出密碼。
另一方面，PKI 憑證採用業界等級的加密技術，以及標準的 Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP)。這提供了一種簡單且安全的方式，可用於裝置註冊��及後續驗證，不像密碼那樣容易遭到駭入或竊取。
PKI 可減少人為錯誤情況
人為疏失是最難防範的弱點之一，而駭客也深知這點，因此針對個人的攻擊日益增加，例如網路釣魚或中間人（MITM）攻擊。這些中間人攻擊是指外部人士攔截雙方之間的通訊。例如，當員工不小心點擊網路釣魚電子郵件中的連結時，MITM 可能會取得該電子郵件帳戶，甚至裝置的存取權。
另一方面，透過 PKI 的公鑰／私鑰組合，能提供多層級的安全防護。因此，即使攻擊者取得公開金鑰，也無法派上用場，因為他們仍需要私密金鑰才能解碼資料並理解訊息內容。
用 Wi-Fi® 減少 IT 相關問題
在沒有 PKI Certificates 和 SCEP 的情況下，任何人都可能將 Wi‑Fi® 網路的使用者名稱和密碼提供給其他人。這會導致不明使用者在未經知情與授權的情況下持續使用您的網路。
PKI 憑證可完全取代 Wi-Fi® 密碼，且僅向選定的使用者群組提供網路存取。例如，Foxpass 的 SCEP 作為我們 Advanced RADIUS 的一部分，可協助選定的使用者輕鬆將其裝置註冊，讓您能追蹤哪些使用者可存取您的 Wi-Fi® 網路。
除了能輕鬆授予網路存取權限外，您也可以在 Foxpass Console 中撤銷任何使用者的 SCEP 憑證，輕鬆取消其存取權限。
各種規模的企業都能使用 Foxpass 的 Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP)，快速保護其 Wi-Fi® 網路安全。這是全託管服務，且容易導入，因此組織能以最少的麻煩保護其網路。
此外，Foxpass SCEP 憑證每 5 年才會到期，而一般憑證每年都會到期，因此可減少 IT 團隊每年的管理麻煩。
有了像 Foxpass 的 PKI 管理／SCEP 系統，您就能在��不造成員工或 IT 團隊不便的情況下，持續保護 Wi-Fi® 網路安全。如需更多資訊，請預約產品展示，或透過 help@foxpass.com 與業務代表聯繫。
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