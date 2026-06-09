在現今的科技世界中，安全問題與資料外洩正變得愈來愈常見，令人憂心。每天都有更多資料外洩的新聞傳出，報告指出每天有 700 萬筆資料記錄遭到洩露。
雖然許多組織會向外尋找這些資料外洩的根本原因，但問題通常出在內部。不完善的存取控制機制可能會（而且確實經常會）導致存取控制遭到破壞。
大多數組織都會部署完善的存取控制系統，以防範資料外洩。然而，這些系統有時可能存在巨大弱點，讓災難有機可乘。
有時候，存取控制在書本上看起來很有效，但在實際情境中可能毫無用處。在其他情況下，存取控制遭到破壞的幕後黑手可能是惡意員工。無論原因為何，這些漏洞都可能帶來災難性的後果。
有幾種類型的存取控制漏洞，可能讓組織運作陷入癱瘓，並使寶貴資訊暴露給窺探者。讓我們來看看常見的存取控制漏洞類型，並了解 Foxpass 如何協助防範這些問題。
權限濫用
員工最清楚敏感資料的確切位置，以及存取控制機制中的漏洞。因此，存取控制遭到破壞最嚴重的其中一種類型，往往是由組織內部員工所造成。
即使已為組織部署最完善的存取控制系統，惡意員工仍可能輕易濫用其權限，取得組織最關鍵資料的存取權。
即使使用標準使用者權限，使用者仍可存取在該使用者帳戶下執行的所有程序記憶體。從那時起，員工就能輕鬆將惡意程式碼整合到使用者程序中、存取系統後門、攔截按鍵輸入，並修改瀏覽器中的內容。
標準使用者權限已足以讓使用者下載外掛程式，並將後門程式和鍵盤側錄程式整合到系統中。
因此，權限濫用是最常見且最危險的存取控制違規類型之一，需要加以監控。
過失
疏忽是另一種內部存取控制漏洞，會對組織造成威脅。
人們總是會犯錯。因此，合理的推論是：即使是具備公司資料管理權限的人，也可能在資料處理上犯下愚蠢的錯誤。管理階層或員工若對安全議題抱持輕忽態度，在許多情況下都曾造成災難性的後果。
讓重要資料或設備處於無人看管狀態，也是人們常犯的另一個嚴重錯誤，可能導致組織內部發生安全事件和資料外洩。
心懷不軌的員工或企圖窺探的外部人士可能會利用這種疏忽，存取組織的重要資料，並對安全性造成嚴重威脅。
網域攻擊
網域帳戶是組織內大多數企業使用者所使用的帳戶。這些帳戶可讓使用者存取企業網路的網路服務，而且通常預設會提供這些網路服務的存取權限。
因此，如果受感染的使用者或惡意內部人員能存取企業資料庫，就很容易造成企業資料外洩。
網域存取與授權也會讓攻擊者得以存取使用者的網路磁碟和網路資料夾、共享內部資源，甚至進一步取得同一網路中其他工作站的存取權。
在有效連線期間，攻擊者可輕易利用遠端存取、SVN、FTP、TFS、GIT 和 SSH 等網路服務，入侵具備較高權限使用者的工作站。
因存取控制機制不佳導致的外部入侵
存取控制機制不佳，可能會讓外部人士未經授權�存取組織資料。外部入侵通常可直接歸因於缺乏適當的存取控制機制。
有時，組織內的管理員權限可能缺乏妥善監控。在其他情況下，組織內使用的第三方應用程式也可能引入漏洞與安全性破口。攻擊者可輕易利用這些漏洞入侵組織的重要資料。
意外的網頁暴露
如今，組織正將越來越多的資料遷移到雲端。然而，隨著雲端架構的引入，關鍵資訊意外暴露於網路的可能性也大幅提高。雲端安全至關重要，尤其是在組織將敏感資訊儲存在雲端，且雲端存取需要嚴格管理與監控的情況下。
遠端工作者資料外洩
如今，遠端工作者對企業而言往往至關重要。不幸的是，遠端工作者遭受資料外洩的情況也變得越來越常見。
有些員工是長期遠端工作，而有些員工則只是偶爾如此。雖然遠端工作能提升生活品質與生產力，但也可能對組織安全帶來代價。
遠距工作在兩種情況下可能會對組織安全構成威脅：
首先，遠端工作者可能會使用不安全的網際網路連線來存取工作系統。使用家用網路時，這個問題的影響較小；但當遠端工作者透過公共 Wi-Fi® 存取工作系統時，風險就會被放大。
有能力的駭客很容易透過公共 Wi-Fi® 存取後門、安裝鍵盤側錄程式，並損害受害者的電腦。
另一項安全威脅，是遠端工作者的裝置遭竊。如果受害者已登入工作帳戶，能力高強的駭客取得敏感資料存取權的可能性就會大幅提高。
Foxpass 如何提供協助
面對組織當前遭遇的各種威脅與漏洞，網路安全的重要性比以往任何時候都更高。企業需要一套既能保護其網路和使用者，又能提供其網路安全遠端存取的解決方案。
這時，Foxpass 就派上用場了。Foxpass 提供進階存取控制，讓組織能夠強力控管使用者可存取其網路的哪些內容，將未經授權的使用者阻擋在外。Foxpass 使用雲端 RADIUS、PKI、雲端 LDAP 和 SSH Keys 來管理哪些裝置可以連接並監控存取，以支援安全性並符合 IT 合規要求。同時，使用者帳戶也會透過多重要素驗證（MFA）加以保護，以防止未經授權的存取。
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