老實說：要記住帳戶、裝置、網路和網站的多組密碼，真的很讓人頭痛。因此，人們經常重複使用並共用密碼，也就不足為奇了。事實上，密碼管理公司 LastPass 進行的一項研究發現，95% 的受訪者曾與他人分享多達 6 組密碼，而且 59% 的人會重複使用密碼。
在職場中，調查結果也沒有比較樂觀，因為有 61% 的人更可能分享工作密碼，而不是個人密碼。
在 LastPass 的研究中，組織內分享密碼的主要原因包括：因應緊急情況、共享團隊帳號，以及將工作委派給他人。
然而，共用密碼會帶來許多風險，員工需要了解這些風險。有鑑於此，接著來看看密碼共享的風險，以及如何安全地加以應對。
安全性網路漏洞事件太常見了
人們常因為在建立和儲存密碼時感到不知所措，而重複使用密碼。這代表職場中存在不良的密碼使用習慣，而這可能帶來比許多人所意識到更大的威脅。
"密碼已經過時了，既讓使用者感到困擾，也讓 IT 團隊頭痛，而且還很難記住，"安全公司 Cylance 的首席安全與信任官 Malcolm Harkins 表示。他在說明為什麼不良的密碼習慣會如此容易養成時��，說了這番話。
總體來說，要確保密碼安全需要投入時間與心力，而這往往正是讓系統暴露於攻擊風險的根本原因。直接消除系統與網路可能遭到入侵的途徑，是最佳實務做法。
然而，忽視密碼安全可能會導致嚴重後果。例如，有個不幸的後果可見於Dropbox 員工重複使用密碼，導致 6,000 多萬筆使用者認證資料遭竊。
透過採取更強化的安全措施，例如在新進員工到職培訓期間教導他們絕不要重複使用相同的登入認證，您就能防止代價高昂的安全漏洞。
擺脫手動存取管理流程
談到員工到職與離職流程時，企業安全的關鍵在於找到最適合完成這項工作的工具。例如，使用自動化安全工具，是在不增加員工負擔的情況下維持安全性的便利方式。這讓使用者更容易登入其帳戶和網路，無需記住多組密碼，也能降低密碼落入不法分子手中的風險。
當您自動化 AWS 或 Google 網路伺服器的安全性時，就能為團隊節省時間與成本。此外，這也帶來多種好處，包括：
降低員工共用密碼的風險。
因為不必從零開始建置而節省成本。
預防高成本的網路安全漏洞。
在員工到職或離職流程中，省下數百小時的時間。
Foxpass 為企業同時節省時間與成本
有了 Foxpass，只需一組密碼，全部都會連結到使用 G Suite 或 O365 的主要員工登入帳號。這可減少記住多組密碼的需求，並杜絕分享密碼的可能性，進而保障帳戶安全，同時仍讓使用者能輕鬆��登入。
Foxpass 是適用於基礎架構的單一登入方案，讓員工能輕鬆存取，也讓 IT 團隊因強大的網路安全防護而更加安心。
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