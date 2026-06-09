在 Splashtop 和 Foxpass，我們持續創新，並不斷尋找新方法來協助保護您的網路安全。因此，我們很高興正式宣布，過去幾週我們已推出一些新的 Foxpass 功能：
用戶端部署
除了私有託管與一般雲端部署外，我們現在也正式提供透過 Docker containers 的 on-premises 部署。對於因 PCI 合規要求或需處理特別敏感資料而必須採用此方式的組織而言，內部部署是很好的選擇。
如果貴組織需要 Foxpass on-premises 部署，請透過 help@foxpass.com 與我們聯絡，立即開始使用。
子網域支援
我們也新增了對多個網域的支援。只要在 Config 頁面啟用「Subdomain Support」，即可跨多個網域管理使用者。
更多目錄同步選項
我們已建立專屬的同步頁面，方便靈活搭配使用者與群組同步設定。現在可與 Google、Office 365、Okta 或 Bitium 同步，讓目錄與權限管理更加輕鬆！
Unicode 支援
我們現在在所有介面和端點全面支援 Unicode。Unicode 是一種字元編碼標準，旨在支援任何可數位化書寫系統中的文字使用，包括超過 100 種文字系統、常見符號與標點，以及數千個 emoji。加入 Unicode 支援，讓使用者更容易使用偏好的語言。
Binder 密碼更新
現在可以手動重新整理 LDAP Binders 的密碼。無論為什麼需要變更密碼，只要前往 Binder 並點選「Reset Password」，就能輕鬆完成。
升級安全性
準備好保護網路，防止未經授權的使用者存取，同時讓員工也能輕鬆便利地存取了嗎？按這裡，了解 Foxpass 如何協助避免代價高昂的安全錯誤：
現在就開始使用 Foxpass！
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