我們持續努力開發全新且更強大的功能，讓 Foxpass 使用體驗更上一層樓。因此，我們很高興正式宣布：過去幾週已陸續推出一些新功能，另外還有一些即將推出、目前處於 Beta 階段的功能。
Microsoft Office 365
Microsoft Office 365 支援就在這裡！如果貴組織使用 Office 365，只需在 Foxpass.com 註冊或登入即可。也可以從Config頁面設定 Foxpass 與 Azure AD 同步。
Foxpass VPN
如果您本月稍早錯過了這則消息：我們已在 AWS Marketplace 發布 VPN AMI！請在此處閱讀公告，並在此處了解為什麼需要使用。
OpenVPN 錯誤修正
OpenVPN 的 LDAP 擴充功能有一個已知錯誤，在遇到連接問題和逾時時會導致當機。我們已為 Ubuntu 14.04 建立更新的套件，修正了這個問題。您可以從 launchpad 這裡 下載套件。
Bitium 使用者與群組同步
我們已新增可從 Bitium 持續同步到 Foxpass 的設定功能。如果啟用 Bitium 同步，所有使用者和群組都會自動同步。前往 Directory Sync 頁面開始使用。
委派驗證豁免
現在可以將特定使用者排除於委派驗證之外。這對於未儲存在目錄中的遠端或機器帳戶尤其實用。
此外，您也可以檢查記錄檔，查看是否也有委派驗證錯誤回報相關的錯誤。
使用者資料表排序
現在可以依欄標題排序使用者表格。只要按一下標題列，即可排序該欄，或反向排序。
非網域使用者
如果有使用者沒有您網域中的電子郵件帳號，現在也可以將其新增至您的組織。不過，仍需由管理員手動管理。管理員可從使用者頁面的「動作」下拉式選單中，手動設定使用者密碼和 SSH 金鑰。
如果已啟用委派驗證，即可在 Config 頁面使用我們新的委派豁免功能，將這些使用者排除在外。
升級安全防護
想在提升網路安全性的同時，讓已授權使用者也能輕鬆連接嗎？按這裡，了解 Foxpass 如何協助避免代價高昂的安全錯誤：