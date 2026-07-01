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新功能 - 2016 年 6 月與 7 月

Foxpass Team
閱讀時間：2 分鐘
更新
開始使用Foxpass
透過識別式和憑證式驗證保護您的 Wi-Fi 和網路
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我們持續努力開發全新且更強大的功能，讓 Foxpass 使用體驗更上一層樓。因此，我們很高興正式宣布：過去幾週已陸續推出一些新功能，另外還有一些即將推出、目前處於 Beta 階段的功能。

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 支援就在這裡！如果貴組織使用 Office 365，只需在 Foxpass.com 註冊或登入即可。也可以從Config頁面設定 Foxpass 與 Azure AD 同步。

Screenshot of Foxpass's sign in with Office 365 feature

Foxpass VPN

如果您本月稍早錯過了這則消息：我們已在 AWS Marketplace 發布 VPN AMI！請在此處閱讀公告，並在此處了解為什麼需要使用。

OpenVPN 錯誤修正

OpenVPN 的 LDAP 擴充功能有一個已知錯誤，在遇到連接問題和逾時時會導致當機。我們已為 Ubuntu 14.04 建立更新的套件，修正了這個問題。您可以從 launchpad 這裡 下載套件。

Bitium 使用者與群組同步

我們已新增可從 Bitium 持續同步到 Foxpass 的設定功能。如果啟用 Bitium 同步，所有使用者和群組都會自動同步。前往 Directory Sync 頁面開始使用。

Screenshot of the Bitium synchronization feature

委派驗證豁免

現在可以將特定使用者排除於委派驗證之外。這對於未儲存在目錄中的遠端或機器帳戶尤其實用。

此外，您也可以檢查記錄檔，查看是否也有委派驗證錯誤回報相關的錯誤。

Screenshot of the password authentication delegation feature

使用者資料表排序

現在可以依欄標題排序使用者表格。只要按一下標題列，即可排序該欄，或反向排序。

A screenshot of Foxpass's user table sorting

非網域使用者

如果有使用者沒有您網域中的電子郵件帳號，現在也可以將其新增至您的組織。不過，仍需由管理員手動管理。管理員可從使用者頁面的「動作」下拉式選單中，手動設定使用者密碼和 SSH 金鑰。

如果已啟用委派驗證，即可在 Config 頁面使用我們新的委派豁免功能，將這些使用者排除在外。

A screenshot highlighting non-domain users

升級安全防護

想在提升網路安全性的同時，讓已授權使用者也能輕鬆連接嗎？按這裡，了解 Foxpass 如何協助避免代價高昂的安全錯誤：

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