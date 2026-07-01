本月，Foxpass 推出了大家期待已久的新功能：單一登入（SSO）。SSO 可讓使用者只需登入一次（例如登入其身分識別提供者網路），之後便可重複使用這些資訊，讓使用者登入各種服務提供者，例如 AWS 或 Google workspace。
如今，許多組織會使用各式各樣的雲端服務和第三方 Web 應用程式，這也讓員工每次需要登入這些雲端服務時，都得輸入使用者名稱／密碼並完成多重要素驗證（MFA），整個流程變得更加繁瑣。至於 Foxpass 使用者，我們的 SSO 免除了在不同帳戶之間不斷切換的麻煩。如果已透過 Foxpass 登入，只要按一下按鈕，即可登入其他服務供應商。
Foxpass SSO
Foxpass 全新的 Single Sign-On (SSO)提供多項優點與功能，包括：
登入多個服務供應商時，節省時間與心力。
支援網頁式與終端機式使用者聯合身分驗證。
可針對指定的 SSO 服務提供者，授予特定使用者或群組存取權限的能力。
透過取得臨時存取認證，確保對服務供應商的存取安全。
目前支援的服務供應商包括 Amazon Web Services (AWS)、Google Workspace 和 Github。
Amazon Web Services 的單一登入
Foxpass 的 SSO 提供快速且安全的方式，可存取 AWS UI Console 和 AWS Command Line Utility。使用者可透過 Foxpass SSO 存取這些項目，無需擁有實際帳戶，只要取得由管理員產生的臨時認證即可。
透過 SSO 的暫時存取，相較於在主機上儲存預先產生的使用者存取認證，能更妥善保護帳戶安全。管理員可依需求將暫時存取認證設定為在一小時後或更久到期。
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