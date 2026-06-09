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特權存取管理 (PAM) 適用於 HR 與工程團隊 - Foxpass 如何提供協助

Foxpass Team
閱讀時間：3 分鐘
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身為人資管理員或經理，在員工到職與離職流程中，有許多規範需要考量。每當有人成為團隊成員時，就會接觸到敏感資訊，那麼該如何確保這些資訊始終安全無虞？

在這裡，我們將探討像 Foxpass 這樣的特權存取管理 (PAM)系統，如何協助防止前任與現任員工造成資料外洩。

員工離職交接：

人力資源團隊持續為新進員工辦理到職與離職流程。但當員工離開公司時，也會帶走帳號登入資訊、Wi-Fi® 密碼，以及入口網站／終端入口等寶貴資訊。根據 Forbes 指出，不當的員工離職流程可能導致重大的網路安全風險，例如資料遺失、違反 IT 合規、機密性中斷、資料外洩、聲譽受損，以及浪費支出。

我們的 Cloud-Hosted LDAP 是員工目錄，可將認證和存取權限集中管理，協助員工到職與離職流程。這有助於使用者清楚掌握哪些人擁有權限、哪些人沒有權限，從而避免造成安全漏洞的高風險因素。

員工導入

相較於透過惡意軟體等手法入侵的第三方網路犯罪分子，目前員工造成資料外洩的風險甚至更高。根據 Security Intelligence，超過 75% 的安全漏洞事件來自內部威脅。因此，團隊也必須考量如何管理企業內部人員的存取權限。

雲端託管 Radius 可為個別使用者指派權限。這讓管理員重新掌握主導權，可依需求授予或移除員工對帳戶或裝置的存取權限。

另一種解決方案是單一登入（SSO）。這可讓員工透過一次登入自動登入所有帳戶。身為管理員，您也可以在員工使用完帳戶後，透過 SSO 提供或撤銷其登入認證。

此外，零信任安全性模型有助於確保所有使用者在存取網路或資源之前，都先完成驗證並獲得授權。雖然這需要定期重新驗證，但這是一種安全的模式，可將存取權限限制在明確獲得授予的人員。

結論：PAM 作為萬用終極解決方案

特權存取管理 (PAM) 讓 HR 團隊更輕鬆管理存取與安全，同時降低潛在威脅帶來的風險。Foxpass 提供適合企業使用的雲端託管 LDAP、Radius 和 SSO，協助保護資訊，避免曾經擁有存取權限的人員接觸到這些資訊。如果在人資工作流程中使用 Google WorkspaceOktaOffice365 ，現在也可與這些服務整合。

深入了解 Foxpass 的功能，以及如何在 HR 與 IT 團隊中導入更完善的安全協定，以防止潛在的資料外洩。

Wi-Fi 是 Wi-Fi Alliance® 的商標

升級安全性

想在讓存取更輕鬆的同時，保護網路免受威脅與未經授權的使用者存取嗎？按這裡，了解 Foxpass 如何協助避免代價高昂的安全錯誤：

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