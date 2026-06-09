Foxpass 和任何優秀的 DevOps 或 IT 工具一樣，旨在為企業同時節省時間與成本。透過提升安全性、自動化與效率，讓目錄管理更輕鬆，並降低開發負擔。
所以，讓我們花點時間來看看 Foxpass、它的功能，以及它能為企業帶來哪些節省，讓初期投資十分值得。
安全
Foxpass 為貴公司帶來的最大好處，是能提升整體安全性。Foxpass 透過阻擋未經授權的使用者存取，保護基礎架構中最敏感的部分，同時不會為已核准的使用者增加不必要的阻礙。一般來說，安全性提升所帶來的好處可能難以量化，但不妨想想看：存取主機的價值有多大？您的原始碼？內部工具？
Foxpass 可透過限制 Wi-Fi 和 SSH 主機的存取權限，僅允許持有有效認證的在職員工存取，從而防止對這些系統的非法存取。如果使用共用認證，每當有人離職或合約到期時，都必須記得輪替認證並更新主機。任何手動流程都可能帶來安全風險，尤其是在規模擴大時。
Foxpass 讓輪替員工的 SSH 金鑰與密碼變得輕鬆簡單。同時，它會記錄所有 LDAP 和 RADIUS 登入嘗試，以檢查是否有惡意活動，確保網路安全。
自動化
Foxpass 也有助於自動化標準管理工作。想想看，為主機新增或移除一位使用者要花��多少時間——不論是手動管理 SSH 存取，還是使用 Puppet 或 Chef 指令碼，每次人員數量變動時，都必須重複這個流程。每次有人到職或離職，這些繁瑣雜務都會佔掉不少工作時間。
當實習生或約聘人員只會待上幾個月時，這尤其可能成為一個棘手的問題。如果設定好他們需要花上幾天時間，那就表示在這段期間內，他們將有相當多的時間無法完成工作。
有了 Foxpass，完成設定所需的時間，就跟建立電子郵件帳戶一樣快。
另外，也請想想當您更改 Wi-Fi® 密碼 時會發生什麼事；您需要通知公司裡的每一個人，然後等所有人更新他們的用戶端。像這樣的小干擾，整天下來在工作日中也會一點一滴累積起來。
透過 Foxpass，每個人都使用自己的個人密碼登入 Wi-Fi®。Foxpass 可協助自動化 SSH 金鑰、密碼和主機權限管理；如果這樣還不夠，它也提供簡單易用的 API，方便在此基礎上進一步建置。
效率
對大多數軟體開發人員而言，使用 LDAP 或 RADIUS 並不是標準工作。他們對這些協定不熟悉，導致專案耗時更長、除錯更困難，整體開發速度也隨之放慢。花在開發上的這些時間，會讓團隊分心，偏離公司核心重點。
讓工程師投入內部專案，會降低整體效率，並拖慢面向客戶功能的開發。您不會為了做一張辦公桌就去砍一棵樹，那又何必要求開發人員自行建置 LDAP 或 RADIUS 伺服器？Foxpass 的全部重心都放在確保 LDAP 和 RADIUS 伺服器全年無休、24/7 穩定運作。
此外，Foxpass 可隨著流量成長而擴展。我們把系統正常運作時間視為首要任務，當您啟動新��伺服器時，也能因應負載高峰。我們的待命團隊專注於維護這些伺服器，因此工程團隊無須分心處理。
如果訂閱我們最大的標準方案（可支援最多 50 位工程師和 200 位員工），Foxpass 每年費用只要 $3,000。根據 engineerworth.com 非常保守的估算，如果 50 位工程師中的其中一位，一整年只花一個工作週來設定、配置及維護一台最基本的 LDAP 伺服器，成本都會高於訂閱 Foxpass。這項估算也未納入主機託管成本，而這筆費用每年至少可能高達數百美元。
此外，還必須確保負責維護此系統的工程師持續留在公司，因為未來的管理員將需要花很多時間熟悉它並維持其正常運作。自行內部建置的成本很快就可能超過帶來的效益。
Foxpass 讓您不必再費心處理 DIY LDAP 和 RADIUS 伺服器，並以超值價格為安全性帶來安心！
不論從哪個角度來看，Foxpass 都能為企業帶來顯著效益與可觀的成本節省。有了 Foxpass，就能保護網路安全、節省時間，並提升整個企業的營運效率，所以還在等什麼？立即開始 30 天免費試用！對於工程師少於 5 位、且員工總數不超過 10 人的公司，我們甚至提供免費方案。
Wi-Fi 是 Wi-Fi Alliance® 的商標