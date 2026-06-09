安全性與便利性之間，往往很難取得平衡。如果讓驗證變得太容易，駭客和其他惡意人士就可能趁虛而入；但如果流程太複雜，則會犧牲生產力，還可能把員工逼瘋。Secure Shell (SSH) 金鑰有助於取得這種平衡，為自動化流程提供安全驗證，並實作單一登入。
有鑑於此，讓我們來了解 SSH 金鑰、它們的用途，以及 Foxpass 如何提供易於使用、方便存取的 SSH 金鑰管理……
什麼是 SSH 金鑰？
SSH 金鑰是使用者驗證方法中，可取代使用者名稱與密碼的另一種選項。它主要是透過向服務提供經過加密的檔案，而不是文字型密碼來使用。
SSH 金鑰的存取認證會透過 Secure Shell 通訊協定交換，這是未加密 Telnet 的安全替代方案。SSH 金鑰使用密碼編譯技術，確保與遠端伺服器之間的所有通訊皆以加密方式進行。
這可提供一種安全機制，用於驗證遠端使用者、將輸入內容從用戶端傳輸至主機，並將輸出內容中繼回用戶端。
實務上，每位使用者都會產生自己的 SSH 金鑰配對，將私鑰保留在自己的裝置上，並將公鑰安裝到需要存取的伺服器上。
SSH 金鑰如��何使用？
SSH 金鑰類似密碼，因為它們會授予使用者存取權限，並協助驗證其身分，以判定誰可以存取哪些系統。SSH 金鑰可建立安全連接並加密資料，讓使用者能安全登入並安心工作，不必擔心遭到攔截。
因此，SSH 在登入（即使是遠端登入）、傳送資料及檔案傳輸時，能提供高度的安全性與機密性。
SSH 金鑰主要用於登入 Linux 伺服器。這些伺服器在幕後運作，為大多數網站和應用程式提供支援。
軟體工程師需要持續登入這些伺服器，以部署程式碼、修正錯誤，並進行設定。SSH 金鑰讓他們能輕鬆存取伺服器，不必一直登入和登出，同時維持驗證，確保效率與安全性。
SSH 金鑰管理
然而，SSH 金鑰也可能帶來新的挑戰，因為管理大量金鑰可能是個棘手的過程。當企業未能為金鑰式存取建立佈建與終止流程，或沒有記錄是誰為哪些項目佈建金鑰時，就可能引入新的安全風險。
因此，在佈建 SSH 金鑰時，SSH 金鑰管理對於確保安全性至關重要。SSH 金鑰管理包括：
管理身分與認證
佈建及終止 SSH 金鑰
制定事件回應與災難復原計畫
透過妥善管理 SSH 金鑰，您可以確保使用者快速取得工作所需的金鑰與認證、管理誰能存取哪些資源，並在不再需要時移除認證，進而維持系統安全。
為什麼 Foxpass 是絕佳的手動 SSH 金鑰管理替代方案
如果需要一套強大的 SSH 金鑰管理解決方案，Foxpass 提供最簡單且最安全的方式來管理 SSH 金鑰，並確保伺服器安全。Foxpass 的 SSH 金鑰管理功能讓工程師可將自己的公開金鑰新增至 Foxpass，並從自己的電腦登入已啟用 Foxpass 的 Linux 機器，實現自助式 SSH 金鑰管理。
此外，Foxpass 還提供多項功能，讓 SSH 金鑰管理變得更輕鬆，例如暫時存取和以模式為基礎的主機比對。這可提供高效且安全的存取管理與控制，並可與您的 SSH 金鑰無縫搭配運作。
這只是 Foxpass 以實惠、易於採用的價格提供企業級安全性的眾多方式之一。有了 Foxpass，您可以在不犧牲速度與效率的情況下，確保網路和裝置安全。
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