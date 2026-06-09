各組織至今仍持續受到一種近 20 年前就已出現的 Wi-Fi 駭客技術所害，也就是所謂的 evil twin attack。這次攻擊是中間人攻擊（MitM）的一個絕佳範例。儘管惡意雙胞胎攻擊廣為人知，但若沒有足夠的安全措施，仍然難以防範。
這篇部落格深入探討惡名昭彰的 GRU 駭客事件，俄羅斯駭客如何利用 evil twin attack 入侵 Wi-Fi 網路，並從知名組織中擷取敏感資料。接著，我們將探討以憑證為基礎的 Wi-Fi RADIUS 解決方案如何能降低這次攻擊的影響。
Evil Twin 攻擊是如何運作的？
設置方式： 網路犯罪者建立一個名稱（SSID）與合法網路極為相似的冒用 Wi-Fi 網路。這個仿冒的 SSID 看起來可能一模一樣，但這個惡意網路是專門設計來進行欺騙的。
誘捕獵物：尋找網際網路存取的毫無戒心使用者會看到這個偽冒網路並連接到它，以為那就是真正的網路。
資料攔截：一旦連接後，使用者的所有資料流量，包括登入認證、財務明細及個人通訊等敏感資訊，都會流經攻擊者的惡意網路。
隱蔽與規避：攻擊者持續隱藏行蹤、避免引起懷疑，並在受害者毫未察覺自身處境危險的情況下，悄然擷取資料。
Wi-Fi 間諜現形：GRU 駭客事件揭露
根據 SCEPlicity.org，全球近日得知一起備受矚目的駭客攻擊事件，據稱是俄羅斯軍事情報機構 GRU 內部的駭客透過部署惡意雙胞胎存取點（AP）所為。
攻擊者發動這些攻擊，以攔截透過 Wi-Fi 網路傳輸的敏感資料。他們的目標包括位於 Colorado、Brazil、Canada、Monaco 和 Switzerland 的知名反禁藥機構，以及 Westinghouse Electric Company 的核電營運部門、位於 Switzerland 的 Spiez 化學檢測實驗室，還有位於 Netherlands 的 Organization for the Prohibition of Chemical Weapons。
俄羅斯駭客的作案手法既精密又大膽。他們會把車輛停在目標建築物附近，並將其改造成作業據點。車內裝有一整套對此次攻擊至關重要的工具，包括電池、Wi-Fi Pineapple、高增益定向 Wi-Fi 天線、4G 數據機，以及一台具備儲存功能的小型電腦。
憑證式 Wi-Fi RADIUS 驗證的角色
組織必須採用進階安全措施，以降低 evil twin 攻擊帶來的威脅，並強化 Wi-Fi 網路安全。以憑證為基礎的 Wi-Fi RADIUS 驗證解決方案，是抵禦這些複雜網路威脅的強大防線。
在這類解決方案中，例如 Foxpass 提供的方案，驗證流程會依賴數位憑證來進行使用者驗證。導入數位憑證可大幅提升 Wi-Fi 網路中的信任度與安全性。
部署於 Wi-Fi 基礎架構中時，Foxpass 會驗證連接裝置與使用者的數位憑證。只有持有合法憑證者才能取得網路存取權限，使駭客試圖建立惡意 Wi-Fi 網路的行為徒勞無功。
Foxpass：導入安全的憑證式 Wi-Fi RADIUS 解決方案
Foxpass 是領先的 SCEP-based Wi-Fi RADIUS 解決方案供應商，可提供強大的防護，抵禦 evil twin 攻擊及類似的網路威脅。其實作帶來以下優勢：
強大安全性：Foxpass 透過以憑證為基礎的措施，確保高強度驗證，降低未經授權存取的風險。
集中式管理：透過集中式管理平台，網路管理員可有效率地管理使用者存取、憑證和網路裝置。
可擴充性：Foxpass 適用於各種規模的企業，能輕鬆因應不斷演變的安全需求。
無縫整合：Foxpass 可輕鬆整合現有的 Wi-Fi 基礎架構，讓部署流程更精簡順暢。
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GRU 駭客事件以及 evil twin 攻擊的使用，明確提醒各組織正面臨持續演變的網路威脅。為了抵禦這類複雜的攻擊，採用以憑證為基礎的 Wi-Fi RADIUS 解決方案（例如 Foxpass）對於強化網路安全至關重要。在不斷演變的網路威脅環境中，保持警覺並採用尖端安全實作，是防範風險的關鍵。
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