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依裝置驗證 vs. 依使用者驗證

Foxpass Team
閱讀時間：3 分鐘
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透過識別式和憑證式驗證保護您的 Wi-Fi 和網路
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想過要強化您的安全性協定嗎？可依使用者的裝置，而不只是使用者身分，來控制員工的存取權限。

這表示，除了仰賴員工輸入使用者名稱和密碼來進入帳戶或系統之外，裝置本身也會允許使用者自動登入。因此，新進員工到職時，會拿到一台筆記型電腦或手機，讓他們能夠進入公司的網路（例如 Wi-Fi® 或內部網路）。

零信任與使用者名稱驗證

如果是 IT 管理員，或在組織內負責網路安全，可能對零信任安全模型並不陌生。零信任方法意味著，任何人員（無論是在公司內部還是外部）在處理資訊和授予網路存取權限時，都不會自動獲得權限。

聽起來或許有些過度謹慎，但這種方法在授予權限時更加審慎，因此能更有效保護公司免於資料外洩與攻擊。

當把存取權限授予他人時，需要考量許多因素與面向。其中一個原因是，如果該帳戶正在別處使用，或從另一個帳戶登入後未登出，您可能無法確認使用者的身分。使用者也可能會在一台感染惡意軟體的未知裝置上新增其帳戶，這可能讓整個網路面臨風險。

當透過裝置進行驗證時，即可確認該裝置是可信賴的來源。對網路的存取僅保留在單一裝置上，不會流向其他地方，因此大幅提高分享的難度。

找到適合的裝置驗證工具

依裝置（而非使用者名稱）進行驗證的一種高效率方式，就是透過 PKI 憑證。公開金鑰基礎架構（PKI）是一種系統，可讓您對傳送至裝置的資料進行加密與簽署，藉此降低例如指派 Wi‑Fi® 權限等安全性問題。

Wi-Fi® 的標準使用者驗證很容易變得分散且失去控管，通常是因為共用帳號，讓身分不明的使用者得以存取網路。PKI 數位憑證可輕鬆追蹤使用者及其裝置，並在不必擔心遭到入侵的情況下授予存取權限。

當然，PKI 憑證在許多其他方面也很有幫助。首先，它能識別哪些員工位於您的網路中。此外，它還可透過加密保護通訊內容，防範中間人攻擊，避免攻擊者攔截毫無戒心的員工與對方之間的通訊。這也有助於解決容易遭駭的認證問題。

為了進一步提升效率與存取便利性，Foxpass 的 Advanced RADIUS 解決方案隨附的 Simple Certificate Enrollment Protocol，讓 PKI 簽發變得更加簡單。

重點：保護您的企業

零信任安全性通訊協定可確保網路上的每位使用者都經過驗證，且具備存取權限。立即保護企業安全，透過裝置（而非使用者）進行驗證，防止可能的安全漏洞。

準備好提升安全性了嗎？若要導入 Foxpass 的 PKI 憑證和 SCEP，請寄送電子郵件至 help@foxpass.com，我們會協助開始使用。

Wi-Fi 是 Wi-Fi Alliance® 的商標

升級安全性

該是保護網路、阻擋未經授權使用者的時候了。按這裡，了解 Foxpass 如何協助避免代價高昂的安全錯誤：

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