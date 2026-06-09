來認識 Foxpass 的創辦人兼執行長 Aren！
Aren 曾是熱愛旅行、穿梭各國的空中飛人，後來成為顧家男人，並擁有豐富的高階工程管理經歷，曾擔任 Bebo 營運副總裁、Third Ave Labs CTO，以及 Oodle 工程總監。
歡迎加入我們與 Aren 的對談，一起聽他分享對網路安全性、創業，以及關於 Foxpass 您應該知道的一切洞見：
Aren 專訪
要不要先請您簡單介紹一下自己的背景？
我是 Foxpass 的創辦人 Aren。我做這件事已經大約 4 年了。
在此之前，我曾擔任 Pinterest 的技術營運與 IT 負責人；再之前，我任職於 Beebo、Oodle 和 Danger（如果還記得那支手機的話，就是他們打造了 T-Mobile Sidekick）。
在那之前，我在 Stanford 取得了電腦科學的碩士和學士學位。
那你是怎麼開始接觸程式設計的？
我媽媽把她辦公室的一台 Apple IIC 帶回家，那是早期的可攜式電腦之一，而我發現自己每到週末就會一直試著使用它，盡可能多學習關於它的一切。
我最後學了一點 Applesoft BASIC，然後就能寫出一些相當簡單的程式了。
當我們拿到下一台電腦時，我找了一本關於 C 的書，學會它是怎麼運作的，之後就一路這樣發展下去。
哇。所以，你是自學，同時也有上學嗎？
是啊。沒錯。
我在入學前學的大部分程式設計，都是靠自學；後來在 Stanford，我取得了電腦科學學位，也在那裡完成了所有 CS 課程。
就你做過的應用程式而言，你最不喜歡的是哪一個？你有沒有做過某個 side project，卻連自己當初為什麼要做都不記得了？
我想我對程式設計的記憶，至少都是學校專案。
我為了好玩做的那些作品都很棒，就算最後沒有成功，至少我有學到一些東西，或是有機會做實驗。
學校用的那些真的比較辛苦，因為有時間壓力，而且內容全都是新的。你其實不太確定它們到底該做什麼，或應該長什麼樣子，所以我最不喜歡的一些程式設計時刻，絕對是學生時期那些待在電腦教室熬夜、對著鍵盤猛撞腦袋的夜晚。
跟我說說您曾任職的任何一家公司裡，曾經發生過一件您看了就覺得完全是一場災難的事件。您有過那樣的時刻嗎？
我想不到有哪一次[持續了]10 小時，但在某些糟糕的情況即將發生時，確實也有過讓人驚恐的時刻。
我覺得自己算是相當幸運，因為那些延長的事件最後只造成兩、三或四個小時的效能受影響或停機。
但總會有一些時候，以為自己已經把一切都規劃好了，卻又冒出其他狀況。
大概就是墨菲定律吧。我在每家公司都用過他們。
您是如何踏入伺服器與網路安全領域的？
這幾乎是我從 Oodle 之後每一個職位都必須學會的事情。
不是當時沒有這個職位的人選，就是那個人已經離開公司，因此需要有人處理。
尤其是在 Pinterest，這也是許多新創公司常見的情況，當時幾乎清一色都是應用程式開發人員，而在開始讓大量新進人員入職之前，安全性其實沒那麼受重視。
這時候，存取控制和身分變得非常重要，因為需要讓這些新加入的人員完成導��入。
您會希望他們能立刻進入伺服器，好讓他們盡快開始發揮生產力。在新人到職時，這對提升士氣很有幫助。但同時，也必須留意哪些人可以做哪些事。
無論是在到職還是離職的情況下，都需要能夠快速回應。
您常看到工程團隊犯下哪種重大的安全錯誤？
我認為，最大的安全錯誤就是分享認證。真的很簡單。
「嘿，團隊裡來了幾位新工程師。 以下說明如何登入伺服器，不論是使用所有人共用的使用者名稱和密碼，或是在伺服器建立時所設定的私密金鑰與他們分享。」
那些是我看到最嚴重、也最糟糕的錯誤。
從那裡開始，也許每個人都有各自的 SSH 金鑰，但他們共用同一個使用者。這不算太糟，但仍然不是最佳做法。
假設每個人都在做這些事—請描述結果。可能會出什麼問題？
我認為最糟的情況是：根本沒有保護公司。
如果有人離職或被資遣，而且心懷不滿，若沒有立即輪替所有共用認證，那個人就可能登入您的伺服器、刪除所有資料，並造成許多問題。
那是最糟的情況，但公司的職責就是保護自己。
這就是為什麼公司只需要思考這些情況，以及該如何保護自己。那顯然是最糟的情況；雖然很少發生，但一旦發生，後果就是災難性的。
你會怎麼向全世界介紹 Foxpass？你最喜歡在 Foxpass 中打造出的哪個功能？
基本上，我們希望讓每個人都能在您的基礎架構中的所有項目裡，擁有自己的名稱與密碼，或自己的認證。白板上不再寫共享的無線網路密碼。不再需要為 Linux 伺服器共用使用者名稱或 SSH 金鑰。每個人都有自己的認證。
現在每個人都有自己的認證資料後，就可以開始轉換到�存取控制：
「此人只能存取這些伺服器，這份清單和那邊的 Bob 是分開的。他只能存取另一組不同的伺服器，而且在那些伺服器上，他的可用功能也受到限制。」
不需要把整個基礎架構一刀切地全盤處理。甚至不需要對某一台伺服器或某一組伺服器採取全有或全無的做法。每個人都擁有專屬於自己的精細存取權限。
此外，還可以授予暫時存取權限。
您可授予某人在一組機器上的權限，並設定結束日期（例如日期與時間）或結束事件。
例如，我喜歡舉的例子是：當輪到值班週時，您就會在所有需要的地方擁有類似權限的權限。但當值班時段結束後，這些權限就會失效。
如果向值班的人提出請求，其實很容易就能再次取得，但在再次輪到值班或主動提出申請之前，就不會再擁有它們。這樣一來，即使筆記型電腦遭竊，公司也不必擔心金鑰存放在那台筆記型電腦上。
他們對所有項目都擁有完整權限，而我們還有更多服務範圍需要涵蓋，以確保不會出現任何漏洞。
您是因為在 Pinterest 看到了某個問題，才開始創立 Foxpass。如果能回到過去，您會想對 Foxpass 做哪些不同的決定嗎？或者，作為創辦人，您在早期犯過哪些錯誤？
當然，錯誤一大堆。我的背景是工程，不是創業。所以當我回頭看時，我希望當初能做得不一樣的地方，都圍繞在讓業務成長得更快。
我認為，我們在為所有早期客戶提供非常優質的體驗這方面做得很好，但回頭看來，我們原本或許還能做一些事，更早找到更多像這些早期客戶一樣的客戶。
客戶曾對您說過最喜歡的隨機一句話是什麼？
我想我收到最棒的回饋，大概會是這樣：「哇，我一直在找這個，找超久了。」
這些時刻讓我知道，我已經找到了想要銷售的對象，而且我們打造的產品正是他們在找的，就像它也正是我過去幾份工作中一直在尋找的東西一樣。
平常喜歡做什麼娛樂呢？
我以前很喜歡旅行。現在有兩個孩子，又要忙創業，要做到這點很難。
現在，你會在公園看到我陪著那些孩子；或是趁他們在睡午覺時，我就會著手整理我的房子，這也是我的一大熱情所在。
你去過最酷的地方是哪裡？
我最喜歡去過的地方是…
嗯，2009 年我環遊了世界一圈。雖然只有短短三個月，但我看見了世界上一些令我難以置信的地方。
亞洲大部分地區都很棒。東南亞、印度——都是非常美麗、美麗的國家，也有非常美麗的人民。那大概是那趟旅程中我最喜歡的部分。
那些地方真的很難到達，所以我很高興自己有較長的時間可以去看看。
有非常多人正在創業，打造出真正很棒的產品。有些人一開始在建置時，可能並未將安全性納入考量。如果要給那些新創公司的創辦人一些建議，您覺得會是什麼？
「比起以為需要的時候，更早開始重視安全。」
首先，務必要確認您提供的是市場願意買單的產品。
如果沒有任何客戶，就沒有任何東西需要保護。但只要一開始獲得成效，就該開始思考整體安全態勢。
我認為現在的客戶越來越精明，也會比以前更早提出這些問題。
「您的存取控制策略是什麼？」是否有最小權限原則？」
提早想好這些事，等他們開始問這些問題時，就不用手忙腳亂。
升級安全��防護
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