A equipa da Foxpass é composta por engenheiros experientes, especialistas em cibersegurança e líderes de pensamento na área da gestão de identidades e acessos. Com anos de experiência prática no desenvolvimento e aperfeiçoamento das soluções de ponta da Foxpass, esta equipa reúne um conhecimento amplo e profundo dos desafios e requisitos da segurança de rede moderna. Cada artigo da autoria da Foxpass Team é um testemunho do conhecimento e da experiência coletivos que sustentam o nosso compromisso de garantir segurança robusta e escalável para os nossos clientes.