Como Administrador ou Gestor de RH, há muitos protocolos a considerar ao integrar novos colaboradores e ao desligar colaboradores. Sempre que alguém entra na sua equipa, está a confiar-lhe informação sensível, por isso, como garantir que essa informação se mantém segura?
Aqui, vamos explorar como um sistema de gestão de acessos privilegiados (PAM), como o Foxpass, ajuda a evitar violações causadas por funcionários antigos e atuais.
Desligamento de colaboradores:
As equipas de recursos humanos integram e desligam constantemente novos colaboradores. Mas, quando os colaboradores saem de uma empresa, levam consigo informações valiosas, como credenciais de acesso a contas, palavras-passe de Wi-Fi® e acessos a portais/terminais. Segundo a Forbes, um processo inadequado de offboarding de colaboradores pode causar grandes riscos de cibersegurança, como perda de dados, violações de conformidade de TI, quebras de confidencialidade, violações de dados, reputação arruinada e gastos desnecessários.
O nosso Cloud-Hosted LDAP é um diretório de colaboradores que ajuda na integração e desligamento de colaboradores, mantendo as suas credenciais e permissões de acesso numa localização centralizada. Isto ajuda os utilizadores a manter um registo organizado de quem tem e quem não tem privilégios, para evitar uma causa com elevado potencial de violações de segurança.
Integração de colaboradores
Existe um risco de violação de dados ainda maior por parte dos colaboradores atuais do que por cibercriminosos terceiros que conseguem entrar através de métodos como malware. Segundo a Security Intelligence, mais de 75% dos incidentes de violação de segurança resultam de ameaças internas. Assim, as equipas também têm de pensar em gerir o acesso de quem está dentro da empresa.
Cloud-Hosted Radius permite atribuir permissões a utilizadores individuais. Devolve aos administradores o poder de conceder e retirar o nível de acesso que um colaborador pode ter a uma conta ou dispositivo.
Outra solução é o Single Sign-On (SSO). Isto permite que os colaboradores iniciem sessão automaticamente em todas as contas através de um único início de sessão. Como administrador, também é possível atribuir e retirar as credenciais de início de sessão de um colaborador através de SSO depois de este deixar de utilizar a conta.
Além disso, os modelos de segurança de confiança zero ajudam a garantir que todos os utilizadores são autenticados e autorizados antes de poderem aceder a redes ou recursos. Embora isto exija autenticação recorrente, é um modelo seguro que mantém o acesso limitado a quem recebe essa permissão especificamente.
Conclusão: PAM como a solução definitiva
O PAM torna o acesso e a segurança mais simples para as equipas de RH, ao mesmo tempo que reduz o risco de potenciais ameaças. A Foxpass oferece LDAP e Radius alojados na cloud, bem como SSO para a sua empresa, para proteger a sua informação de qualquer pessoa que já tenha tido acesso a ela. E se usar Google Workspace, Okta ou Office365 no seu fluxo de trabalho de RH, agora integramos com estes serviços.
Saiba mais sobre as funcionalidades do Foxpass e sobre como implementar melhores protocolos de segurança na sua equipa de RH e TI para evitar potenciais violações.
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