Foxpass, como qualquer boa ferramenta de DevOps ou IT, foi concebida para poupar tempo e dinheiro à sua empresa. Facilita a gestão de diretórios e reduz a sobrecarga de desenvolvimento através de maior segurança, automatização e eficiência.
Então, vamos dedicar um momento a analisar o Foxpass, o que faz e as poupanças que pode trazer ao seu negócio, tornando-o um investimento inicial que vale bem a pena.
Segurança
A maior vantagem do Foxpass para a sua empresa é a melhoria que traz à sua segurança. Foxpass protege as partes mais sensíveis da sua infraestrutura, mantendo os utilizadores não autorizados afastados, sem adicionar barreiras desnecessárias aos utilizadores aprovados. Em geral, a vantagem de uma segurança reforçada pode ser difícil de medir, mas considere o seguinte: quanto vale o acesso aos seus hosts? O seu código-fonte? As suas ferramentas internas?
O Foxpass pode impedir o acesso ilícito a esses sistemas ao restringir o acesso Wi-Fi e SSH aos hosts apenas a colaboradores ativos com credenciais válidas. Se estiver a utilizar credenciais partilhadas, é necessário lembrar-se de as alternar e atualizar os seus hosts sempre que alguém sai, ou um contrato termina. Qualquer processo manual representa um potencial risco de segurança, especialmente à medida que cresce.
Foxpass facilita a rotação das chaves SSH e das palavras-passe dos seus colaboradores. Ao mesmo tempo, regista todas as tentativas de início de sessão LDAP e RADIUS para verificar atividades maliciosas, mantendo as suas redes seguras.
Automação
Foxpass também ajuda a automatizar tarefas administrativas padrão. Pense no tempo necessário para adicionar ou remover um utilizador dos seus hosts – quer faça a gestão manual do acesso SSH ou use um script Puppet ou Chef, terá de repetir o processo sempre que alterar o número de colaboradores. É muito trabalho administrativo a consumir o dia por cada contratação ou saída.
Este pode ser um problema particularmente grave quando se trabalha com estagiários ou prestadores de serviços que ficam apenas durante alguns meses. Se forem precisos alguns dias para os configurar, isso representa um período significativo em que não conseguem realizar o seu trabalho.
Com o Foxpass, é possível configurá-los no tempo que demora a criar a conta de e-mail deles.
Além disso, considere o que acontece quando altera a sua palavra-passe do Wi‑Fi®; é necessário comunicá-la a toda a empresa e esperar que todos atualizem os seus clientes. Pequenas distrações como esta podem acumular-se ao longo do dia de trabalho.
Com o Foxpass, toda a gente usa a sua palavra-passe pessoal para iniciar sessão no Wi-Fi®. A Foxpass ajuda a automatizar a gestão de chaves SSH, palavras-passe e permissões de anfitrião e, se isso não for suficiente, também tem uma API simples sobre a qual é possível desenvolver.
Eficiência
Trabalhar com LDAP ou RADIUS não é uma tarefa padrão para a maioria dos programadores de software. A falta de familiaridade com esses protocolos leva a tempos de projeto mais longos, depuração mais difícil e uma desaceleração geral do desenvolvimento. Este tempo gasto no desenvolvimento é tempo desviado do foco principal da sua empresa.
Ter os seus engenheiros a trabalhar em projetos internos reduz a eficiência e impede a criação de funcionalidades voltadas para o cliente. Não cortaria uma árvore só para construir uma secretária de escritório, por isso por que pedir aos seus programadores para construir um servidor LDAP ou RADIUS? Todo o nosso foco na Foxpass é manter os servidores LDAP e RADIUS operacionais 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Além disso, o Foxpass foi concebido para escalar juntamente com o seu tráfego. Fazemos do tempo de atividade a nossa prioridade e conseguimos absorver picos de carga quando está a ativar novos servidores. A nossa equipa de prevenção está focada na manutenção destes servidores, para que os seus engenheiros não tenham de o fazer.
Se subscrever o nosso maior plano standard (que pode suportar até 50 engenheiros e 200 colaboradores), o Foxpass custa apenas $3,000 por ano. Usando estimativas muito conservadoras da engineerworth.com, se um dos seus 50 engenheiros gastar apenas uma semana de trabalho de todo o ano a configurar, definir e manter um servidor LDAP básico, isso custaria mais do que subscrever o Foxpass. Esta estimativa também ignora os custos de alojamento, que podem ascender, no mínimo, a algumas centenas de dólares por ano.
Além disso, é necessário garantir que o engenheiro que mantém este sistema permaneça na empresa, pois quaisquer futuros administradores precisarão de muito tempo para se familiarizarem com ele e mantê-lo em funcionamento. Os custos de desenvolver internamente podem rapidamente ultrapassar os benefícios.
Foxpass liberta-o de ter de lidar com um servidor LDAP e RADIUS DIY e dá-lhe tranquilidade em relação à sua segurança, tudo isto a um ótimo preço!
Independentemente da perspetiva, a Foxpass oferece às empresas grandes benefícios e poupanças significativas. Com o Foxpass, pode proteger a sua rede, poupar tempo e melhorar a eficiência em toda a empresa, por isso, de que está à espera? Comece hoje um teste gratuito de 30 dias! Somos até gratuitos para empresas com menos de 5 engenheiros e 10 colaboradores no total.
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