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Combata Twin Attacks com o RADIUS

Foxpass Team
3 min de leitura
Atualizado
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Proteja o seu Wi-Fi e redes com autenticação baseada em identidade e certificados
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As organizações continuam a sofrer de uma técnica de pirataria Wi-Fi com quase duas décadas conhecida como o ataque do gémeo maligno. Este ataque é um excelente exemplo de um ataque Man-in-the-Middle (MitM). Embora sejam conhecidos, os ataques de gémeo mau continuam a ser um desafio de prevenir sem medidas de segurança adequadas.

Este blogue aprofunda o famoso incidente de hacking GRU, onde hackers russos utilizaram o ataque do gémeo maléfico para se infiltrar nas redes Wi-Fi e extrair dados sensíveis de organizações proeminentes. Vamos então examinar como uma solução Wi-Fi RADIUS baseada em certificados poderia ter mitigado este ataque.

Como funciona o ataque do gémeo mau?

  • Como Funciona: O cibercriminoso cria uma rede Wi-Fi impostora com um nome (SSID) muito parecido com uma rede legítima. Este SSID impostor pode parecer idêntico, mas a rede desonesta foi criada para enganar.

  • Atraindo a Presa: Usuários que procuram acesso à internet veem a rede do impostor e ligam-se a ela, assumindo que é a genuína.

  • Interceção de dados: Assim que a ligação é estabelecida, todo o tráfego de dados do utilizador, incluindo informações sensíveis como credenciais de início de sessão, dados financeiros e comunicações pessoais, passa pela rede maliciosa do atacante.

  • Camuflagem e Evasão: O atacante continua escondido, evitando a suspeita e captura os dados silenciosamente sem que as vítimas alguma vez percebam o perigo que estão a correr.

Espiões de Wi-Fi Pegos: O Incidente de Hacking do GRU Revelado

De acordo com a SCEPlicity.org, o mundo soube recentemente de um incidente de hacking de alto perfil atribuído a hackers da agência militar russa GRU através da implementação de pontos de acesso gémeos maliciosos (AP).

Os atacantes executaram esses ataques para intercetar dados sensíveis transmitidos por redes Wi-Fi. Os seus alvos incluíam organizações de renome, como agências anti-doping do Colorado, Brasil, Canadá, Mónaco e Suíça, juntamente com as operações de energia nuclear da Westinghouse Electric Company, o laboratório de testes químicos da Spiez na Suíça e a Organização para a Proibição de Armas Químicas na Holanda.

O modus operandi dos hackers russos era sofisticado e audacioso. Eles estacionavam um veículo perto dos edifícios-alvo, convertendo-o no seu hub operacional. O carro abrigava um arsenal de ferramentas essenciais para o ataque, incluindo baterias, um Wi-Fi Pineapple, uma antena Wi-Fi direcional de alto ganho, um modem 4G e um pequeno computador com armazenamento.

O papel da autenticação Wi-Fi RADIUS baseada em certificados

As organizações devem adotar medidas de segurança avançadas para mitigar as ameaças representadas por ataques evil twin e reforçar a segurança da rede Wi-Fi. Uma solução de autenticação RADIUS Wi-Fi baseada em certificados é uma defesa poderosa contra estas ameaças cibernéticas sofisticadas.

Numa solução deste tipo, como a oferecida pela Foxpass, o processo de autenticação baseia-se em certificados digitais para a verificação do utilizador. A implementação de certificados digitais aumenta significativamente a confiança e a segurança na rede Wi‑Fi.

Quando implementado numa infraestrutura Wi-Fi, o Foxpass valida os certificados digitais dos dispositivos e utilizadores que se ligam. O acesso à rede é concedido exclusivamente a quem possui certificados legítimos, tornando inúteis quaisquer tentativas de hackers de estabelecer redes Wi‑Fi fraudulentas.

Foxpass: Implementando uma solução RADIUS Wi-Fi baseada em certificado seguro

A Foxpass é um fornecedor líder de soluções Wi-Fi RADIUS baseadas em SCEP, oferecendo uma defesa robusta contra ataques evil twin e ameaças cibernéticas semelhantes. A sua implementação oferece as seguintes vantagens:

  • Segurança Robusta: Foxpass garante autenticação forte por meio de medidas baseadas em certificado, mitigando o risco de acesso não autorizado.

  • Gestão centralizada: Com uma plataforma de gestão centralizada, os administradores de rede podem supervisionar de forma eficiente o acesso dos utilizadores, os certificados e os dispositivos de rede.

  • Escalabilidade: a Foxpass atende a empresas de todos os tamanhos, acomodando requisitos de segurança em evolução sem esforço.

  • Integração Perfeita: a Foxpass integra-se sem esforço à infraestrutura Wi-Fi existente, simplificando o processo de implantação.

Experimente o Foxpass Gratuitamente

O incidente de pirataria do GRU e o uso de ataques evil twin são um lembrete claro da evolução das ciberameaças que as organizações enfrentam. Para combater ataques tão sofisticados, a adoção de soluções Wi-Fi RADIUS baseadas em certificados, como o Foxpass, desempenha um papel fundamental no reforço da segurança da rede. A vigilância e a implementação de medidas de segurança de ponta são essenciais para proteger contra o panorama cibernético em constante evolução.

Experimente já um teste gratuito do Foxpass para proteger o acesso à sua rede Wi-Fi.

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