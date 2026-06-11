"Sozinhos, podemos fazer tão pouco; juntos, podemos fazer tanto." - Helen Keller
No mundo atual, os funcionários e os estudantes do ensino superior e até do ensino básico e secundário trabalham em vários campus. Para isso, o acesso à internet é essencial. Por essa razão, a Eduroam foi criada!
O Eduroam (Education Roaming) destaca-se como um exemplo de excelência em redes globais. A cereja no topo do bolo é que o Foxpass pode servir como o servidor RADIUS robusto por detrás desta rede, oferecendo duas opções de autenticação: baseada em SCEP RADIUS e baseada em nome de utilizador e palavra-passe tradicional. Vamos explorar a relação sinérgica entre Eduroam e Foxpass.
Compreender o Eduroam: uma revolução nas redes académicas
O Eduroam é mais do que apenas uma rede Wi‑Fi; é uma iniciativa colaborativa para simplificar a vida de estudantes, docentes e investigadores. Imagine entrar num campus do outro lado do mundo e ligar-se instantaneamente a uma rede segura e rápida usando as credenciais de início de sessão da sua instituição de origem. É isso o Eduroam!
Funcionalidades principais que tornam o Eduroam indispensável:
Alcance global: Operacional em mais de 100 países, tornando-o um serviço verdadeiramente internacional.
Segurança de nível empresarial: Utiliza protocolos de encriptação e autenticação de última geração.
Conveniência Reimaginada: Autenticação única (SSO) usando as tuas credenciais existentes.—
Acesso ubíquo: Disponível em anfiteatros, bibliotecas, cafetarias e até em espaços exteriores do campus – onde quer que os seus pontos de acesso estejam localizados.
A importância incomparável do Eduroam na educação moderna
Facilitar a aprendizagem e a investigação globais
Já lá vai o tempo em que a investigação e a educação estavam confinadas a limites físicos. Com o Eduroam, um investigador da Austrália pode continuar facilmente o seu trabalho enquanto participa num seminário na Europa ou nos Estados Unidos, por exemplo.
Definir o padrão de excelência em segurança e fiabilidade
A privacidade dos dados e a segurança da rede são hoje mais críticas do que nunca. Os protocolos de segurança robustos da Eduroam tornam-na numa das redes educativas mais seguras a nível global.
Como um servidor RADIUS alimenta o Eduroam
Nos bastidores desta rede global está um servidor RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) que valida cada tentativa de início de sessão. O servidor comunica com os serviços de autenticação da instituição de origem para verificar credenciais e autorizar o acesso, servindo efetivamente como a espinha dorsal do serviço Eduroam.
WB Alliance e OpenRoaming
Eduroam & Foxpass são ambos membros da organização sem fins lucrativos WB Alliance / OpenRoaming. OpenRoaming espera permitir que os utilizadores se liguem a redes em todo o mundo sem voltar a autenticar um determinado dispositivo numa determinada rede. A Eduroam já está a fazer isto para muitos professores e estudantes em todo o mundo na rede Eduroam. Empresas como a AT&T, a T-Mobile, a Intel, a Cisco, etc., patrocinam a WB Alliance. A Foxpass está muito satisfeita por ser incluída nesta aliança, que fornece o Eduroam.
Foxpass: o canivete suíço dos servidores RADIUS para Eduroam
A Foxpass melhora o Eduroam ao oferecer uma flexibilidade incomparável através de dois métodos de autenticação diferentes, mas igualmente seguros: baseado em SCEP RADIUS e o clássico baseado em nome de utilizador e palavra-passe.
Reforçar a segurança com SCEP
Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP) permite a emissão segura e automática de certificados. Ao utilizar o Foxpass como servidor SCEP baseado em RADIUS para o Eduroam, as instituições de ensino podem usar certificados digitais para uma camada adicional de autenticação segura da rede.
Acesso tradicional baseado em nome de utilizador e palavra-passe
Para quem prefere manter os métodos tradicionais, o Foxpass suporta a autenticação clássica baseada em nome de utilizador e palavra-passe. Na verdade, um utilizador pode iniciar sessão com a sua conta Okta, Onelogin, Google WorkSpace ou Office 365, se a equipa de TI decidir sincronizar os utilizadores através de um desses métodos. Gostamos de sincronizar utilizando um destes métodos, pois um utilizador tem o aprovisionamento removido do Foxpass/Eduroam quando esse aprovisionamento é removido de um dos sistemas acima mencionados.
Benefícios adicionais de usar o Foxpass como servidor RADIUS do Eduroam
Escalabilidade sem limites: Concebido para responder às necessidades das instituições, quer tenham centenas de utilizadores quer dezenas de milhares.
Integração sem falhas: Foxpass pode integrar-se com fornecedores populares de identidade na cloud, como Google Workspace ou Office 365.
Monitorização e análises incomparáveis: Pode ver as tentativas de início de sessão
Conformidade facilitada: Com o Foxpass, cumprir normas de conformidade do setor como HIPAA, FERPA, COPA, etc., torna-se muito menos moroso.
Criar um futuro sinérgico para o networking académico
No panorama em constante evolução da investigação académica e da educação, o Eduroam e o Foxpass surgem como parceiros perfeitos. Em conjunto, não só fornecem os princípios básicos de uma rede segura e acessível, como também oferecem a flexibilidade de que as instituições de ensino modernas precisam. Com as suas opções de autenticação dupla e funcionalidades de segurança robustas, o Foxpass funciona como o servidor RADIUS perfeito para Eduroam, enriquecendo ainda mais a experiência educacional da comunidade académica em todo o mundo.
Para obter informações mais detalhadas sobre como o Foxpass pode potenciar a sua experiência Eduroam, esteja à vontade para Contacte-nos hoje mesmo.