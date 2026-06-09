Als HR-beheerder of manager zijn er veel protocollen waarmee je rekening moet houden bij het inwerken en uitdienst laten treden van medewerkers. Elke keer dat iemand je team binnenkomt, geef je diegene gevoelige informatie, dus hoe zorg je ervoor dat die informatie veilig blijft?
Hier bekijken we hoe een systeem voor privileged access management (PAM), zoals Foxpass, helpt om datalekken door voormalige en huidige medewerkers te voorkomen.
Uitdiensttredende medewerkers:
HR-teams nemen voortdurend nieuwe medewerkers aan en laten medewerkers uit dienst gaan. Maar wanneer medewerkers een bedrijf verlaten, nemen ze waardevolle informatie mee, zoals accountlogins, Wi‑Fi®-wachtwoorden en toegangen tot portals/terminals. Volgens Forbes kan een onjuiste offboarding van medewerkers grote cyberbeveiligingsrisico's veroorzaken, zoals gegevensverlies, schendingen van de IT-naleving, inbreuken op de vertrouwelijkheid, datalekken, reputatieschade en verspilde uitgaven.
Onze Cloud-Hosted LDAP is een werknemersdirectory die helpt bij het onboarden en offboarden van medewerkers door hun inloggegevens en toegangsrechten op één centrale plek te bewaren. Dit helpt gebruikers een overzichtelijk beeld te houden van wie wel en geen privileges heeft, om een belangrijke potentiële oorzaak van beveiligingsinbreuken te voorkomen.
Nieuwe medewerkers onboarden
Er is zelfs een groter risico op een datalek door huidige medewerkers dan door externe cybercriminelen die binnendringen via methoden zoals malware. Volgens Security Intelligence komt meer dan 75% van de beveiligingsincidenten voort uit interne bedreigingen. Daarom moeten teams ook nadenken over het beheren van toegang voor mensen binnen het bedrijf.
Cloud-Hosted Radius maakt het mogelijk om individuele gebruikers machtigingen toe te wijzen. Het geeft beheerders weer de controle om te bepalen hoeveel toegang een medewerker tot een account of apparaat heeft en om die toegang ook weer in te trekken.
Een andere oplossing is Single Sign-On (SSO). Hierdoor kunnen medewerkers via één enkele aanmelding automatisch inloggen op alle accounts. Als admin kun je de inloggegevens van een medewerker ook via SSO toekennen en intrekken nadat die klaar is met het account.
Daarnaast helpen zero-trust-beveiligingsmodellen ervoor te zorgen dat alle gebruikers zijn geauthenticeerd en geautoriseerd voordat ze toegang krijgen tot netwerken of resources. Hoewel dit terugkerende authenticatie vereist, is het een veilig model dat de toegang beperkt tot degenen aan wie die specifiek is verleend.
Conclusie: PAM als allesomvattende oplossing
PAM maakt toegang en beveiliging eenvoudiger voor HR-teams en verkleint tegelijkertijd het risico van potentiële bedreigingen. Foxpass biedt cloudgehoste LDAP & Radius en SSO voor je bedrijf om je informatie te beschermen tegen iedereen die er ooit toegang toe had. En als je Google Workspace, Okta of Office365 gebruikt in je HR-workflow, integreren we nu met deze diensten.
Lees meer over de functies van Foxpass en hoe je binnen je HR- en IT-team betere beveiligingsprotocollen implementeert om mogelijke datalekken te voorkomen.
Wi-Fi is een handelsmerk van Wi-Fi Alliance®
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