"Alleen kunnen we heel weinig doen; samen kunnen we heel veel." - Helen Keller
In de wereld van vandaag werken medewerkers en studenten van universiteiten en zelfs het basis- en voortgezet onderwijs op meerdere campussen. Hiervoor is internettoegang essentieel. Daarom is Eduroam ontwikkeld!
Eduroam (Education Roaming) onderscheidt zich als een baken van wereldwijde netwerkexcellentie. De kers op de taart is dat Foxpass kan dienen als de robuuste RADIUS-server achter dit netwerk, en dubbele opties voor authenticatie biedt: SCEP RADIUS-gebaseerd en traditioneel op gebruikersnaam en wachtwoord gebaseerd. We duiken wat dieper in de synergetische relatie tussen Eduroam en Foxpass.
Eduroam begrijpen: een revolutie in academische netwerken
Eduroam is meer dan alleen een wifi-netwerk; het is een samenwerkingsinitiatief om het leven van studenten, docenten en onderzoekers te vereenvoudigen. Stel u voor dat u op een campus aan de andere kant van de wereld bent en direct verbinding kunt maken met een veilig, snel netwerk met de inloggegevens van uw eigen instituut. Dat is wat Eduroam voor u kan doen!
Belangrijke functies die Eduroam onmisbaar maken:
Wereldwijd bereik: Actief in meer dan 100 landen, waardoor het een echt internationale dienst is.
Beveiliging op bedrijfsniveau: Maakt gebruik van de modernste coderings- en authenticatieprotocollen.
Gemak, opnieuw uitgevonden: eenmalig aanmelden (SSO) met je bestaande inloggegevens.
Alomtegenwoordige toegang: Beschikbaar in collegezalen, bibliotheken, cafetaria's en zelfs buitenruimtes op de campus – waar uw accesspoints zich ook bevinden.
Het ongeëvenaarde belang van Eduroam in het moderne onderwijs
Wereldwijd leren en onderzoek mogelijk maken
De tijd dat onderzoek en onderwijs beperkt waren tot fysieke grenzen is voorbij. Met Eduroam kan een onderzoeker uit Australië bijvoorbeeld eenvoudig verder werken terwijl die een seminar in Europa of de Verenigde Staten bijwoont.
De gouden standaard zetten voor beveiliging en betrouwbaarheid
Dataprivacy en netwerkbeveiliging zijn tegenwoordig belangrijker dan ooit. Dankzij de robuuste securityprotocollen van Eduroam is het een van de veiligste onderwijsnetwerken ter wereld.
Hoe een RADIUS-server Eduroam aandrijft
Achter de schermen van dit wereldwijde netwerk bevindt zich een RADIUS-server (Remote Authentication Dial-In User Service) die elke inlogpoging valideert. De server communiceert met de authenticatiediensten van uw eigen instituut om de inloggegevens te verifiëren en toegang te autoriseren en fungeert daarmee in feite als de ruggengraat van de Eduroam-dienst.
WB Alliance & OpenRoaming
Eduroam & Foxpass zijn beide lid van de non-profitorganisatie WB Alliance/OpenRoaming. OpenRoaming hoopt gebruikers in staat te stellen verbinding te maken met netwerken over de hele wereld zonder een bepaald apparaat opnieuw te hoeven authenticeren bij een bepaald netwerk. Eduroam doet dit al voor veel docenten en studenten wereldwijd op het Eduroam Netwerk. Bedrijven als AT&T, T-Mobile, Intel, Cisco, enz. sponsoren de WB Alliance. Foxpass is bijzonder blij om bij deze alliantie te horen, die voorziet in Eduroam.
Foxpass: het Zwitserse zakmes onder de RADIUS-servers voor Eduroam
Foxpass verbetert Eduroam door ongeëvenaarde flexibiliteit te bieden via twee verschillende maar even veilige authenticatiemethoden: op SCEP RADIUS gebaseerde authenticatie en de klassieke authenticatie op basis van gebruikersnaam en wachtwoord.
Beveiliging naar een hoger niveau tillen met SCEP
Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP) maakt veilige, automatische certificaatuitgifte mogelijk. Door Foxpass in te zetten als een op SCEP en RADIUS gebaseerde server voor Eduroam, kunnen onderwijsinstellingen digitale certificaten gebruiken voor een extra beveiligingslaag bij netwerkauthenticatie.
Bekende en beproefde gebruikersnaam en wachtwoordgebaseerde toegang
Voor mensen die liever vasthouden aan traditionele methoden, ondersteunt Foxpass klassieke gebruikersnaam- en wachtwoordgebaseerde authenticatie. Een gebruiker kan zelfs inloggen met zijn Okta-, Onelogin-, Google WorkSpace- of Office 365-account, als het IT-team besluit gebruikers via een van deze methoden te synchroniseren. We houden ervan om met een van deze methoden te synchroniseren, omdat een gebruiker ook uit Foxpass/Eduroam wordt verwijderd wanneer hij uit een van de bovengenoemde systemen wordt verwijderd.
Aanvullende voordelen van het gebruik van Foxpass als je Eduroam RADIUS-server
Grenzeloze schaalbaarheid: Ontworpen om te voldoen aan de behoeften van alle instellingen, of ze nu honderden of tienduizenden gebruikers hebben.
Naadloze integratie: Foxpass kan worden geïntegreerd met populaire cloud-identityproviders zoals Google Workspace of Office 365.
Ongeëvenaarde monitoring en analyse: U kunt inlogpogingen bekijken
Compliance gemakkelijk gemaakt: Met Foxpass wordt het voldoen aan industriële compliancenormen zoals HIPAA, FERPA, COPA, enz. veel minder omslachtig.
Bouwen aan een synergetische toekomst voor academische netwerken
In het steeds evoluerende academische onderzoeks- en onderwijslandschap komen Eduroam en Foxpass naar voren als perfecte partners. Samen bieden ze niet alleen de basisprincipes van veilig en toegankelijk netwerken, maar bieden ze ook de flexibiliteit die moderne onderwijsinstellingen nodig hebben. Door zijn dubbele authenticatieopties en robuuste securityfuncties fungeert Foxpass als de perfecte RADIUS-server voor Eduroam, waardoor de onderwijservaring voor de academische wereld wereldwijd verder wordt verrijkt.
Voor meer gedetailleerde inzichten in hoe Foxpass je Eduroam-ervaring kan verbeteren, kun je vandaag nog gerust contact met ons opnemen.